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Главная Лента новостей Алтайские нарушители ПДД обогнали москвичей по «среднему чеку» штрафов

Алтайские нарушители ПДД обогнали москвичей по «среднему чеку» штрафов

15.06.2017 13:30

Алтайский край вошел в десятку регионов России по величине среднего выписанного штрафа ГИБДД в 2016 году. Данный рейтинг был составлен и опубликован командой проекта «Новости о штрафах ГИБДД» на своей официальном сайте.

Как следует из публикации, источником для исследования послужила собственная база данных сервиса «Штрафы ГИБДД», содержащая информацию о выписываемых дорожных взысканиях на протяжении 2016 года по всем регионам России (сервис перепроверяет более миллиона реквизитов россиян в сутки). Команде проекта «Штрафы ГИБДД» удалось выяснить, что среднее количество дорожных взысканий между различными субъектами Российской Федерации может разительно отличаться. Так, Чукотской АО и Татарстан имеют разницу по количеству выписанных штрафов более, чем в 10 раз. Алтайский край уверенно занял шестую позицию рейтинга со средней суммой штрафа 1115 рублей. Алтайские нарушители дорожного движения опередили даже жителей столицы, которые в среднем платят 1092 рубля.

Исследователи отмечают, что на фоне остальной России максимальными средними суммами выписанных штрафов отмечаются Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Астраханская область. Здесь средние суммы взысканий по дорожным правонарушениям переваливают за 1300 рублей. В свою очередь наименьшими средними суммами штрафов ГИБДД за 2016 год отличились Саратовская, Рязанская и Нижегородская области страны. Здесь «средний чек» дорожного нарушения за прошлый год не превышает 700 рублей, что почти на 150 рублей ниже общего для России среднего штрафа ГИБДД в 854 рубля.

По мнению составителей рейтинга, высокие «средние чеки» по штрафам отмечаются преимущественно в удаленных от центра регионах с низким уровнем проникновения специализированных средств фотофиксации нарушений. Сотрудники ГИБДД, работающие без электронных помощников, вынуждены реагировать лишь на наиболее яркие случаи нарушения ПДД, штрафы по которым существенно превосходят классический для центральной России автоматический штраф в 500 рублей за превышение скорости на 20-40 км/ч. Кроме того, исследователи считают, что стиль вождения в холодных, удаленных от экономических центров России, населенных пунктах востока и севера-востока страны отличается высокими скоростями. Этому способствует удаленность друг от друга населенных пунктов, отсутствие «пробок», сформировавшееся сознание, в котором притуплен страх попасться на камеру ГАИ.

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Комментарий

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Комментариев 2
гость

15.06.2017 14:26

а если бы ГИБДД проводили рейды по отлову агрессивных водителей у нас было бы 1 место. Например по вечеру ПТ выезды из города - ловля скоростных мыргателей в левом ряду и перестраивальщиков на трассе дали бы существенный выхлоп по штрафам! На выходных днях творится беспредел......
))

15.06.2017 14:43

И тошнителей в левом ряду, и королей Парковки! Даже при наличии разметки.