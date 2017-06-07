Росводоканал устанавливает в Барнауле «дезодорант» для нечистот

Барнаульский водоканал («Росводоканал Барнаул») доставил в Барнауле специальную дезодорирующую установку, которая должна подавлять неприятный запах с иловых карт, который уже много лет досаждает горожанам. Сейчас специалисты монтируют аппаратуру, она начнет работать к концу недели, сообщили ИА «Банкфакс» в «Росводоканале Барнаул».

Устройство смонтируют на иловых картах в районе поселка Восточный. Оно должно ликвидировать запах нечистот, который присутствует в городе в жаркую погоду при определенном направлении ветра. Запустить установку планируется 21-22 июня, уточнили в водоканале.

Насколько радикально устройство сможет решить проблему запаха, пока говорить рано. Проблема осложняется еще и тем, что в последние годы канализационные стоки стали более концентрированными, поскольку большинство горожан установило счетчики и теперь экономят воду.

Напомним, что в компании и раньше поясняли, что работают над решением проблемы, однако проблема продолжала беспокоить горожан и гостей города. «Проблему эту мы знаем и над ней работаем. В 2017 году приобретем установки, которые будут опрыскивать иловые карты специальным веществом, блокирующим неприятный запах. Надеемся, они начнут работать уже летом и существенно облегчат проблему. Хотя это не кардинальное решение. Сам источник запаха остается. С привлечением коллег из центрального офиса «Росводоканала» мы работаем на тем, можно ли переработать осадок для дальнейшего использования или как органического удобрения, или для рекультивации земель», — приводил «Алтапресс» слова директора предприятия Дмитрия Масловского.

Напомним, еще в 2015 году после жалоб горожан на эту проблему обратили внимание. Выяснилось, что в летний период в город проникает зловоние с очистных сооружений канализации, а причиной стала меняющаяся «роза ветров». То есть, с летним запахом в Барнауле в короткие сроки ничего сделать не удавалось.

Надежды возлагались разве что на представленную в 2015 году инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения в Барнауле на 2016-2020 годы стоимостью 1 млрд рублей. Одной из ее важных задач является реконструкция и модернизация очистных сооружений. Однако до сих пор никаких подробностей об исполнении документа не обнародовано.