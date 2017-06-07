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Главная Лента новостей Алтайские депутаты «зажгли» красный свет перед ретивыми ревизорами

Алтайские депутаты «зажгли» красный свет перед ретивыми ревизорами

20.06.2017 16:32

Алтайское Заксобрание дало отрицательный отзыв на законопроект о праве муниципальных счетных палат проводить внеочередные проверки предпринимателей. Между тем профильный комитет Госдумы, правительство и ряд региональных парламентов выступают «за». Алтайские парламентарии мотивировали свой отказ тем, что они намерены оградить бизнес от «допвнимания» со стороны контролирующих органов, а также позицией президента России Владимира Путина.

20 июня на офсайте АКЗС прошла онлайн-конференция с участием председателя комитета по бюджету и налогам Владимира Устинова. Один из вопросов касался темы, почему Заксобрание в штыки восприняло новую идею относительно проверок бизнеса муниципальными счетными палатами. Инициатором поправок выступили депутаты Мособлдумы. Между тем комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству данный законопроект одобрил. Есть положительные отзывы правительства и комитета ГД по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления. Подмосковных депутатов поддержали парламент Кабардино-Балкарии и дума Томской области.

Мособлдума предлагает сделать для муниципальных аудиторов исключение из закона «О защите юрлиц и ИП при государственном и муниципальном контроле». В настоящее время некоторые госорганы имеют право проверять предпринимателей чаще, чем остальные ведомства и должностные лица. Это исключение распространяется на федеральную и региональную счетные палаты, но не на муниципальные, хотя в РФ единая финансово-бюджетная система единый подход к государственному и муниципальному контролю.

Владимир Устинов решил максимально подробно ответить интернет-пользователю, почему АКЗС дало отрицательный отзыв. В основном парламентарий упирал на позицию президента, а также желание регионального Заксобрания проявить заботу о местном бизнесе. «Заксобрание выразило свою позицию по законопроекту, исходя из сохранения действующего порядка организации внешнего финансового контроля в отношении субъектов предпринимательства. Соглашаясь с необходимостью единообразных методологических подходов как на уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципальных образований, считаем преобладающими в этом вопросе интересы предпринимательства», - сразу расставил приоритеты народный избранник.

Владимир Устинов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по бюджету и налогам:

Давайте спросим у предпринимателей – будут ли они рады увеличению числа количества контролирующих органов и числа внеплановых проверок, которые последуют за принятием этого закона. Считаем, что в пределах субъекта РФ достаточно одного контрольно-счетного органа, наделенного более широкими полномочиями в отношении количества осуществляемых проверок, а именно – Счетной палаты субъекта. Тем более, что это в полной мере согласуется с последовательной позицией высшего руководства страны по снижению административного давления на малый бизнес.

Видимо, желая еще больше придать веса своим словам, депутат решил сослаться на главу государства. В частности народный избранник привел цитату из послания Владимира Путина Федеральному Собранию от 2015 года. Президент тогда говорил, что свобода предпринимательства – важнейший экономический фактор, и необходимо устранить избыточные и дублирующие функций различных контрольных ведомств. В качестве доказательства была приведена статистика. С января по декабрь 2015 года в стране было возбуждено более 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам, до суда дошли лишь 46 тысяч дел, из них 15 тысяч «развалились» на этой стадии. При этом более 80 % предпринимателей полностью или частично потеряли свой бизнес. «Президент назвал это прямым разрушением делового климата и потребовал от правительства представить предложения о сокращении полномочий контролирующих органов в бизнесе», - авторитетно подытожил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам.

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Комментарий

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Комментариев 6
Очевидец

20.06.2017 18:35

Ситуация далеко не однозначная и не простая. Практически все краевые парламентарии любого уровня являются предпринимателями. Тот факт, что на время депутатства они передали свой бизнес в управление родственникам, вовсе не свидетельствует об обратном. Отсюда и законодательство от них исходит исключительно в интересах бизнеса, и прежде всего - своего. Это в определённой степени и объясняет их реакцию на данный проект. Но с другой стороны - беспредел контролирующих органов в отношении предпринимателей тоже - факт! Однако для тех, кто в теме, не секрет, что этот беспредел избирательный! Тем у кого имеется "крыша" - административная, силовая или от криминала, сросшегося с двумя вышеупомянутыми, все эти проверки внутри краевых проверяющих по-барабану; для них опасны только проверки извне. Разумеется, депутатский бизнес закрышован наглухо. Чего же они суетятся и противится? Неужели действительно озабочены самостийными предпринимателями? Да ладно! До лампочки им весь этот малый бизнес, который идёт мимо них, не спрашивая ни у кого разрешения! Но ведь увеличение количества разрешателей их тоже не минует! А вдруг там появятся независимые от их крыши?! Это проблема, которая депутатам-предпринимателям не нужна. Есть и другое объяснение. Среди депутатов есть не малое количество людей далеко не глупых и понимающих, что проблему качества работы малого бизнеса подобные меры не решат, а скорее наоборот, задушат малый бизнес! Начнётся своеобразный безграничный чиновничий террор, который ударит и по тем, кто белый и пушистый, и по тем, кто крысятничает. Последние то выживут, а вот первые - плюнут и уйдут из этой сферы.
Если закон не пройдёт, это, на мой взгляд, будет правильно. Но, как показывает практика, закон, навязываемый региону из центра, рано или поздно будет принят, и губер все для этого сделает, а у тех, кто будет противиться, бизнес задушит, как он неоднократно уже делал с помощью крысинного короля, возглавлявшего Роспотребнадзор, и других своих чиновников-марионеток.
село

20.06.2017 18:39

Да конечно им не понравится! Отраву продавать и людей травить это им нравится! Богатеть ежечастно это тоже нравится! Просто сами эти депутаты, которые " зажгли" красный свет имеют наверное свой "интерес" . Люди простые никому не нужны...
Стас

20.06.2017 19:57

Сегодня в 7-45 смотрел по РЕН-ТВ как предприниматели, за которых все радеют, торговали мясом "дохлятиной" свинины, а вот один из высокопоставленных чиновников, не далее чем с 1 января 2017 года запретил Роспотребнадзору проверять по заявлению граждан факт продажи просроченной и некачественной продукции от которой пострадали люди, до тех пор пока коиент с продавцом "дохлятины", "просрочки", некачественного товара не урегуоирует свои претензии.
Будет два в одном: 1. Московский вариант. 2. Криминал.
Поясняю либо сожгут, либо, в случае смерти близкого человека убъют нерадивого продавца.
Вопрос? Зачем стравливают потребителя и продавца?
Горыныч

20.06.2017 19:57

И правильно, что упираются. Дай волю проверяльщикам, они никому житья не дадут и работать не дадут
Непонятка

20.06.2017 20:14

Пустая затея. Если понадобится у прокурора всегда подпишут внеплановую проверку. Закон этот к основному большинству муниципальных лавочников, ремесленников и крестьян отношения не имеет. А региональные кру и так в курсе про трудности.
Переживающий

20.06.2017 21:16

"Владимир Устинов решил максимально подробно ответить интернет-пользователю, почему АКЗС дало отрицательный отзыв. В основном парламентарий упирал на позицию президента, а также желание регионального Заксобрания проявить заботу о местном бизнесе. "– из текста.

Ой, насмешили, так насмешили…
Какая забота о местном бизнесе…
Налоги в крае - самые высокие в России… Это что, такая забота?
И бизнес теряют не столько из-за проверок, сколько из-за непомерной налоговой нагрузки...