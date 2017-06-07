Идет профилактика: губернатор Алтайского края раздал поручения после «прямой линии» с Владимиром Путиным

16.06.2017 16:22
Несмотря на то, что обращения жителей Алтайского края не прозвучали в эфире «прямой линии» с Владимиром Путиным, руководство региона решило отработать все темы на местах. Губернатор Александр Карлин объяснил, что тем самым власти просто начнут работать чуть раньше, поскольку президент в любом случае раздаст указания федеральным ведомствам по ряду общих проблем. Об этом глава региона заявил на «Медиалоге», его цитирует офсайт правительства.
Александр Карлин считает, что многие из обсуждавшихся в ходе «прямой линии» вопросов актуальны для региона. Поэтому решено нанести «превентивный удар», не дожидаясь особых распоряжений президента — в том числе по конкретным сферам. «Аналогичные проблемы есть, и я уже дал поручения своим заместителям в пределах компетенции еще раз пройти по кругу обозначенных в ходе «прямой линии» с главой государства проблем, прежде всего, в сферах здравоохранения, образования», — сказал губернатор.
То, что распоряжения из Москвы неминуемо последуют, Александр Карлин не сомневается. «Для меня было особенно показательно то, что наш президент реагировал на обращения предельно честно: не обещал того, что государство не в состоянии немедленно или в короткие сроки в запрашиваемом объеме сделать. Но я точно знаю, что подавляющую часть из 6 тысяч поступивших звонок мы ощутим в крае в виде поручений, которые пойдут через контрольные управления президента. И через приемную президента эта информация все равно дойдет до нас», — выразил уверенность Александр Карлин.
Глава региона также заявил, что власть сделает все зависящее для удовлетворения насущных потребностей жителей края. Причем выразил он эту мысль своеобразным языком. «Хотя бюджетные возможности не безграничны, мы за чередой проблем видим горизонты их решения. Десять лет назад я бы такого смелого заявления не сделал», — подчеркнул губернатор.
16.06.2017 16:31
16.06.2017 17:14
16.06.2017 17:27
16.06.2017 17:33
16.06.2017 17:35
16.06.2017 18:49
А удар этот будет нацелен на кого?
Кто же должен принять этот удар?
Не успел Президент Путин последнее слово сказать, как губернатор Карлин уже решил нанести "превентивный удар", может, стоило губернатору вначале все обдумать, взвесить…
А так складывается мнение, что губернатор страшно напуган, напуган до такой степени, что решил нанести упреждающий удар….
Кто знает, может удар придется принимать самому губернатору….
Поискали по словарям, что же означает "превентивный удар"…
Что мы нашли:
" В военном деле выражение «превентивный удар» означает упреждающее нападение на противника. В медицине «превентивное лечение» означает терапию, предотвращающую развитие болезни, то есть её профилактику."
Что же это выражение значит для губернатора, что он имел ввиду…
16.06.2017 19:20
16.06.2017 19:55
16.06.2017 20:38
16.06.2017 20:50
16.06.2017 21:09
Когда то первый человек Израиля совсем совесть потерял и был подвергнут специальному наказанию проклятию почти на смерть но с правом на искупление и покаяние. Много лет лежал чуркой безмолвной, возможно даже каялся.
Знаю это .....
На Карлушу за дерево и остальное, что знаю, возьму грех на душу но колдану