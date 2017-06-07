Алтайские депутаты «зажгли» красный свет перед ретивыми ревизорами

Алтайское Заксобрание дало отрицательный отзыв на законопроект о праве муниципальных счетных палат проводить внеочередные проверки предпринимателей. Между тем профильный комитет Госдумы, правительство и ряд региональных парламентов выступают «за». Алтайские парламентарии мотивировали свой отказ тем, что они намерены оградить бизнес от «допвнимания» со стороны контролирующих органов, а также позицией президента России Владимира Путина.

20 июня на офсайте АКЗС прошла онлайн-конференция с участием председателя комитета по бюджету и налогам Владимира Устинова. Один из вопросов касался темы, почему Заксобрание в штыки восприняло новую идею относительно проверок бизнеса муниципальными счетными палатами. Инициатором поправок выступили депутаты Мособлдумы. Между тем комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству данный законопроект одобрил. Есть положительные отзывы правительства и комитета ГД по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления. Подмосковных депутатов поддержали парламент Кабардино-Балкарии и дума Томской области.

Мособлдума предлагает сделать для муниципальных аудиторов исключение из закона «О защите юрлиц и ИП при государственном и муниципальном контроле». В настоящее время некоторые госорганы имеют право проверять предпринимателей чаще, чем остальные ведомства и должностные лица. Это исключение распространяется на федеральную и региональную счетные палаты, но не на муниципальные, хотя в РФ единая финансово-бюджетная система единый подход к государственному и муниципальному контролю.

Владимир Устинов решил максимально подробно ответить интернет-пользователю, почему АКЗС дало отрицательный отзыв. В основном парламентарий упирал на позицию президента, а также желание регионального Заксобрания проявить заботу о местном бизнесе. «Заксобрание выразило свою позицию по законопроекту, исходя из сохранения действующего порядка организации внешнего финансового контроля в отношении субъектов предпринимательства. Соглашаясь с необходимостью единообразных методологических подходов как на уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципальных образований, считаем преобладающими в этом вопросе интересы предпринимательства», - сразу расставил приоритеты народный избранник.

Владимир Устинов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по бюджету и налогам: Давайте спросим у предпринимателей – будут ли они рады увеличению числа количества контролирующих органов и числа внеплановых проверок, которые последуют за принятием этого закона. Считаем, что в пределах субъекта РФ достаточно одного контрольно-счетного органа, наделенного более широкими полномочиями в отношении количества осуществляемых проверок, а именно – Счетной палаты субъекта. Тем более, что это в полной мере согласуется с последовательной позицией высшего руководства страны по снижению административного давления на малый бизнес.

Видимо, желая еще больше придать веса своим словам, депутат решил сослаться на главу государства. В частности народный избранник привел цитату из послания Владимира Путина Федеральному Собранию от 2015 года. Президент тогда говорил, что свобода предпринимательства – важнейший экономический фактор, и необходимо устранить избыточные и дублирующие функций различных контрольных ведомств. В качестве доказательства была приведена статистика. С января по декабрь 2015 года в стране было возбуждено более 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам, до суда дошли лишь 46 тысяч дел, из них 15 тысяч «развалились» на этой стадии. При этом более 80 % предпринимателей полностью или частично потеряли свой бизнес. «Президент назвал это прямым разрушением делового климата и потребовал от правительства представить предложения о сокращении полномочий контролирующих органов в бизнесе», - авторитетно подытожил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам.