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Главная Лента новостей Идет профилактика: губернатор Алтайского края раздал поручения после «прямой линии» с Владимиром Путиным

Идет профилактика: губернатор Алтайского края раздал поручения после «прямой линии» с Владимиром Путиным

16.06.2017 16:22

Несмотря на то, что обращения жителей Алтайского края не прозвучали в эфире «прямой линии» с Владимиром Путиным, руководство региона решило отработать все темы на местах. Губернатор Александр Карлин объяснил, что тем самым власти просто начнут работать чуть раньше, поскольку президент в любом случае раздаст указания федеральным ведомствам по ряду общих проблем. Об этом глава региона заявил на «Медиалоге», его цитирует офсайт правительства.

Александр Карлин считает, что многие из обсуждавшихся в ходе «прямой линии» вопросов актуальны для региона. Поэтому решено нанести «превентивный удар», не дожидаясь особых распоряжений президента — в том числе по конкретным сферам. «Аналогичные проблемы есть, и я уже дал поручения своим заместителям в пределах компетенции еще раз пройти по кругу обозначенных в ходе «прямой линии» с главой государства проблем, прежде всего, в сферах здравоохранения, образования», — сказал губернатор.

То, что распоряжения из Москвы неминуемо последуют, Александр Карлин не сомневается. «Для меня было особенно показательно то, что наш президент реагировал на обращения предельно честно: не обещал того, что государство не в состоянии немедленно или в короткие сроки в запрашиваемом объеме сделать. Но я точно знаю, что подавляющую часть из 6 тысяч поступивших звонок мы ощутим в крае в виде поручений, которые пойдут через контрольные управления президента. И через приемную президента эта информация все равно дойдет до нас», — выразил уверенность Александр Карлин.

Глава региона также заявил, что власть сделает все зависящее для удовлетворения насущных потребностей жителей края. Причем выразил он эту мысль своеобразным языком. «Хотя бюджетные возможности не безграничны, мы за чередой проблем видим горизонты их решения. Десять лет назад я бы такого смелого заявления не сделал», — подчеркнул губернатор.


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Комментарий

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Комментариев 11
гость

16.06.2017 16:31

10 лет назад двух слов не связал бы. А сейчас поднаторел так, что черное выдает за белое (как надысь про экономиста-Ползунова), и уже почти веришь ему, совсем как Путину (здесь кроется главный сарказм - кто первый врун?)! По крайне мере профессию иллюзиониста он освоил прилично, на пенсии откроет свое шапито...
Гость

16.06.2017 17:14

Во как, и что в школе выдадут бесплатно все учебники?
СОВЕТ

16.06.2017 17:27

Уходи в отставку не дожидаясь указа президента!
славгородец

16.06.2017 17:33

Не смешите!!!!
зема

16.06.2017 17:35

Конечно указания будут, сегодня был в МФЦ, оформлял документы, у работников зарплата 7500 рублей, работают полный день, краевая структура, ну как это назвать, геноцид какой то.
Переживающий

16.06.2017 18:49

Вот мне интересно, что означает фраза губернатора " Поэтому решено нанести «превентивный удар»…..
А удар этот будет нацелен на кого?
Кто же должен принять этот удар?
Не успел Президент Путин последнее слово сказать, как губернатор Карлин уже решил нанести "превентивный удар", может, стоило губернатору вначале все обдумать, взвесить…
А так складывается мнение, что губернатор страшно напуган, напуган до такой степени, что решил нанести упреждающий удар….
Кто знает, может удар придется принимать самому губернатору….
Поискали по словарям, что же означает "превентивный удар"…
Что мы нашли:
" В военном деле выражение «превентивный удар» означает упреждающее нападение на противника. В медицине «превентивное лечение» означает терапию, предотвращающую развитие болезни, то есть её профилактику."

Что же это выражение значит для губернатора, что он имел ввиду…
федор

16.06.2017 19:20

Странно, но и в этот раз на прямой линии ничего нового не прозвучало ни в вопросах, ни в ответах, по всей России только отчеты о выполнении тех или иных мероприятий, чиновники пилюют на мытарства и чаяния народа, в здравоохранении, образовании, до по всем направлениям бардак и о каком превентивном ударе может идти речь стратег Вы наш, , ведь все затронутые темы чисто житейские, рядовые, жизненные и делать из себя героя в решении проблем, которые не стоят выеденного яйца, а всего лишь ежедневная работа обязывает их выполнять не стоит Александр Богданович, Вам , что разве клерки Ваши не докладывали о подобных косяках в крае как то и качество и подход к лечению больных и о размерах (действительных размерах) заработных плат в регионе, о состоянии образования, где преподаватели по образованию иняза преподают математику, о тех же выплатах по случаям подтопления да что там, действительно идите уже на покой, дайте поруководить молодым, кто ее знает может и лучше будет?
Очевидец

16.06.2017 19:55

Что же это за страна такая, если доля того, чтобы отремонтировать дороги, нужно обратиться к Президенту?! Ну а местный лицемер уже настолько достал, что и говорить то про него не хочется. Вот уж действительно - уйдёт и никто никогда его добрым словом не помянет! Не было большего прлхиндея в руководстве края, чем этот!
Евгений Любов

16.06.2017 20:38

А до Прямой линии типа ни фига не видел,да?Бедный Путин, почему он за вами за всеми смотреть должен?у него и так работы по горло, а вы губернаторы и рады что президенту не до вас бывает. наверно самая неблагодарная в мире должность это быть президентом РФ-сколько для людей не делай, все равно толпари ни черта не поймут и не оценят, будут орать как все плохо а сами палец о палец не ударят чтоб помочь себе и стране
Виктор

16.06.2017 20:50

Мне это напоминает Советское время, после съезда шли обсуждения решения съезда все годы, до следующего съезда. Что такое Карлинский первентивнй удар, это последний удар по экономике Алтайского края и по уровню жизни населения.
Славгород

16.06.2017 21:09

Оценивать его слова, как и его "публичную" работу, нет смысла!
Когда то первый человек Израиля совсем совесть потерял и был подвергнут специальному наказанию проклятию почти на смерть но с правом на искупление и покаяние. Много лет лежал чуркой безмолвной, возможно даже каялся.
Знаю это .....
На Карлушу за дерево и остальное, что знаю, возьму грех на душу но колдану