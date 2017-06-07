«Недопенсионеры»: почти тысяче жителей Алтайского края отказали в пенсии вопреки почтенному возрасту

16.06.2017 11:52
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю только за пять месяцев 2017 года отказало в начислении пенсий 938-и жителям региона, несмотря на то, что они достигли положенного возраста. Это связано с тем, что с недавних пор недостаточно быть пожилым человеком для получения выплат: нужно еще и иметь официально подтвержденный стаж, причем его длительность постоянно увеличивается. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».
Точное количество пожилых жителей края, которым не будут платить пенсию, озвучил руководитель отделения Борис Трофимов. Выяснилось, что у 938-и человек недостаточное количество либо полное отсутствие пенсионных баллов — их сумма определяет начисление. Согласно информации на сайте федерального Пенсионного фонда, с 1 января 2015 года такое понятие, как «пенсия по старости», постепенно теряет смысл. В 2017 году необходимо иметь 11,4 балла и минимум восемь лет стажа для того, чтобы получать хоть какие-то выплаты от государства.
У жителей края, которым отказано в пенсии, не хватило трудового стажа либо они были трудоустроены неофициально. «Черная» зарплата, естественно, не учитывается при составлении базы персонального учета. По словам Бориса Трофимова, вернуть пенсию люди могут, выплатив все страховые взносы. То есть, фактически им нужно устроиться на работу с «белой» зарплатой и «добрать» стаж и баллы, либо где-то найти деньги, отдать их государству, а потом постепенно получать обратно.
Если люди не смогут заработать баллы, они могут претендовать на социальную пенсию. Неработающим женщинам ее назначают в 60 лет, мужчинам — в 65. Размер этой выплаты на данный момент составляет 8,7 тысяч рублей.
Борис Трофимов привел пример одного из случаев отказа в назначении пенсии. «Ко мне на прием пришел 59-летний гражданин, он сказал: я работал 5,5 лет, много времени ухаживал за мамой. Да, в страховой стаж засчитывается период ухода. Но за лицом, достигшим 80 лет. А его маме было 74», — приводит его слова «Алтапресс».
Всего в регионе около 200 тысяч человек трудоспособного возраста не имеют взаимоотношений с Пенсионным фондом. То есть взносы за них не платят ни их работодатель, если он есть, ни лично они, если это самозанятые.
Что интересно, восемь лет стажа для получения пенсии по старости — лишь начало. К 2025 году необходимо будет иметь уже 30 баллов и минимум 15 лет официального стажа.
16.06.2017 12:08
16.06.2017 12:56
16.06.2017 12:56
16.06.2017 12:57
16.06.2017 13:01
стаж есть , а баллов - нет . а скоро , лет через 5 - потребуется оклад в 30 тр . а у людей основной оклад
часто 2тр !!!!! остальное доплаты какие то . всеобщая пенсия - родимое пятно сталинизма сказал путин
стоуну и пообещал их свести . и сводит . да и колониальная экономика и не требует наличия пенсионеров .
им не с чего просто платить пенсии . давно пора всем понять . дожил до 40 , работая по 16 часов за минималку -
и освобождай место молодым рабам .
16.06.2017 13:13
- Вот мне 75 лет, а я чувствую себя как в студенческие годы.
- Что, на девок тянет?
- Нет, также денег на жратву не хватает.
16.06.2017 13:13
16.06.2017 13:17
16.06.2017 13:56
16.06.2017 14:07
16.06.2017 14:31
16.06.2017 15:10
16.06.2017 15:40
16.06.2017 17:32
16.06.2017 17:47
Включите телевизор и послушайте как в гостеприимной России гастарбайтеры легко могут заработать до нескольких тысяч в долларовом эквиваленте. А тут печаль, лишили пенсии в размере МРОТ. Прямо несерьезно.
16.06.2017 17:53
16.06.2017 19:28
16.06.2017 19:44
Какое средневековье? О чем Вы говорите! Даже во времена рабовладельческие, закон обязывал рабовладельцев обеспечивать своих рабов всем необходимым - питанием, одеждой, жильем и даже оплачивать их образование! История, как известно, развивается по спирали, и на каждом витке появляются новые прогрессивные качества. Вот только в России, похоже, эта спираль нисходящая! К пенсионному фонду в данном случае претензии необосновпнны, он тупо исполняет закон, принятый народными избранниками. Впору задать вопросы тем, кто их избирал::вы о чем думаете, когда в мусорную урну свой бюллетень выбрасываете?! А вообще - ситуация обычная для страны, которая представляет собой чисто экономическую систему, без каких-либо намеков на систему социальную.
16.06.2017 20:19
16.06.2017 23:03
Жаловались в госинспекцию. Начальница отдела Наталья быстро нашла "общий язык" с работодателем. Прямо так и говорила заявителям, что Путин и Медведев дали указания не проверять и не штрафовать организации, чтобы не рушить бизнес. А потом работодатель рассказывал коллеге, что у него госинспекция вымогала взятки.