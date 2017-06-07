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Главная Лента новостей Александр Карлин намекнул «Росводоканалу» об удаленных сетях в Алтайском крае

Александр Карлин намекнул «Росводоканалу» об удаленных сетях в Алтайском крае

21.06.2017 09:31

Правительство Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с УК «Росводоканал» и ООО «Барнаульский водоканал», которое будет действовать до 2030 года и предполагает расширение государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения. Губернатор Александр Карлин сходу предложил руководству «Росводоканала» заключить дополнительное концессионное соглашение и взять «в оборот» почти 2 тысячи км сетей на значительном удалении от Барнаула, говорится в сообщении «Барнаульского водоканала».

Соглашение было подписано на встрече Александра Карлина с председателем наблюдательного совета ГК «Росводоканал» Германом Ханом и гендиректором группы компаний Антоном Михальковым. Суть документа, который будет действовать ближайшие 13 лет, в сообщении обрисована общими фразами: соглашение «предусматривает дальнейшее обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей Алтайского края в рамках расширения государственно-частного партнерства».

Между тем Александр Карлин уточнил, чего власти хотят от группы компаний. В частности, губернатор предложил ГК «Росводоканал» рассмотреть вопрос о заключении концессии по Чарышскому водопроводу протяженностью 2 тысяч км, который обеспечивает водой 73 населенных пункта с более чем 180 тысяч жителей. «Для нас это интересное и перспективное предложение, которое поможет компании расширить свое присутствие на территории Алтайского края», — ответил главе региона Антон Михальков.

Александр Карлин заявил, что «Росводоканал» имеет опыт и ресурсы не только для оказания услуг водоснабжения и водоотведения в текущем виде, но и для реализации инвестпроектов. «Наша задача заключается в том, чтобы с одной стороны, обеспечить высокое качество водоснабжения и водоотведения, чтобы не возникало нареканий у наших жителей и у организаций, получающих эти услуги. С другой стороны, мы должны видеть перспективы развития этой значимой инфраструктуры, обеспечивать ее надлежащее техническое состояние, продолжать обновление основных фондов, внедрение новых современных технологий», — отметил Александр Карлин в ходе подписания соглашения.

Как видно, правительство региона движется по уже отработанной схеме, подталкивая крупную межрегиональную компанию к концессии значимых инфраструктурных объектов по схеме «инвестиции в обмен на прибыль с тарифов». Поскольку соглашение подписано недавно, говорить о конкретных действиях «Росводоканала» в этом направлении пока рано. Тем не менее г-н Хан в своем комментарии уточнил схему работы предприятия. «Мы как социально-ответственная компания берем на себя обязательства содействовать органам государственной власти Алтайского края в реализации программ и проектов регионального уровня, направленных на поддержку и развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения», — отметил Герман Хан.

В сообщении также уточняются некоторые итоги работы компании в Барнауле с 2004 года. Так, за это время аварийность на водопроводных сетях снизилась на 48,66 %, на сетях канализации — почти в шесть раз. Потребление электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения было снижено на 45 %. Сейчас в краевом центре «Росводоканал Барнаул» обслуживает уже более 633 тысяч человек (+13 % по отношению к уровню 2008 года). Предприятие реализует масштабную инвестиционную программу по модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения Барнаула. За 2007-2016 годы за счет всех источников финансирования было выполнено мероприятий на общую сумму более 967 млн рублей, говорится в сообщении.

Также губернатор указал, что в Алтайском крае проводится модернизация очистных сооружений промышленных предприятий с учетом ужесточения требований экологического законодательства. Например, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности качество очистки стоков с содержанием биологически агрессивных веществ возросло на порядок за счет использования современных нанотехнологических фильтров. Кроме того, на предприятиях молочной промышленности установлено новое оборудование, позволяющее перерабатывать стоки с в полезную продукцию – подсырную сыворотку, которая востребована в кондитерской и хлебопекарной промышленности.


