Александр Карлин намекнул «Росводоканалу» об удаленных сетях в Алтайском крае

Правительство Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с УК «Росводоканал» и ООО «Барнаульский водоканал», которое будет действовать до 2030 года и предполагает расширение государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения. Губернатор Александр Карлин сходу предложил руководству «Росводоканала» заключить дополнительное концессионное соглашение и взять «в оборот» почти 2 тысячи км сетей на значительном удалении от Барнаула, говорится в сообщении «Барнаульского водоканала».

Соглашение было подписано на встрече Александра Карлина с председателем наблюдательного совета ГК «Росводоканал» Германом Ханом и гендиректором группы компаний Антоном Михальковым. Суть документа, который будет действовать ближайшие 13 лет, в сообщении обрисована общими фразами: соглашение «предусматривает дальнейшее обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей Алтайского края в рамках расширения государственно-частного партнерства».

Между тем Александр Карлин уточнил, чего власти хотят от группы компаний. В частности, губернатор предложил ГК «Росводоканал» рассмотреть вопрос о заключении концессии по Чарышскому водопроводу протяженностью 2 тысяч км, который обеспечивает водой 73 населенных пункта с более чем 180 тысяч жителей. «Для нас это интересное и перспективное предложение, которое поможет компании расширить свое присутствие на территории Алтайского края», — ответил главе региона Антон Михальков.

Александр Карлин заявил, что «Росводоканал» имеет опыт и ресурсы не только для оказания услуг водоснабжения и водоотведения в текущем виде, но и для реализации инвестпроектов. «Наша задача заключается в том, чтобы с одной стороны, обеспечить высокое качество водоснабжения и водоотведения, чтобы не возникало нареканий у наших жителей и у организаций, получающих эти услуги. С другой стороны, мы должны видеть перспективы развития этой значимой инфраструктуры, обеспечивать ее надлежащее техническое состояние, продолжать обновление основных фондов, внедрение новых современных технологий», — отметил Александр Карлин в ходе подписания соглашения.

Как видно, правительство региона движется по уже отработанной схеме, подталкивая крупную межрегиональную компанию к концессии значимых инфраструктурных объектов по схеме «инвестиции в обмен на прибыль с тарифов». Поскольку соглашение подписано недавно, говорить о конкретных действиях «Росводоканала» в этом направлении пока рано. Тем не менее г-н Хан в своем комментарии уточнил схему работы предприятия. «Мы как социально-ответственная компания берем на себя обязательства содействовать органам государственной власти Алтайского края в реализации программ и проектов регионального уровня, направленных на поддержку и развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения», — отметил Герман Хан.

В сообщении также уточняются некоторые итоги работы компании в Барнауле с 2004 года. Так, за это время аварийность на водопроводных сетях снизилась на 48,66 %, на сетях канализации — почти в шесть раз. Потребление электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения было снижено на 45 %. Сейчас в краевом центре «Росводоканал Барнаул» обслуживает уже более 633 тысяч человек (+13 % по отношению к уровню 2008 года). Предприятие реализует масштабную инвестиционную программу по модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения Барнаула. За 2007-2016 годы за счет всех источников финансирования было выполнено мероприятий на общую сумму более 967 млн рублей, говорится в сообщении.

Также губернатор указал, что в Алтайском крае проводится модернизация очистных сооружений промышленных предприятий с учетом ужесточения требований экологического законодательства. Например, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности качество очистки стоков с содержанием биологически агрессивных веществ возросло на порядок за счет использования современных нанотехнологических фильтров. Кроме того, на предприятиях молочной промышленности установлено новое оборудование, позволяющее перерабатывать стоки с в полезную продукцию – подсырную сыворотку, которая востребована в кондитерской и хлебопекарной промышленности.