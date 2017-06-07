Геннадий Зюганов, «вдохновившись» выставкой о «Чуйском тракте», потребовал денег на ремонт дороги

Музей «Чуйского тракта»

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов и председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратились к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой привести в нормативное состояние участок дороги в Бийске около музея «Чуйского тракта».

Как следует из информации с сайта крайкома КПРФ, обращение коммунистов последовало после более детального знакомства с выставкой, проходившей в парламентском центре две недели назад. Мероприятие было посвящено юбилейной дате в истории «Чуйского тракта». В тексте документа говорится, что 26 мая исполнилось 95 лет, как «Чуйский тракт» получил статус государственной дороги. Современный тракт — транспортная артерия, соединяющая три сибирских региона (Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Алтай) с Монголией и Китаем. В Бийске находится одноименный музей, посвященный данной магистрали. Он расположен у истоков тракта — моста через реку Бия. Рядом с музеем стоит специальный знак, который условно обозначает «нулевой километр». При этом дорога рядом с музеем в центре Бийска находится в неудовлетворительном состоянии. «Настоятельно просим найти возможность профинансировать мероприятия, для того чтобы привести в нормативное состояние 4 км дороги общего пользования в Бийске», - заканчивают свое обращение коммунисты к федеральному министру.

Экспозиция выставки

Стоит отметить, что 7 июня губернатор Алтайского края Александр Карлин на открытии выставки «Новый век «Чуйского тракта»: 1922-2022 годы» в Госдуме подчеркнул особое отношение региона к «середине» магистрали. «Правильно здесь звучала версия, что «Чуйский тракт» начинается в Новосибирске. Есть версия, что он начинается в Ташанте и в Новосибирске заканчивается. Но нет версии в отношении того, что середина «Чуйского тракта» принадлежит сегодня Алтайскому краю. И мы гордимся такой уникальной ценностью в нашем достоянии региона... Сегодня «Чуйский тракт» - это не просто транспортная магистраль, это уникальное явление в духовной жизни нашей страны. «Чуйский тракт» дал старт в мировую литературу и Василию Шукшину, и Вячеславу Шишкову, и Виталию Бианки, и Роберту Рождественскому. Огромное количество наших деятелей культуры, искусства, науки, образования вышли в большой мир, пройдя по этой уникальной дороге», - рассказал собравшимся глава региона.

Церемония открытия

В открытии экспозиции, помимо возмущенного Геннадия Зюганова, также приняли участие руководители фракций «Единой России» и ЛДПР в Госдуме Владимир Васильев и Владимир Жириновский, полномочный посол Монголии в России Дэлгэрмаа Банзрагчийн, ряд алтайских думцев и др.

Напомним, с конца мая в Алтайском крае возобновился ремонт автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Работы за Бийском начались в 2016 году, тогда Юго-Восточное ДСУ отремонтировало пятикилометровый участок, в 2017 заменят еще 10 км четырехполосной трассы, идущей за наукоградом.