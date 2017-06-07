Бывший арестант на глазах у ребенка до смерти забил щенков в Барнауле

21.06.2017 15:28
В Барнауле вынесли приговор ранее судимому местному жителю за жестокое обращение с животными. По его вине от ударов об стену погибли трое щенков, информирует прокуратура Алтайского края.
Как сообщила помощник прокурора Индустриального района Барнаула Елена Бобырева, в апреле текущего года в присутствии других людей он с силой бросил двоих щенков о стену дома — от полученных травм животные погибли. Аналогично он поступил и с третьим двухмесячным щенком, проделав все на глазах ребенка.
Суд назначил барнаульцу наказание в виде шести месяцев ограничения свободы - ему запрещается менять место жительства, выезжать за пределы Барнаула без согласия специализированного государственного органа. В ведомстве добавляют, что ранее мужчина уже был судим за избиение человека со смертельным исходом и отбывал наказание в колонии.
21.06.2017 16:51
21.06.2017 17:06
21.06.2017 19:36
21.06.2017 20:00
Это же садист, нелюдь.
21.06.2017 20:35
Лично я, лет 15 назад, в марте иду и слышу жалобный писк. Повертел головой, из мусорного бака. Подошел, а там лежат 4 маленьких щенка. Один уже мертвый, а трое живых, пищат и ползают. Скажите, что с ними нужно было делать. Чтобы дальше пару часа ползали и пищали, и ждали своей смерти? Забрать я их тоже не мог. Милицию вызывать? Или вызвать нужно было санитаров чистильщиков, которые, из гуманных соображений их чем то побрызгают, и те потом полчаса в судорогах умирают.
Этого граждана правильно судили, что на глазах ребенка, но не за то, что он помог уйти из жизни тем, кто не нужен здесь.
21.06.2017 21:21
21.06.2017 21:23
21.06.2017 22:16
а вы мясо едите?
21.06.2017 22:40