«Добрые советы» Госинспекции не прошли проверку алтайской прокуратуры

23.06.2017 09:56
Прокуратура Алтайского края проверила законность проведения застройщиками дополнительной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, социальных и иных объектов с массовым пребыванием людей. Оказалось, что Государственная инспекция, порекомендовав застройщикам госэкспертизу как некий гарант надежности, в свою очередь допустила ряд нарушений.
По данным алтайской прокуратуры, в январе текущего года Государственная инспекция края направила руководителям строительных организаций письмо, в котором рекомендовала проходить вместо негосударственной экспертизы проектной документации государственную. Поводом для этого стала аварийная ситуация в торгово-выставочном комплексе «Галактика» по проспекту Строителей,117 в декабре прошлого года. Ряд застройщиков действительно обратились для получения государственной экспертной оценки объектов в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Однако фактически хозяйствующим субъектам там при повторной проверке под видом госэкспертизы оказали негосударственную услугу.
В результате предприниматели были введены в заблуждение и наряду с дополнительным финансовым бременем столкнулись еще и с административными барьерами при строительстве. По результатам проверки прокуратура края внесла руководителю Государственной инспекции Андрею Степанову представление устранить нарушения федерального законодательства. Кроме того, распространяя указанное письмо, региональная Госинспекция нарушила и законодательство «о защите конкуренции», в связи с чем региональное УФАС также выдало начальнику ведомства предупреждение. Незаконный характер действий инспекции отметил и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров. В настоящее время исполнение представления находится на контроле прокуратуры.
Напомним, строительные компании, а также представители негосударственной экспертизы в Алтайском крае в последнее время забили тревогу в связи с тем, что Государственная инспекция все больше стала давить на рынок. После обрушения конструкций в ТРЦ «Галактика» в декабре прошлого года, ведомство стало настойчиво рекомендовать застройщикам проходить государственную экспертизу своего проекта. Примечательно, что данная рекомендация с добровольно-принудительным оттенком касается и тех компаний, которые уже получили заключение негосударственной экспертизы. Застройщики вынуждены нести дополнительные затраты, а сроки строительства затягиваются. Представители фирм, предоставляющих услуги экспертизы, также теряют в доходах. Поэтому вместе с застройщиками они были вынуждены обратиться к контролирующим органам.
23.06.2017 10:34
-Поезд стой, раз, два!"
23.06.2017 10:51
23.06.2017 11:10
Каков народ -источник власти многонациональный, означенный ст 3 конституционной, такое и его государство с избранными доминирующими едросцами в обоих палатах Федерального Собрания... Каждый народ достоин своего государственного управленца с инспекторскими корочками на местах....
В первую голову тот, кто выборы управленцев-представителей в личный игнор поставил -не ходит свою волю изъявлять в отношении государственных управленческий мужей и их инспекций поместных всех видов.
Профпригодность "населения" клерков инспекторов -сват, брат, кум...
23.06.2017 11:28
я вот активно ищу квартиру для покупки в долевке. рассмотрел много вариантов.. строят из чего попало как попало... потом крыши падают как в галактике или трещины как на балтийской... по мне так чем больше в этом контроля тем лучше. И доверять частным конторам, у которых, как и у любой коммерческой организации, главное это прибыль, я бы никогда не стал.
23.06.2017 11:54
23.06.2017 12:21
23.06.2017 12:29
23.06.2017 12:52
23.06.2017 12:54
За такие слова дерзкие можно и по наепальнику своему твоему схлопотать лопатой и ломом. Ты на кого голос повысил, анонимтвоюмать
23.06.2017 12:55
23.06.2017 13:00
23.06.2017 14:24
Я не ошибся. Идиот на идиоте.
23.06.2017 17:45
Кто тогда там работает, в этой инспекции? Какого профиля специалисты?Для чего тогда Госинспекция, если у них нет экспертов?
23.06.2017 17:51
Спросить бы губернатора и тех, кто по его поручению подбирал кадры для госинспекции (жилнадзора): "Вы специально тратите бюджетные деньги на отписки, а не на решение проблем?"