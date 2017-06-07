Жители барнаульского поселка «сухо» встретили тридцатиградусную жару

Председатель одного из уличных комитетов в барнаульском поселке Октябрьский Алексей Иванников заявил, что на протяжении нескольких дней он и его соседи вынуждены сидеть без воды, которая необходима для полива огородов. Вода закончилась с приходом жаркой погоды, следует из сюжета «Наших новостей».

Со слов горожанина, на данный момент воды не хватает не только для полива приусадебных участков, но и для обычных бытовых нужд — приготовления пищи, стирки и принятия душа. Жителям поселка приходится выходить из сложной ситуации своими силами — они встают рано утром, чтобы успеть набрать воды до 6:30, когда напор резко уменьшается. Дефицит воды в Октябрьском начали ощущать, как только построили водопровод. «Загляните в колодец и вы все сами поймете. Толщина труб всего 40 мм, а для такого быстрорастущего поселка необходимо в два раза больше», - пояснили собеседники.

Сотрудники «Росводоканала Барнаул» («Барнаульский водоканал») в свою очередь отметили, что жители прокладывади водопровод самостоятельно, а в 2012 году его передали городской администрации, которая сдала его в аренду компании. «Хотелось бы обратить внимание, что многие сети проложены с нарушением нормативных требований — они недостающего диаметра, изношены. За время присутствия компании в поселке была проделана большая работа, в том числе капитальный ремонт трех водонапорных башен. Кроме того, были капитально отремонтированы сети на улицах Гранатовой и Артельной. Количество жалоб из поселка Октябрьский сократилось в 2,5 раза», - заявила ведущий специалист по связям с общественностью на предприятии Наталья Эргардт.

Информацию о том, что в поселок приходится много вкладывать, подтвердили и в муниципалитете. За последние годы бюджет города потратил на Октябрьский порядка 50 млн рублей. «На этой неделе мы еще раз вернемся к данной ситуации и попросим специалистов проанализировать состояние водоснабжения на улицах Беловежской, Архангельской и других из числа тех, что находятся на возвышенности, чтобы разработать какое-то решение проблемы. Думаю, в ближайшее время совместными усилиями мы ее решим», - заверил руководитель городского комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев. Что касается качества воды, которое также оставляет желать лучшего, то изменить его, по всей видимости, удастся не ранее 2019 года. Дело в том, что проект по подключению поселка к централизованной системе водоснабжения пока существует лишь в планах.