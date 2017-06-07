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Главная Лента новостей Гражданину Украины грозит пожизненный срок за «одурманивание» жителей Алтайского края

Гражданину Украины грозит пожизненный срок за «одурманивание» жителей Алтайского края

23.06.2017 08:29

Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который занимался сбытом наркотиков на территории Барнаула. Для этого он организовал известную бизнес-схему с «закладками» синтетических веществ, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, для сбыта наркотиков мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. При этом сам он получал вещества в «оптовом» размере также от неустановленных лиц через тайники-закладки, затем расфасовывал их и формировал крупные «закладки» в Барнауле. Информацию он передавал соучастнику и незаконно получал доход через электронные системы платежей. В качестве «офиса» и «склада» ему служила съемная квартира в Барнауле.

При задержании мужчины сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю в квартире и при самом обвиняемом были обнаружены синтетические наркотики в особо крупном размере.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). За совершение оконченного преступления по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до пожизненного лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Надзор за его ходом осуществлялся отделом по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края.


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