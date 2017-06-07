Голова в холоде: четверть работающих барнаульцев устраивает в офисах «кондиционерные войны»

Примерно 25 % всех барнаульцев, опрошенных в рамках исследования сайта по поиску работы «Зарплата.ру», спорит в офисе о том, на какую температуру нужно установить кондиционер. При этом большинство из тех, для кого это имеет значение, выступают за прохладу на рабочем месте.

75 % опрошенных барнаульцев рассказали, что комфортную температуру в их офисах поддерживают кондиционеры. У 17 % респондентов в здании проведена центральная система вентиляции. У каждого седьмого на рабочем месте стоят напольные вентиляторы. Еще 36 % охлаждают офис по старинке, открывая окна и двери. Сами жители города чаще всего спасаются от офисной жары, включая кондиционер, а также пьют больше воды и открывают окна и двери. Каждый десятый, чтобы охладиться, ест мороженое.

Постоянно воюет за пульт от кондиционера каждый четвертый опрошенный, еще четверть спорит с коллегами из-за температуры время от времени. Остальным удается договориться полюбовно.

Опрос показал, что горожане разделились на три лагеря. 40 % барнаульцев поддерживают частые проветривания и предпочитают работать в прохладе. 9 % признались, что они все время мерзнут и греются горячим чаем даже летом. Большинство же барнаульцев (51 %) за умеренные проветривания.

Интересно, что, несмотря на свои предпочтения, 56 % барнаульцев хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера. А вот уволиться из-за некомфортной температуры могли бы только 12 % опрошенных, для остальных это несущественный фактор.