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Главная Лента новостей Бывший арестант на глазах у ребенка до смерти забил щенков в Барнауле

Бывший арестант на глазах у ребенка до смерти забил щенков в Барнауле

21.06.2017 15:28

В Барнауле вынесли приговор ранее судимому местному жителю за жестокое обращение с животными. По его вине от ударов об стену погибли трое щенков, информирует прокуратура Алтайского края.

Как сообщила помощник прокурора Индустриального района Барнаула Елена Бобырева, в апреле текущего года в присутствии других людей он с силой бросил двоих щенков о стену дома — от полученных травм животные погибли. Аналогично он поступил и с третьим двухмесячным щенком, проделав все на глазах ребенка.

Суд назначил барнаульцу наказание в виде шести месяцев ограничения свободы - ему запрещается менять место жительства, выезжать за пределы Барнаула без согласия специализированного государственного органа. В ведомстве добавляют, что ранее мужчина уже был судим за избиение человека со смертельным исходом и отбывал наказание в колонии.

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Комментарий

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Комментариев 9
Горыныч

21.06.2017 16:51

Самого-бы башкой об эту стену
Светлана

21.06.2017 17:06

Что за законы у нас ... Он выйдет и убьет человека. Понятно же ,что у него нарушена психика. Что это ненормальный человек. Убить щенков на глазах у ребенка. Посадили бы года на три , пусть бы подумал о своих поступках. Отморозок.
М. Горький

21.06.2017 19:36

Профессор по психиатрии Виноградов считает, что нужно на законодательном уровне проводить принудительное обследование людей, которые убивают животных...
Куратор

21.06.2017 20:00

За такое не сажать, за такое убивать нужно.
Это же садист, нелюдь.
*****************

21.06.2017 20:35

Это гораздо лучше чем топить щенков. Они ничего не поняли и не мучились. Все произошло мгновенно.

Лично я, лет 15 назад, в марте иду и слышу жалобный писк. Повертел головой, из мусорного бака. Подошел, а там лежат 4 маленьких щенка. Один уже мертвый, а трое живых, пищат и ползают. Скажите, что с ними нужно было делать. Чтобы дальше пару часа ползали и пищали, и ждали своей смерти? Забрать я их тоже не мог. Милицию вызывать? Или вызвать нужно было санитаров чистильщиков, которые, из гуманных соображений их чем то побрызгают, и те потом полчаса в судорогах умирают.

Этого граждана правильно судили, что на глазах ребенка, но не за то, что он помог уйти из жизни тем, кто не нужен здесь.
20:35

21.06.2017 21:21

Вот такие нелюди и не нужны в этом мире. Террористов мочат в Сирии, этих мочить надо, за умышленные преступления, при получении третьей судимости. Перевоспитать это невозможно, это нелюдь, хуже животного.
последнему

21.06.2017 21:23

гнида, это ты здесь не нужна, и твои ублюдки, мразь несчастная. пусть твои слова гнилые тебе вернутся, и твоих высерков и тебя в том числе переедит многотонник. решает какая-то слякоть кто здесь не нужен. вот ты меня сука накалила, я буду прыгать от радости, когда увижу предсмертные конвульсии тебя и твоего выводка.............
Директор СССР

21.06.2017 22:16

М. Горький писал(а):
Профессор по психиатрии Виноградов считает, что нужно на законодательном уровне проводить принудительное обследование людей, которые убивают животных...
\

а вы мясо едите?
21:23

21.06.2017 22:40

Накалился, сходи к психиатру, там тебе судя по эмоциям и способу их выражения самое место. Не исключено, что даже со строгим наблюдением.