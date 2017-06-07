Совет директоров предприятий Бийска избрал нового председателя

Максим Крючков

15 июня на очередном Совете директоров предприятий Бийска был избран новый председатель. Им стал генеральный директор Бийского олеумного завода Максим Крючков, сообщает «Наш Бийск».

По данным источника, его выбрали среди руководителей самых значимых предприятий наукограда - ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», АО БПО «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай» и других компаний, входящих в состав совета. До избрания председателем г-на Крючкова долгие годы Совет директоров возглавлял покончивший с собой год назад гендиректор Федерального научно-производственного центра «Алтай» Александр Жарков. В ответном слове Максим Крючков поблагодарил коллег за такой карт-бланш доверия, заметив при этом, что бюрократического опыта у него нет, но «может это и к лучшему». По сведениям источника, именно с приходом на предприятие команды г-на Крючкова удалось не просто реанимировать завод, а вывести его на новый уровень. Так, сообщается, что с 2014 по 2016 годы объем производства здесь вырос с 3 до 4, 6 млрд рублей. Кроме того, в техническое перевооружение предприятия в этот период было инвестировано более 300 млн рублей собственных средств, а средняя зарплата за прошлый год к уровню 2014 года выросла на 20 %.

Не стоит однако забывать, что буквально пару лет назад руководство БОЗ во главе с Максимом Крючковым заявляло о грядущих сокращениях рабочих. К примеру, в апреле 2015 года на Бийском олеумном заводе решили провести оптимизацию и сократить более 400 сотрудников. Краевые власти тогда утверждали, что в рамках региональной программы «Дополнительные мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2015 году» планируется временно занять 300 работников, еще 205 пройдут опережающее профессиональное обучение под реализацию инвестпроектов. В приоритетном порядке временные работы и профобучение будут предлагаться инвалидам, а также родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Впрочем о развитии данной ситуации позже умолчали.

Отметим также, что за последнее время на предприятии произошла череда несчастных случаев. Так, в мае 2015 года на Бийском олеумном заводе случился взрыв, в результате которого погиб мастер механической мастерской, еще один рабочий получил серьезные травмы ног и долгое время находился в больнице в критическом состоянии. Всего в происшествии в третьем цехе предприятия могли пострадать четверо. По имеющимся данным, взрыв произошел во время резки металла на лом в механической мастерской.

Похожий трагический случай имел место на предприятии уже и в январе текущего года. В цехе по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки, вероятно, тротила. Как тогда сообщал источник в правоохранительных органах Бийска, взрыв произошел при расчистке территории для строительства нового корпуса. Рабочие при разборке фундамента нашли трубу, ударили по ней молотком, после чего она взорвалась. От взрыва пострадало четверо человек, один из которых позже в больнице скончался.