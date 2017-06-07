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Главная Лента новостей После сильной грозы пожаром охватило более 80 га алтайского леса

После сильной грозы пожаром охватило более 80 га алтайского леса

20.06.2017 10:30

Спасатели борются с четырьмя природными пожарами общей площадью 87 га, действующими на территории Республики Алтай. Пока удалось локализовать лишь два из них, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

По данным источника, их тушением в настоящее время занимаются более 100 человек, из них 54 десантника-пожарных АУ РА «Авиалесоохрана», 54 работника автономных учреждений, подведомственных министерству, восемь работников лесной охраны и шесть привлеченных людей. На ЧП также работает вертолет Ми-8Т. По состоянию на 19 июня, два пожара удалось локализовать, тушение еще двух — продолжается. Предположительно причиной столь масштабного возгорания стала гроза. Более точные выводы предстоит сделать оперативно-следственной группе.

Добавим, что по сведениям «Новостей Горного Алтая», в текущем году в регионе произошло уже 28 пожаров общей площадью 345,12 га. В прошлом году на аналогичную дату в РА было зафиксировано лишь восемь лесных пожаров площадью 20,15 га. Как отмечают специалисты, на высокую пожароопасность этого года влияет аномальная жара, установившаяся в регионе.

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Комментарий

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Комментариев 2
Директор СССР

20.06.2017 13:31

Абдула поджигай! Теперь и в Горном жечь стали
оКСТИСЬ бАТЮШКА

20.06.2017 20:02

Директору СССР

Жгли, жгут и будут жечь...
Покуда КЕДР в горах есть.