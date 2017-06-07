Полицейские помешали неутомимому алтайскому леснику стать миллионером

В дежурную часть пункта полиции «Чойский» МО МВД России «Турочакский» поступило сообщение о незаконной рубке деревьев в урочище «Угул». Виновником оказался местный житель, который имел разрешение на выборочную рубку, но решил валить лес сплошняком, информирует ГУ МВД России по РА.

Прибывшие на место полицейские установили, что в указанном месте неизвестные лица незаконно вырубили 28 кедров. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к рубке деревьев 37-летнего местного жителя, который уже и ранее нарушал закон. Как удалось выяснить, сельчанин занимался заготовкой леса на официально выделенном участке, но вместо выборочной рубки начал вести сплошную. Лес мужчина вывез и распилил на одной из пилорам. Часть материала он продал, а остальное решил использовать в личных целях. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 2,5 млн рублей.

В настоящее время полицейские изъяли весь пиломатериал. По данному факту возбудили дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, со штрафом до 500 тысяч рублей.