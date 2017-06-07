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Главная Лента новостей ЗАО «Алейскзернопродукт» удостоен награды «Российский знак качества»

ЗАО «Алейскзернопродукт» удостоен награды «Российский знак качества»

15.06.2017 09:55

В июне текущего года в Москве, автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» закрытому акционерному обществу «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова был вручен Российский Знак качества и сертификат соответствия, за муку пшеничную хлебопекарную сорт высший.

Выявление товаров, достойных российского Знака качества, происходит по результатам веерных исследований, в ходе которых продукция, приобретенная в торговых точках страны, проверяется на соответствие существующим стандартам качества и стандартам Российской системы качества. Стандарты Роскачества находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов. Российский знак качества символизирует профессионализм и ответственность производителя за выпускаемую продукцию и является надежным индикатором высокого качества товара для потребителей.

ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова подтвердило это по муке пшеничной хлебопекарной сорт высший ТМ «Алейка». Компании предоставлено почетное право размещать данный знак на упаковке.

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Комментарий

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Комментариев 2
Очевидец

15.06.2017 10:12

Молодцы. Вполне заслуженно.
наталья

15.06.2017 11:00

А нам сказали,ч то уних мука с примесью клейковины?