Первый световой барнаульский фонтан «затух» после расконсервации

Фонтан у бывшего кинотеатра "Россия"

Жители Железнодорожного района Барнаула забеспокоились, что недавно отремонтированный фонтан у бывшего кинотеатра «Россия» текущим летом по каким-то неизвестным причинам находится в запустении. Как пояснили ИА «Банкфакс» в администрации муниципалитета, в настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы, которые продлятся вплоть до конца июня 2017 года.

По данным пресс-службы городской администрации, работы по реконструкции фонтана, расположенного по адресу проспект Ленина, 71 «ф», провели в 2013 году. Муниципальный контракт заключали с ООО «ВМФ» (зарегистрированном ранее как ООО «Водный мир» ), единственным учредителем которого является Анатолий Филиппов. Чиновники подчеркивают, что работы по реконструкции подрядчик выполнил в полном объеме, в том числе осуществил монтаж цветной подсветки и устроил многоуровневый поток воды из форсунок. По условиям контракта, гарантийный срок на ремонтные работы истек в 2016 году. Весной текущего года специалисты проводили расконсервацию фонтана и обнаружили, что гидроизоляция и керамогранитные плиты дна чаши повреждены.

В настоящее время на объекте сотрудники ООО «ВМФ» вновь ведут ремонтные работы. Они разбирают облицовку керамогранитных плит и обустраивают бетонное основание. После этого рабочие займутся гидроизоляцией и установкой новых плит. Выполнить работы планируется до конца июня 2017 года. В муниципалитете подчеркивают, что в случае наличия претензий к подрядной организации, примут все меры по их устранению.

Стоит отметить, что согласно данным, опубликованным на сайте Госзакупок, в апреле текущего года аукцион на расконсервацию, обслуживание и текущий ремонт городских фонтанов выиграло ООО «Торис-Плюс». Сумма контракта с барнаульским «Горзеленхозом» тогда составила 500 тысяч рублей. Между тем информации о проводимом аукционе и его победителях по ремонту чаши и гидроизоляции, который ведется сейчас, на официальном портале не содержится.

Напомним, реконструкцию фонтана у бывшего кинотеатра «Россия» провели летом 2013 года. По проекту дизайнеров струи воды в чаше расположили в центре и по периметру. Таким образом, фонтан стал многоуровневым, его также сделали регулируемым и оснастили динамической цветовой подсветкой. Городскому бюджету ремонт фонтана обошелся в 1 788 276 рублей.