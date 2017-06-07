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Главная Лента новостей Общее-свое: алтайские чиновники незаконно сдали в аренду береговую полосу Телецкого озера

Общее-свое: алтайские чиновники незаконно сдали в аренду береговую полосу Телецкого озера

21.06.2017 16:30

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила сразу 21 административное производство и выдала семь предписаний по фактам нарушений закона, связанных с использованием береговой полосы Телецкого озера. Выяснилось, что администрации Турочакского района и Артыбашского поселения сдали участки в аренду, хотя не имели на это права, следует из сообщения на сайте прокуратуры региона.

В ходе проверки выявлено, что чиновники в нарушение требований ст. 8 Водного кодекса РФ и ст. 102 Земельного кодекса РФ незаконно предоставили пять земельных участков, расположенных на прителецкой территории. Так, постановлением районной администрации участок площадью около 17 тысяч кв. м, частично расположенный на водном объекте – Телецком озере и его береговой полосе, которые являются собственностью Российской Федерации, передан в аренду коммерческой фирме.

Кроме того, прокуратурой проверена деятельность девяти лесопользователей при использовании 15 лесных участков. В результате также выявлены нарушения закона. Так, ООО «Инвест Алтай», использующее лесной участок в границах водоохранной зоны Телецкого озера, в нарушение требований Лесного кодекса РФ самовольно и без специального разрешения на использование участка заняло 0,01 га земли, чтобы разместить на ней баню.

Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 7.9 КоАП в отношении организации и ее должностного лица, а также внес представление об устранении выявленных нарушений. Всего по результатам проверки внесено семь представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 21 дело об административных правонарушениях.


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Комментарий

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Комментариев 2
че

21.06.2017 19:40

Ерунда! Шелуха. Баню они нашли...Костя Т. такие вещи творит, ... а тут баня
Ну если это было проделано группой лиц и по предварительному сговору

21.06.2017 21:22

то это уже несколько по другому квалифицируется . Или опять принцип неприкосновенности возобладает ? Всего лишь административное нарушение ? Хорошо трактуются законы РФ и ни в одном глазу ...