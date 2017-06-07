Воспитанник бийского детдома чуть не остался без квартиры с легкой руки старшего товарища

В Бийске осудили местного жителя, который обманом похитил у выпускника детского дома крупную сумму, предназначенную для приобретения жилья. Мужчина отправится отбывать наказание в колонию общего режима, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Как было установлено, осужденный сам является выпускником детского дома, поэтому знал, что у его младших товарищей имеются средства на счетах для приобретения жилья. Летом 2015 года молодой человек решил прибрать к рукам деньги одного из них. С этой целью он познакомился с не достигшим совершеннолетия юношей и вошел к нему в доверие. Через какое-то время осужденный предложил воспитаннику детдома помощь в приобретении жилья и обустройстве на территории Бийска. Тот в свою очередь обеспечил новому другу доступ ко всем своим банковским счетам. В течение нескольких недель мужчина снимал целевые деньги юноши через различные банкоматы. В результате мошеннических действий потерпевший лишился более 1,2 млн рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали сумму причиненного юноше ущерба.