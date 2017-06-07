«Недопенсионеры»: почти тысяче жителей Алтайского края отказали в пенсии вопреки почтенному возрасту

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю только за пять месяцев 2017 года отказало в начислении пенсий 938-и жителям региона, несмотря на то, что они достигли положенного возраста. Это связано с тем, что с недавних пор недостаточно быть пожилым человеком для получения выплат: нужно еще и иметь официально подтвержденный стаж, причем его длительность постоянно увеличивается. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Точное количество пожилых жителей края, которым не будут платить пенсию, озвучил руководитель отделения Борис Трофимов. Выяснилось, что у 938-и человек недостаточное количество либо полное отсутствие пенсионных баллов — их сумма определяет начисление. Согласно информации на сайте федерального Пенсионного фонда, с 1 января 2015 года такое понятие, как «пенсия по старости», постепенно теряет смысл. В 2017 году необходимо иметь 11,4 балла и минимум восемь лет стажа для того, чтобы получать хоть какие-то выплаты от государства.

У жителей края, которым отказано в пенсии, не хватило трудового стажа либо они были трудоустроены неофициально. «Черная» зарплата, естественно, не учитывается при составлении базы персонального учета. По словам Бориса Трофимова, вернуть пенсию люди могут, выплатив все страховые взносы. То есть, фактически им нужно устроиться на работу с «белой» зарплатой и «добрать» стаж и баллы, либо где-то найти деньги, отдать их государству, а потом постепенно получать обратно.

Если люди не смогут заработать баллы, они могут претендовать на социальную пенсию. Неработающим женщинам ее назначают в 60 лет, мужчинам — в 65. Размер этой выплаты на данный момент составляет 8,7 тысяч рублей.

Борис Трофимов привел пример одного из случаев отказа в назначении пенсии. «Ко мне на прием пришел 59-летний гражданин, он сказал: я работал 5,5 лет, много времени ухаживал за мамой. Да, в страховой стаж засчитывается период ухода. Но за лицом, достигшим 80 лет. А его маме было 74», — приводит его слова «Алтапресс».

Всего в регионе около 200 тысяч человек трудоспособного возраста не имеют взаимоотношений с Пенсионным фондом. То есть взносы за них не платят ни их работодатель, если он есть, ни лично они, если это самозанятые.

Что интересно, восемь лет стажа для получения пенсии по старости — лишь начало. К 2025 году необходимо будет иметь уже 30 баллов и минимум 15 лет официального стажа.