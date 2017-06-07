Идет профилактика: губернатор Алтайского края раздал поручения после «прямой линии» с Владимиром Путиным

Несмотря на то, что обращения жителей Алтайского края не прозвучали в эфире «прямой линии» с Владимиром Путиным, руководство региона решило отработать все темы на местах. Губернатор Александр Карлин объяснил, что тем самым власти просто начнут работать чуть раньше, поскольку президент в любом случае раздаст указания федеральным ведомствам по ряду общих проблем. Об этом глава региона заявил на «Медиалоге», его цитирует офсайт правительства.

Александр Карлин считает, что многие из обсуждавшихся в ходе «прямой линии» вопросов актуальны для региона. Поэтому решено нанести «превентивный удар», не дожидаясь особых распоряжений президента — в том числе по конкретным сферам. «Аналогичные проблемы есть, и я уже дал поручения своим заместителям в пределах компетенции еще раз пройти по кругу обозначенных в ходе «прямой линии» с главой государства проблем, прежде всего, в сферах здравоохранения, образования», — сказал губернатор.

То, что распоряжения из Москвы неминуемо последуют, Александр Карлин не сомневается. «Для меня было особенно показательно то, что наш президент реагировал на обращения предельно честно: не обещал того, что государство не в состоянии немедленно или в короткие сроки в запрашиваемом объеме сделать. Но я точно знаю, что подавляющую часть из 6 тысяч поступивших звонок мы ощутим в крае в виде поручений, которые пойдут через контрольные управления президента. И через приемную президента эта информация все равно дойдет до нас», — выразил уверенность Александр Карлин.

Глава региона также заявил, что власть сделает все зависящее для удовлетворения насущных потребностей жителей края. Причем выразил он эту мысль своеобразным языком. «Хотя бюджетные возможности не безграничны, мы за чередой проблем видим горизонты их решения. Десять лет назад я бы такого смелого заявления не сделал», — подчеркнул губернатор.