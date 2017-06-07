Бывший арестант на глазах у ребенка до смерти забил щенков в Барнауле

В Барнауле вынесли приговор ранее судимому местному жителю за жестокое обращение с животными. По его вине от ударов об стену погибли трое щенков, информирует прокуратура Алтайского края.

Как сообщила помощник прокурора Индустриального района Барнаула Елена Бобырева, в апреле текущего года в присутствии других людей он с силой бросил двоих щенков о стену дома — от полученных травм животные погибли. Аналогично он поступил и с третьим двухмесячным щенком, проделав все на глазах ребенка.

Суд назначил барнаульцу наказание в виде шести месяцев ограничения свободы - ему запрещается менять место жительства, выезжать за пределы Барнаула без согласия специализированного государственного органа. В ведомстве добавляют, что ранее мужчина уже был судим за избиение человека со смертельным исходом и отбывал наказание в колонии.