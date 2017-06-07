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Главная Лента новостей Геннадий Зюганов, «вдохновившись» выставкой о «Чуйском тракте», потребовал денег на ремонт дороги

Геннадий Зюганов, «вдохновившись» выставкой о «Чуйском тракте», потребовал денег на ремонт дороги

21.06.2017 09:55

Музей «Чуйского тракта»
Музей «Чуйского тракта»

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов и председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратились к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой привести в нормативное состояние участок дороги в Бийске около музея «Чуйского тракта».

Как следует из информации с сайта крайкома КПРФ, обращение коммунистов последовало после более детального знакомства с выставкой, проходившей в парламентском центре две недели назад. Мероприятие было посвящено юбилейной дате в истории «Чуйского тракта». В тексте документа говорится, что 26 мая исполнилось 95 лет, как «Чуйский тракт» получил статус государственной дороги. Современный тракт — транспортная артерия, соединяющая три сибирских региона (Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Алтай) с Монголией и Китаем. В Бийске находится одноименный музей, посвященный данной магистрали. Он расположен у истоков тракта — моста через реку Бия. Рядом с музеем стоит специальный знак, который условно обозначает «нулевой километр». При этом дорога рядом с музеем в центре Бийска находится в неудовлетворительном состоянии. «Настоятельно просим найти возможность профинансировать мероприятия, для того чтобы привести в нормативное состояние 4 км дороги общего пользования в Бийске», - заканчивают свое обращение коммунисты к федеральному министру.

Экспозиция выставки
Экспозиция выставки

Стоит отметить, что 7 июня губернатор Алтайского края Александр Карлин на открытии выставки «Новый век «Чуйского тракта»: 1922-2022 годы» в Госдуме подчеркнул особое отношение региона к «середине» магистрали. «Правильно здесь звучала версия, что «Чуйский тракт» начинается в Новосибирске. Есть версия, что он начинается в Ташанте и в Новосибирске заканчивается. Но нет версии в отношении того, что середина «Чуйского тракта» принадлежит сегодня Алтайскому краю. И мы гордимся такой уникальной ценностью в нашем достоянии региона... Сегодня «Чуйский тракт» - это не просто транспортная магистраль, это уникальное явление в духовной жизни нашей страны. «Чуйский тракт» дал старт в мировую литературу и Василию Шукшину, и Вячеславу Шишкову, и Виталию Бианки, и Роберту Рождественскому. Огромное количество наших деятелей культуры, искусства, науки, образования вышли в большой мир, пройдя по этой уникальной дороге», - рассказал собравшимся глава региона.

Церемония открытия
Церемония открытия

В открытии экспозиции, помимо возмущенного Геннадия Зюганова, также приняли участие руководители фракций «Единой России» и ЛДПР в Госдуме Владимир Васильев и Владимир Жириновский, полномочный посол Монголии в России Дэлгэрмаа Банзрагчийн, ряд алтайских думцев и др.

Напомним, с конца мая в Алтайском крае возобновился ремонт автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Работы за Бийском начались в 2016 году, тогда Юго-Восточное ДСУ отремонтировало пятикилометровый участок, в 2017 заменят еще 10 км четырехполосной трассы, идущей за наукоградом.

Фото: сайт правительства Алтайского края, altkprf.ru

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Комментарий

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Комментариев 5
позорище

21.06.2017 11:01

что нужно просить восстановить 4 км дороги.
Старая Болотная улица

21.06.2017 12:55

ВОТ СКОКО ПОМНЮ ЭТО МЕСТО У МУЗЕЯ (помнится танк в его стену влетал с разбегу) -ПОСТОЯННО ИДЁТ ПЕРЕПИХИВАНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛАМИ И МУНИЦИПАЛАМИ - ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ТРАКТА "НСИБ-ТАШАНТА" В ГРАНИЦАХ ГОРОДА , ЧТО НА ГОРЕ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ, ЧТО НА ЮГЕ. ЦЕНТР -ТАК - СЯК. ФЕДЕРАЛЫ СТРЕМЯТСЯ К яичку полотна ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА, А ПОТОК ТО ИДЁТ ПО ПЕР Коммунарский НА ПРАВОМ БЕРЕГУ и НА ЛЕВОМ... ДОРОГА ОНА ЕСТЬ ДОРОГА - ФЕДЕРАЛЬНАЯ...Не все пользуются объездом мостом через Боровой
Очевидец

21.06.2017 18:54

Да не попрашайничать надо! Пока в регионах не будет оставаться после всех сборов столько денег, сколько необходимо для нужд региона, в том числе и для ремонта дорог, ничего в стране не изменится! Сначала все деньги уходят в центр, а потом регионы ползут туда с протянутой рукой! Кто в данном случае из губернаторов хороший перед центром? Тот, кто меньше просит, и тот, кто умеет с выпрошенной суммы откатить благодетелям! Лоханулся в данном случае зюзик, выступив в роли попрашайки! Лишний раз показал, что ничего коммуняки, в случае прихода к власти, в системе денежного оборота менять не собираются! Их лозунг в данном случае - мы будем добрее!
Пещерному антикоммуняке, очевидно лоханутому п-болу

21.06.2017 22:37

Очевидец писал(а):
числе и для ремонта дорог,


"Чуйский тракт" -федеральная трасса М-52, по большому счёту,- он и в черте - поперечнике города -остаётся конкретно федеральной собственностью, а не муниципальной, обтекая музей и пересекая Бию... Так что тут ничего не выпрашивается местными властями, за этот класс дорог ответствует ТУАД... Слыхивал про такой?
ПОЗОРИЩЕ

22.06.2017 00:23

А что это ЗЮГА не дал своих кровных на ремонт, на тот свет всё заберёт?