×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Инну Казанцеву «завернули» в политсатиру

11 |
Есть мнение
Председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов: «Местные элиты больше не стремятся попасть в городские думы»
11
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

13

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

К выходным в Алтайском крае «похолодает» до +28 градусов
Барнаул затопило и обесточило после сильнейшего ливня
Пятнадцатилетнему барнаульцу Артёму Филиппову срочно требуется ваша помощь!


Резонанс
Темы недели
Присели на дорожку: дело бывшего алтайского вице-губернатора приблизилось к развязке
19
«Жизнь не ухудшится»: славгородские депутаты не пожелали «разделить» доходы с электоратом
78 |
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

16
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

50
Loading...
Главная Лента новостей На абордаж: Алтайский край «спустит» на воду очередные миллионы

На абордаж: Алтайский край «спустит» на воду очередные миллионы

20.06.2017 09:32

Тарифы на перевозку речным транспортом в навигацию 2017 года
Тарифы на перевозку речным транспортом в навигацию 2017 года

На развитие внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края в 2017 году будет направлено более 60 млн рублей. Объем перевезенных грузов должен составить 800 тысяч тонн, сказано на сайте регионального Минстройтранса.

Для переориентации перевозок тяжелых и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт в 2015 году между администрацией Алтайского края, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и предприятиями речной добывающей отрасли было заключено соглашение о сотрудничестве. Размер финансирования в 2015-2016 годах из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников составил 60,7 млн рублей.

В итоге с автомобильного на внутренний водный транспорт в 2015 году было «перекинуто» 496 тысяч тонн грузов, в 2016 году – еще 617 тысяч тонн. В текущем году планируется увеличить объем перевозок до 800 тысяч тонн, что равно 29,6 тысячам рейсов тяжеловесного транспорта. Тем самым появляется возможность «разгрузить» автодороги и увеличить срок их эксплуатации. В 2017 году по инициативе губернатора Алтайского края Александра Карлина объем средств, направленных на выполнение мероприятий в области судоходства, был увеличен до 60,4 млн рублей. Эта сумма равна финансированию отрасли за два предыдущих года. Добавим, к 2018 году срок навигации речного транспорта в крае должен составлять 120 суток. Для сравнения, в 2015 году данный индикатор равнялся 75 суткам. Протяженность обслуживаемых судоходных путей в регионе составляет более 600 км.

Между тем уже неоднократно сообщалось о проблемах, перманентно сопровождающих речное судоходство в Алтайском крае. Так, только за последние годы сократилось не только количество самих судов, но и практически прекратилась навигация по ряду малых рек из-за хронического недофинансирования. Еще одной проблемой становится постепенное обмеление прежде судоходных русл рек, из-за чего многие фарватеры перестали считаться безопасными для прохождения даже небольших судов.

Добавим, в конце апреля стало известно, что пассажирские перевозки речным транспортом в Барнауле в 2017 году подорожали на 6 %. Новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа, которые оказывает ООО «Барнаульский речной порт», были утверждены накануне начала навигации по Оби. Барнаульским речпортом осуществляются пригородные рейсы до Затона, Бобровки, Рассказихи, Кокуйского, а также Барнаул - «Зеленый клин». Обслуживают пассажиров теплоходы типов «Москва», «Водолей» и «Заря».

Новые величины утверждены ниже экономически обоснованного уровня, указывало управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. При этом городской и краевой бюджеты будут возмещать речпорту финансовые потери. Так, региональная казна выделяет на эти цели в текущем году более 8 млн рублей, а субсидии из городской казны составят 700 тысяч рублей. К слову, по данным за 2014 год услугами Барнаульского речпорта воспользовались порядка 137 тысяч человек.

Фото: altaitarif22.ru

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 6
Вопрос

20.06.2017 10:14

А чистить русло не планируют? А то скоро вброд будем переходить великую сибирскую реку
вброд ?

20.06.2017 11:26

по воде аки по суху ? Не бредишь дорогой товарищ ? Чистильщик что ли без работы соскучился или переквалифицировался карманы чистить у граждан ?
Гость

20.06.2017 11:38

Бред какой-то, в Затон теплоходы уже лет 15 не ходят, кроме как в наводнение
Гость

20.06.2017 11:40

К 11:26, Ваш комментарий указывает на Вашу недалекость.
Завсегдатай

20.06.2017 13:15

Это не на воду деньги, а на ветер! Перевозка грузов водным транспортом была востребована когда не было серьёзных машин. Ещё лет 30 большая часть самосвалов в городе были зилы, да мазы. Возить на них, к примеру, с Бийска щебень не реально было. Теперь же машина 100 тон щебня с карьера сразу до нужного места привозит. Ничего не надо по нескольку раз перегружать. Сейчас же вместо того чтобы похоронить водный транспорт и вкладывать деньги в строительство дорог наши власти дурью занимаются.
фыва

20.06.2017 17:26

Ну вот. Как и пердупреждал. Похоже речной вокзал продали. Вместе с прибрежной зоной. Теперь вопрос, куда перенесут пристань! Похоже все таки что не зря строят кластер. Вот к набережной и перетащат. А территория бывшего речного вокзала станет закрытой жилой зоной.