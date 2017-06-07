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Главная Лента новостей Горно-Алтайский суд завершил громкое разбирательство по смертельному ДТП у Кирзавода

Горно-Алтайский суд завершил громкое разбирательство по смертельному ДТП у Кирзавода

20.06.2017 10:59

19 июня Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Курносова, которого обвиняли в пьяном ДТП с погибшей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры РА.

В суде установлено, что в марте 2016 года Курносов, управляя автомобилем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения, превысил безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Duster в районе остановки «Кирзавод» в Горно-Алтайске. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Renault от полученных телесных повреждений скончалась на месте, а водителя и остальных пассажиров госпитализировали с различными травмами.

С учетом исследованных доказательств, личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд приговорил Александра Курносова к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ему изменили на заключение под стражу — его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Кроме того, «Новости Горного Алтая» уточняют, что судья Алексей Кривяков частично или полностью удовлетворил гражданские иски Владимира Пестерева, Александры Ереминой и Тимура Байгузина, взыскав с подсудимого в качестве компенсации морального вреда 1 млн 450 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. В доход федерального бюджета также взыскали процессуальные издержки в размере 6860 рублей.

Напомним, авария произошла 12 марта около 0:40 в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистическом. Данное происшествие вызвало большой общественный резонанс. Его участниками стали горожане возрастом от 25 до 35 лет. В Renault Duster находились Александр Пивоваров, Тимур Байгузин, Александра Еремина и Екатерина Пестерева. Последняя в результате аварии погибла, остальные были госпитализированы. Два человека попали в реанимацию, еще один – в травматологию. За рулем Toyota Camry находился руководитель одного из городских охранных предприятий Александр Курносов.

По версии обвинения, он был пьян, что и стало причиной аварии. По словам очевидцев, его автомобиль двигался с выключенными фарами, из-за чего привлек к себе внимание наряда ДПС. Полицейские попытались остановить машину, однако водитель требованиям правоохранителей не подчинился и на большой скорости стал уезжать от пустившегося за ним в погоню экипажа ГИБДД. В это время с прилегающей улицы на проспект выезжал Duster, в который и врезалась японская иномарка. По данным родственников потерпевших, по состоянию на 12 марта, то есть дату совершения ДТП, за Курносовым в базе ГИБДД числилось 82 нарушения правил дорожного движения.

Добавим также, что Курносов уже имел проблемы с законом. В канун 2012 года в одном из городских ночных клубов он выстрелил из травматического пистолета в жителя Новосибирска. В результате резиновая пуля насквозь прошла щеку и выбила у жертвы несколько зубов. Суд пришел к выводу о виновности Александра Курносова, однако, несмотря на требования гособвинителя, прекратил дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Как утверждают источники «Новостей Горного Алтая», срок давности успел истечь благодаря тому, что обвиняемый всячески избегал участия в судебных заседаниях, в том числе с помощью «больничных».

В данном деле о ДТП сторона обвиняемого также с помощью различных уловок пыталась затянуть слушания, в том числе посредством многократных замен адвокатов. Всего с начала слушаний, то есть с декабря прошлого года, назначалось около 30 заседаний. В итоге, чтобы ускорить процесс, суд был вынужден назначить Курносову государственного защитника.

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