«Добрые советы» Госинспекции не прошли проверку алтайской прокуратуры

Прокуратура Алтайского края проверила законность проведения застройщиками дополнительной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, социальных и иных объектов с массовым пребыванием людей. Оказалось, что Государственная инспекция, порекомендовав застройщикам госэкспертизу как некий гарант надежности, в свою очередь допустила ряд нарушений.

По данным алтайской прокуратуры, в январе текущего года Государственная инспекция края направила руководителям строительных организаций письмо, в котором рекомендовала проходить вместо негосударственной экспертизы проектной документации государственную. Поводом для этого стала аварийная ситуация в торгово-выставочном комплексе «Галактика» по проспекту Строителей,117 в декабре прошлого года. Ряд застройщиков действительно обратились для получения государственной экспертной оценки объектов в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Однако фактически хозяйствующим субъектам там при повторной проверке под видом госэкспертизы оказали негосударственную услугу.

В результате предприниматели были введены в заблуждение и наряду с дополнительным финансовым бременем столкнулись еще и с административными барьерами при строительстве. По результатам проверки прокуратура края внесла руководителю Государственной инспекции Андрею Степанову представление устранить нарушения федерального законодательства. Кроме того, распространяя указанное письмо, региональная Госинспекция нарушила и законодательство «о защите конкуренции», в связи с чем региональное УФАС также выдало начальнику ведомства предупреждение. Незаконный характер действий инспекции отметил и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров. В настоящее время исполнение представления находится на контроле прокуратуры.

Напомним, строительные компании, а также представители негосударственной экспертизы в Алтайском крае в последнее время забили тревогу в связи с тем, что Государственная инспекция все больше стала давить на рынок. После обрушения конструкций в ТРЦ «Галактика» в декабре прошлого года, ведомство стало настойчиво рекомендовать застройщикам проходить государственную экспертизу своего проекта. Примечательно, что данная рекомендация с добровольно-принудительным оттенком касается и тех компаний, которые уже получили заключение негосударственной экспертизы. Застройщики вынуждены нести дополнительные затраты, а сроки строительства затягиваются. Представители фирм, предоставляющих услуги экспертизы, также теряют в доходах. Поэтому вместе с застройщиками они были вынуждены обратиться к контролирующим органам.