На абордаж: Алтайский край «спустит» на воду очередные миллионы

Тарифы на перевозку речным транспортом в навигацию 2017 года

На развитие внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края в 2017 году будет направлено более 60 млн рублей. Объем перевезенных грузов должен составить 800 тысяч тонн, сказано на сайте регионального Минстройтранса.

Для переориентации перевозок тяжелых и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт в 2015 году между администрацией Алтайского края, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и предприятиями речной добывающей отрасли было заключено соглашение о сотрудничестве. Размер финансирования в 2015-2016 годах из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников составил 60,7 млн рублей.

В итоге с автомобильного на внутренний водный транспорт в 2015 году было «перекинуто» 496 тысяч тонн грузов, в 2016 году – еще 617 тысяч тонн. В текущем году планируется увеличить объем перевозок до 800 тысяч тонн, что равно 29,6 тысячам рейсов тяжеловесного транспорта. Тем самым появляется возможность «разгрузить» автодороги и увеличить срок их эксплуатации. В 2017 году по инициативе губернатора Алтайского края Александра Карлина объем средств, направленных на выполнение мероприятий в области судоходства, был увеличен до 60,4 млн рублей. Эта сумма равна финансированию отрасли за два предыдущих года. Добавим, к 2018 году срок навигации речного транспорта в крае должен составлять 120 суток. Для сравнения, в 2015 году данный индикатор равнялся 75 суткам. Протяженность обслуживаемых судоходных путей в регионе составляет более 600 км.

Между тем уже неоднократно сообщалось о проблемах, перманентно сопровождающих речное судоходство в Алтайском крае. Так, только за последние годы сократилось не только количество самих судов, но и практически прекратилась навигация по ряду малых рек из-за хронического недофинансирования. Еще одной проблемой становится постепенное обмеление прежде судоходных русл рек, из-за чего многие фарватеры перестали считаться безопасными для прохождения даже небольших судов.

Добавим, в конце апреля стало известно, что пассажирские перевозки речным транспортом в Барнауле в 2017 году подорожали на 6 %. Новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа, которые оказывает ООО «Барнаульский речной порт», были утверждены накануне начала навигации по Оби. Барнаульским речпортом осуществляются пригородные рейсы до Затона, Бобровки, Рассказихи, Кокуйского, а также Барнаул - «Зеленый клин». Обслуживают пассажиров теплоходы типов «Москва», «Водолей» и «Заря».

Новые величины утверждены ниже экономически обоснованного уровня, указывало управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. При этом городской и краевой бюджеты будут возмещать речпорту финансовые потери. Так, региональная казна выделяет на эти цели в текущем году более 8 млн рублей, а субсидии из городской казны составят 700 тысяч рублей. К слову, по данным за 2014 год услугами Барнаульского речпорта воспользовались порядка 137 тысяч человек.