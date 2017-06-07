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Главная Лента новостей «Недопенсионеры»: почти тысяче жителей Алтайского края отказали в пенсии вопреки почтенному возрасту

«Недопенсионеры»: почти тысяче жителей Алтайского края отказали в пенсии вопреки почтенному возрасту

16.06.2017 11:52

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю только за пять месяцев 2017 года отказало в начислении пенсий 938-и жителям региона, несмотря на то, что они достигли положенного возраста. Это связано с тем, что с недавних пор недостаточно быть пожилым человеком для получения выплат: нужно еще и иметь официально подтвержденный стаж, причем его длительность постоянно увеличивается. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Точное количество пожилых жителей края, которым не будут платить пенсию, озвучил руководитель отделения Борис Трофимов. Выяснилось, что у 938-и человек недостаточное количество либо полное отсутствие пенсионных баллов — их сумма определяет начисление. Согласно информации на сайте федерального Пенсионного фонда, с 1 января 2015 года такое понятие, как «пенсия по старости», постепенно теряет смысл. В 2017 году необходимо иметь 11,4 балла и минимум восемь лет стажа для того, чтобы получать хоть какие-то выплаты от государства.

У жителей края, которым отказано в пенсии, не хватило трудового стажа либо они были трудоустроены неофициально. «Черная» зарплата, естественно, не учитывается при составлении базы персонального учета. По словам Бориса Трофимова, вернуть пенсию люди могут, выплатив все страховые взносы. То есть, фактически им нужно устроиться на работу с «белой» зарплатой и «добрать» стаж и баллы, либо где-то найти деньги, отдать их государству, а потом постепенно получать обратно.

Если люди не смогут заработать баллы, они могут претендовать на социальную пенсию. Неработающим женщинам ее назначают в 60 лет, мужчинам — в 65. Размер этой выплаты на данный момент составляет 8,7 тысяч рублей.

Борис Трофимов привел пример одного из случаев отказа в назначении пенсии. «Ко мне на прием пришел 59-летний гражданин, он сказал: я работал 5,5 лет, много времени ухаживал за мамой. Да, в страховой стаж засчитывается период ухода. Но за лицом, достигшим 80 лет. А его маме было 74», — приводит его слова «Алтапресс».

Всего в регионе около 200 тысяч человек трудоспособного возраста не имеют взаимоотношений с Пенсионным фондом. То есть взносы за них не платят ни их работодатель, если он есть, ни лично они, если это самозанятые.

Что интересно, восемь лет стажа для получения пенсии по старости — лишь начало. К 2025 году необходимо будет иметь уже 30 баллов и минимум 15 лет официального стажа.


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Комментарий

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Комментариев 20
прямо как в частушке

16.06.2017 12:08

хрен соси Егорка , собирай бычки
кость

16.06.2017 12:56

Скоро будут уговаривать пенсионеров голосовать за Путина. Надеюсь, получат большой хрен.
М. Горький

16.06.2017 12:56

Латентная форма Геноцида!!! Боже Царя храни!
Вредный

16.06.2017 12:57

И это "Россия социальное государство"? Как жить этим людям - на работу никуда уже не возьмут? И вчера эта тварь опять не моргая три с лишним часа врала про наше счастье. Чтоб вы сдохли скоты!
гость

16.06.2017 13:01

да вся беда в баллах и есть . там ныне требуется для них оклад в 15 тр !!!!! а всем пишут минималки .
стаж есть , а баллов - нет . а скоро , лет через 5 - потребуется оклад в 30 тр . а у людей основной оклад
часто 2тр !!!!! остальное доплаты какие то . всеобщая пенсия - родимое пятно сталинизма сказал путин
стоуну и пообещал их свести . и сводит . да и колониальная экономика и не требует наличия пенсионеров .
им не с чего просто платить пенсии . давно пора всем понять . дожил до 40 , работая по 16 часов за минималку -
и освобождай место молодым рабам .
Из жизни

16.06.2017 13:13

Сидят два пенсионера. Один говорит:
- Вот мне 75 лет, а я чувствую себя как в студенческие годы.
- Что, на девок тянет?
- Нет, также денег на жратву не хватает.
Рома

16.06.2017 13:13

Им чего только грабить и убивать остается, что бы просто выжить в этой стабильнорабской , но великой по размеру и и природным ресурсам стране остается, как в Сомали?
Виктор

