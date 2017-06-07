Онлайн-кассы «оттеняют» часть торговли в Алтайском крае

В Алтайском крае за две недели до обязательного перехода к так называемым онлайн-кассам зарегистрировано пока лишь около 50 % аппаратов нового поколения, или 9,5 тысяч ККТ. Налоговики не исключают, что часть предпринимателей тянет до последнего, не желая переходить на новый формат раньше положенного срока. Однако, как видно, ряд представителей торговли с 1 июля все-таки станут нелегалами, рискуя нарваться на штраф от 3 до 30 тысяч рублей.

О переходе к онлайн-кассам шла речь в ходе пресс-конференции, прошедшей 14 июня. Как пояснила замруководителя УФНС России по Алтайскому краю Лариса Цыганкова, уже с 1 февраля 2017 года кассы старого образца не ставятся на учет налоговыми органами, с 1 июля они должны быть заменены на новые онлайн-кассы, в независимости от срока эксплуатации. В настоящее время налоговики не имеют претензий к представителям ритейла, которые обладают большим парком ККТ и в большинстве случаев уже провели его «обкатку». Сложнее обстоит дело с мелким бизнесом. Во-первых, часть предпринимателей до последнего надеялась, что закон перенесут на более поздний срок. Однако этого (если не брать в расчет ряд налоговых спецрежимов) не произошло. Во-вторых, как выяснилось, производители онлайн-касс не успевают выпускать аппараты в нужном количестве. Кроме того, срок поставки техники, как правило, составляет 1,5 месяца.

В УФНС подчеркнули, что не будут штрафовать предпринимателей, имеющих на руках уже заключенный и оплаченный договор поставки на 1 июля. Какое-то время они вынуждены будут работать на старой ККТ. Покупателю будет выдаваться некий документ на бумажном носителе, подтверждающий факт оплаты, сам же чек теперь будет существовать только в электронном виде и направляться на электронную почту покупателя. По информации УФНС, за две недели до дедлайна на рынке стало появляться все больше перекупщиков. Часть из них предлагает онлайн-кассы не за стандартные 17-18 тысяч рублей, а подороже — от 25 тысяч рублей. Кстати, по словам г-жи Цыганковой, государство предусмотрело компенсацию для представителей малого бизнеса при покупке онлайн-касс.

Между тем спикер пояснила, что в Алтайском крае есть около 1,5 тысяч населенных пунктов, на которые новое правило не будет распространяться. Это связано с небольшим числом жителей, либо отдаленностью села, а также невозможностью стабильной связи для выхода в Интернет. Здесь допускается использование контрольно-кассовой техники без передачи сведений в электронной форме. Обязанность передавать в налоговые органы фискальную информацию в режиме онлайн сохраняется для пользователей ККТ в городах и других населенных пунктах Алтайского края с численностью населения более 10 тысяч человек.

По состоянию на 1 февраля в Алтайском крае насчитывалось 18 900 кассовых аппаратов. К середине июня из этого числа зарегистрировали 9,5 тысяч онлайн-касс нового образца. По данным налоговиков, из оставшихся 9,4 тысяч аппаратов часть уже закуплена, однако их владельцы не спешат регистрировать технику до первого числа, по максимуму используя действующее оборудование. Точную цифру, сколько предпринимателей к следующему месяцу останутся без онлайн-касс, в управлении сказать затруднились, подчеркнув лишь, что с этого времени их деятельность будет считаться нелегальной. В данном случае законодательством предусмотрен штраф: для физлиц 3 тысячи рублей, для юрлиц - 30 тысяч рублей. При этом в теории штрафовать налоговые органы могут предпринимателей хоть каждый день. Однако Лариса Цыганкова заверила, что такой цели перед управлением не стоит, и «дружными рядами для поимки нелегалов налоговики 1-го числа на улицу не выйдут».

Предполагается, что полностью на эту систему торговля перейдет к 1 июля 2018 года, включая тех, кто применяет ЕНВД, «уличных предпринимателей», сферу услуг и т. п. Известно, что новые кассы будут иметь фискальные накопители со сроком использования 13 месяцев. Для малого бизнеса, который подключится к эксперименту с лета 2018 года, будет сделано послабление: срок службы накопителя составит 36 месяцев. Напомним, главная задача ноу-хау — вывести из тени мелких налогоплательщиков, в частности, всю уличную торговлю.

Кстати, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров раскритиковал идею перехода малого бизнеса на онлайн-кассы. Бизнес-омбудсмен полагает, что необходимо отложить нововведение как минимум на несколько лет. В частности он утверждал, что расходы на покупку оборудования и его обслуживание окажутся непосильными для представителей малого бизнеса. По мнению г-на Нестерова, нужно минимизировать расходы на введение онлайн-касс и обеспечить возможности для нормальной работы системы, чтобы не допустить массовой ликвидации или ухода «в тень» небольших предприятий торговли.