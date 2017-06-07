Алтайский сенатор вошел в число десяти блюстителей суверенитета России в верхней палате

Совет Федерации одобрил создание временной комиссии палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Комиссию возглавил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, в состав вошел сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев, сообщает «Парламентская газета».

Основными задачами временной комиссии заявлены сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела нашей страны. Кроме того, члены комиссии будут готовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты госсуверенитета и вести мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ.

В состав комиссии, помимо Владимира Полетаева, войдут сенаторы Игорь Морозов, Ольга Тимофеева, Алексей Александров, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.

Андрей Климов уточнил «Правде.ру», чем займется новая комиссия, на чем будет основываться ее работа, а также чем обусловлена необходимость ее создания.

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, председатель комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России: С одной стороны, требуется осмыслить достаточно солидный опыт нашего противодействия внешнему вмешательству, который накоплен с начала нулевых годов. В частности, я, когда был еще депутатом Государственной думы III созыва, вносил предложения по принятию федерального конституционного закона, который ограничивал назначение на высшие государственные должности лиц, имеющих иное гражданство, кроме российского, или лиц без гражданства, или тех, у кого есть вид на жительство. С другой стороны, принят ряд международных решений в этом отношении. Например, из последнего могу сказать, что по российской инициативе на 136-й ассамблее Межпарламентского союза была принята декларация, которая призывает парламентариев всего мира наладить работу по борьбе с влиянием извне на внутренние дела суверенного государства. Мы как инициаторы этой декларации и как одна из суверенных стран, которая реально беспокоится об этом, конечно, должны здесь показывать пример. Мы будем принимать следующую, 137-ю ассамблею Межпарламентского союза у нас в Санкт-Петербурге. И я надеюсь, мы сообщим нашим коллегам о том, что мы делаем для исполнения этой декларации. И, наконец, последнее: начиная с 2014 года по отношению к нашей стране проходит беспрецедентная информационная атака, которой, как иногда кажется, занимаются психически нездоровые люди, с желанием любой ценой нагадить. Интенсивность резко возросла, агрессивность возросла, инструментарий резко расширился, и то, что идет по периметру наших границ, показывает, что они кое-где достигают определенных целей. То, что происходит на Ближнем Востоке, непосредственно у наших границ, что было в Грузии, что сегодня мы наблюдаем на Украине, это все серьезные предостережения. Поэтому нам надо серьезно к этому отнестись, комплексно.

Глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что на Западе совершенствуется информационно-пропагандистская инфраструктура, направленная на дестабилизацию внутреннего положения дел в России и поддержку оппозиции. Сенатор напомнил, что 7 июня в Совфеде прошли парламентские слушания «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика», где спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать такую временную комиссию.

14 июня на пленарном заседании председатель палаты отметила, что нет ничего особенного в самом факте создания этой временной комиссии. «Тема актуальная, и мы видим, как нарастает вмешательство во внутренние дела нашей страны, а ее суверенитет — главное, что мы должны защищать», — подчеркнула спикер.

Она напомнила, что, когда конгресс США создал целый комитет по невмешательству в их дела, ничего страшного не произошло. «Каждое государство, в том числе и Россия, обязаны выработать механизмы для защиты своего суверенитета. Именно поэтому мы решили создать комиссию, которая будет мониторить эту тему в целом и готовить предложения, в чем надо уточнить наше законодательство», — заключила Валентина Матвиенко.