16.06.2017 13:17

В богатейшей стране мира по природным ресурсам нет работы и достойной пенсии по старости. За-то есть деньги на десятки дворцов и резиденций для Путина и Медведева чтобы они могли скромно жить. Вчера на телешоу солировал один человек с хором подпевал. Противно смотреть на этого солиста.
никто

16.06.2017 13:56

Я вам скажу больше . Мой муж является полным инвалидом уже 12 лет, у него несколько имплантантов в теле, вплоть до кардиостимулятора. Но инвалидность не дают. 12 лет семья относится к малообеспеченным. И какой шанс у него получать пенсию по старости ?
село

16.06.2017 14:07

Вообще то для получения пенсии необходимо работать. А у нас многие не имея стажа получают такую же пенсию, что и человек с 40 летним стажем. И где справедливость?
имхо

16.06.2017 14:31

Правильно говорит село, все работают, но одни платят налоги со скромной зарплаты, а хитроопые берут в конверте, а потом надеются на пенсию
для имхо

16.06.2017 15:10

Какие нах.. хитропопые, если на других условиях не берут. Мне 53 года, я водитель в Барнауле, зарплата 20тысяч. из них 2года белую платят 10 и черную 10. Не нравиться иди на х.... А где меня ждут? Или вы хотите сказать в других фирмах иначе платят? Куда смотрят контролирующие органы, которых до.. прокуратура, надзор, у них и зарплата белая и баллов будет достаточно. потому что зарплата не 10т.р. В чем по Вашему заключается хитрость работника, в экономии 13%? Не смешите, хитрят работодатели и им сходит с рук.
М. Горькийи

16.06.2017 15:40

Аферисты из 90-ые придумали ваучеры и приватизацию, сегодня эти же персонажи проводят пенсионный реформу: рожденные тырить, созидать не могут.
"прямая" линия

16.06.2017 17:32

Это еще цветочки,- власти уже сейчас заготавливают гробы для пенсионеров, которые будут очень востребованы с ближайшим повышением пенсионного возраста.
гость

16.06.2017 17:47

Больше оптимизма.
Включите телевизор и послушайте как в гостеприимной России гастарбайтеры легко могут заработать до нескольких тысяч в долларовом эквиваленте. А тут печаль, лишили пенсии в размере МРОТ. Прямо несерьезно.
М. Горький

16.06.2017 17:53

Фактически вышло следующее: государство разграблено, экономика разрушена, денег нет, но вы держитесь и поэтому социальные гарантии по боку - это уровень средневекового государства!
Весело

16.06.2017 19:28

Вообще, если говорить про налоги, то у нас работодатель платит 26% во всякие пенсионные соц страхи и прочее, потом 13% подоходный, потом еще при покупки 18%. В итоге шиш, а не пенсия.
Очевидец

16.06.2017 19:44

М. Горькому
Какое средневековье? О чем Вы говорите! Даже во времена рабовладельческие, закон обязывал рабовладельцев обеспечивать своих рабов всем необходимым - питанием, одеждой, жильем и даже оплачивать их образование! История, как известно, развивается по спирали, и на каждом витке появляются новые прогрессивные качества. Вот только в России, похоже, эта спираль нисходящая! К пенсионному фонду в данном случае претензии необосновпнны, он тупо исполняет закон, принятый народными избранниками. Впору задать вопросы тем, кто их избирал::вы о чем думаете, когда в мусорную урну свой бюллетень выбрасываете?! А вообще - ситуация обычная для страны, которая представляет собой чисто экономическую систему, без каких-либо намеков на систему социальную.
М. Горький

16.06.2017 20:19

Замки есть? - есть, олигархи и вассалы сюзерена есть? - есть, рабы есть? - есть...
такой опыт

16.06.2017 23:03

для имхо писал(а):
Не нравиться иди на х.... А где меня ждут? Или вы хотите сказать в других фирмах иначе платят? Куда смотрят контролирующие органы, которых до.. прокуратура,

Жаловались в госинспекцию. Начальница отдела Наталья быстро нашла "общий язык" с работодателем. Прямо так и говорила заявителям, что Путин и Медведев дали указания не проверять и не штрафовать организации, чтобы не рушить бизнес. А потом работодатель рассказывал коллеге, что у него госинспекция вымогала взятки.