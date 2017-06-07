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Алтайские организации стали больше следить за сотрудниками и клиентами

21.06.2017 12:30

Представители малого и среднего бизнеса Алтайского края все чаще заказывают услугу облачного видеонаблюдения, рассказали в «Ростелекоме».

За неполные полгода количество пользователей услуги выросло в 2,5 раза. Больше всего сервисом интересуются представители розничной торговли, застройщики, строительные компании, а также управляющие компании и ТСЖ. Видеонаблюдение чаще всего используют для безопасности, контроля обслуживания клиентов, удаленного проведения проверок, а также как инструмент дисциплинирования сотрудников или их защиты.

«ВидеокомфоРТ» - это удаленное видеонаблюдение, вся информация с которого хранится в облаке. Оно позволяет объединять камеры, расположенные в разных местах, в одну систему и управлять доступом к их видеоархивам. Записи с камер видеонаблюдения доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. Они хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома». Это позволяет экономить на закупке оборудования, лицензий, оплате персонала, а также поддерживать стандарты безопасности. Другое преимущество облачного видеонаблюдения - простота внедрения сервиса: на настройку требуется несколько минут.

В услугу «Видеокомфорт» входят установка и настройка IP-камер, подключение веб-интерфейса и мобильного приложения для учетной записи клиента. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, со звуком, а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра.

Фото: Анна Зайкова