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Комментарий

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Комментариев 11
Очевидец

21.06.2017 11:01

Меня, как потребителя и плательщика, заинтересовал % прибыли, заложенный в тариф. Понятно, что не озвучат, но всё-таки... Эта не та ситуация, когда я пытаюсь считать чужие деньги, я пытаюсь понять, почему за счёт населения, большинство из которого существует за гранью прожиточного минимума, формируются миллионные зарплаты в подобных организациях. Почему эти их зарплаты включаются в тарифы? Почему % рентабельности, закладываемый в тариф, не ограничен законодательно и нет прогрессирующей шкалы налога на прибыль? Почему на подобные социально значимые стратегические услуги не ограничен законодательно % добавленной стоимости? Или я ошибаюсь?
не поклонник Водоканала

21.06.2017 11:09

Просто Росводоканал может себе позволит делать все, что считает нужным! Сказал - в тарифы, значит включат в тарифы - МОНОПОЛИСТЫ!!! отсюда и многомиллионные зарплаты и прибыли. Потребитель за все заплатит, ему деваться некуда
М. Горький

21.06.2017 11:18

Умиляет фраза "расширение государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения". Расходы на государство, - это мы и наши налоги, а вот доходы частным лицам, ну и себя не забыть...
в нашей тепловой компании

21.06.2017 11:25

в нашей тепловой компании уровень прибыли заложен 0,2% при тарифе 2300 руб/Гкал причем не заложены ремонты, ГСМ, запчасти. О какой концессии можно говорить
Научились перерабатывать стоки в полезную продукцию . Браво !

21.06.2017 11:47

Сокращение численности русского народа. Бедность для большинства русского населения. Пошло быстро образование нового «правящего класса». Пошло быстро разграбление государственной собственности новым правящим классом. Для его удовлетворения разрешена педерастия, проституция, порнография… Распространилась педофилия, наркоторговля… В России стал утверждаться Культ золотого тельца! Обогащайтесь! Любой ценой! Ценность человека стала определяться в России у части населения по степени его богатства. В телеящике расцвели враньё и развлекуха для отупения русского народа. Чтобы народ о вилах не стал думать.
Почти как в анекдоте

21.06.2017 11:50

Современная наука уже четверть века бьется над проблемой как из дерьма сделать маргарин . Есть и первые успехи - на кусок хлеба уже намазывается хорошо . Осталось только придать вкусовые качества .
Юрий Павлов

21.06.2017 12:45

Очевидцу : "Основные владельцы компании: финансово-промышленный консорциум «Альфа-Групп»
Материнской структурой консорциума является гибралтарская CTF Holdings Ltd., которая через цепочку офшоров контролирует активы «Альфа-Групп». При этом более 40 % CTF Holdings принадлежит Михаилу Фридману, также крупные пакеты акций принадлежат исполнительному директору ТНК-BP Герману Хану и председателю совета директоров «А1 Групп» Алексею Кузьмичеву.
Название происходило от наименований соучредителей — российской «Тюменской нефтяной компании» и британской BP (https://ru.wikipedia.org/wiki/Альфа-Групп)". Прибыль уходит в Мелкобританию, даже не прибыль, а амортизация основных фондов водоканала барнаула, которые создавались десятилетиями барнаульцами и которые будут затем в хлам изношенные возвращены в городское хозяйство. Но это будет потом, а пока...партнерства, понимаш...
И острова в Баренцевом море

21.06.2017 16:35

и дивиденды за прошлый год от Роснефти - 50 процентов по особому распоряжению - держателям акций , тут есть повод задуматься о первичном получении этих самых акций их держателями и кто они ? А то Росводоканал ...мелочь по карманам тырить , костюм с отливом и в Сочи . Модернизация очистных от щедрот душевных , так по мелочи ...
Очевидец

21.06.2017 19:35

Водоснабжение - это стратегическая составляющая в жизнеобеспечении населения. Достаточно прекратить водообеспечение населенного пункта на месяц, и этого населённого пункта не будет! На коромыслах из реки и озёр воды в город в несколько сотен тысяч жителей не натаскаешь! И на машинах не привезешь! Почему в России вот эта стратегическая составляющая, как и энергообеспечение находится в руках частных офшорных компаний?! У нас вообще кто-нибудь в стране вопросами национальной. безопасности занимается?! Или те, в чьей компетенции эти вопросы находятся, бабло в свой карман через эти офшоры загребают, а на последствия им плевать?
гость

21.06.2017 22:32

в нашей тепловой компании писал(а):
в нашей тепловой компании уровень прибыли заложен 0,2%

Стесняюсь спросить, какая зарплата у руководителя(собственника) вашей тепловой компании? По-настоящему, со всеми выплатами?
Исходя из ваших расчетов, зарплата, как я понимаю, идет со знаком минус? Руководитель ваш (мать Тереза в штанах) должен приплачивать компании из своего кармана, так ведь?
гость

21.06.2017 22:35

Почти как в анекдоте писал(а): Современная наука уже четверть века бьется над проблемой как из дерьма сделать маргарин . Есть и первые успехи - на кусок хлеба уже намазывается хорошо .
Осталось только придать вкусовые качества .


Насчет науки ничего не могу сказать. А на практике эта задача успешно решена. Все едим и нахваливаем!