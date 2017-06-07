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«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

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Главная Лента новостей «Добрые советы» Госинспекции не прошли проверку алтайской прокуратуры

«Добрые советы» Госинспекции не прошли проверку алтайской прокуратуры

23.06.2017 09:56

Прокуратура Алтайского края проверила законность проведения застройщиками дополнительной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, социальных и иных объектов с массовым пребыванием людей. Оказалось, что Государственная инспекция, порекомендовав застройщикам госэкспертизу как некий гарант надежности, в свою очередь допустила ряд нарушений.

По данным алтайской прокуратуры, в январе текущего года Государственная инспекция края направила руководителям строительных организаций письмо, в котором рекомендовала проходить вместо негосударственной экспертизы проектной документации государственную. Поводом для этого стала аварийная ситуация в торгово-выставочном комплексе «Галактика» по проспекту Строителей,117 в декабре прошлого года. Ряд застройщиков действительно обратились для получения государственной экспертной оценки объектов в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Однако фактически хозяйствующим субъектам там при повторной проверке под видом госэкспертизы оказали негосударственную услугу.

В результате предприниматели были введены в заблуждение и наряду с дополнительным финансовым бременем столкнулись еще и с административными барьерами при строительстве. По результатам проверки прокуратура края внесла руководителю Государственной инспекции Андрею Степанову представление устранить нарушения федерального законодательства. Кроме того, распространяя указанное письмо, региональная Госинспекция нарушила и законодательство «о защите конкуренции», в связи с чем региональное УФАС также выдало начальнику ведомства предупреждение. Незаконный характер действий инспекции отметил и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров. В настоящее время исполнение представления находится на контроле прокуратуры.

Напомним, строительные компании, а также представители негосударственной экспертизы в Алтайском крае в последнее время забили тревогу в связи с тем, что Государственная инспекция все больше стала давить на рынок. После обрушения конструкций в ТРЦ «Галактика» в декабре прошлого года, ведомство стало настойчиво рекомендовать застройщикам проходить государственную экспертизу своего проекта. Примечательно, что данная рекомендация с добровольно-принудительным оттенком касается и тех компаний, которые уже получили заключение негосударственной экспертизы. Застройщики вынуждены нести дополнительные затраты, а сроки строительства затягиваются. Представители фирм, предоставляющих услуги экспертизы, также теряют в доходах. Поэтому вместе с застройщиками они были вынуждены обратиться к контролирующим органам.

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Комментарий

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Комментариев 14
Бу зде

23.06.2017 10:34

"-Товарищ прапорщик, остановите поезд.
-Поезд стой, раз, два!"
Пролетарий

23.06.2017 10:51

Имел честь" общаться в переписке с Жилищной инспекцией Алтайского края. Если совсем коротко, то это - сборище идиотов, во главе с таким же "главнюком", так как подписывать полученные мною в ответ перлы при подготовке ответов может только "главнюк". Слово профессионализм, это не про них. Прокуратуре надо обратить внимание на профпригодность "населения" конторы с вывеской "Госинспекция".
Мин-нуточку

23.06.2017 11:10


Каков народ -источник власти многонациональный, означенный ст 3 конституционной, такое и его государство с избранными доминирующими едросцами в обоих палатах Федерального Собрания... Каждый народ достоин своего государственного управленца с инспекторскими корочками на местах....
В первую голову тот, кто выборы управленцев-представителей в личный игнор поставил -не ходит свою волю изъявлять в отношении государственных управленческий мужей и их инспекций поместных всех видов.
Профпригодность "населения" клерков инспекторов -сват, брат, кум...
Игорь

23.06.2017 11:28

А чем плоха госэкспертиза?
я вот активно ищу квартиру для покупки в долевке. рассмотрел много вариантов.. строят из чего попало как попало... потом крыши падают как в галактике или трещины как на балтийской... по мне так чем больше в этом контроля тем лучше. И доверять частным конторам, у которых, как и у любой коммерческой организации, главное это прибыль, я бы никогда не стал.
Евгений минуточке

23.06.2017 11:54

Выдыхай бобёр или сбейте меня палкой я летать устала.
Игорю

23.06.2017 12:21

Госэкспертиза не плоха, только по факту застройщиков типа Ракшина заставляют повторно проходить такую же негосударственную экспертизу под видом государственной) Смысл?
Евгений

23.06.2017 12:29

Мне интересен другой вопрос А. Степанов самолично из финансового интереса (процент возможно ему капал)всё это замутил , или всё же его сверху заставили что бы загрузить лабораторию ну и денег в бюджет заработать ? Судя по мягкой реакции прокуратуры скорее второе. А страдает застройщик и как следствие по цепочке потребитель .
Йопаный насос

23.06.2017 12:52

Империя Ракшина наносит ответный удар. Карлин им этого вольнодумства и мятежа не простит никогда.
Главный инспектор по делам блюдей

23.06.2017 12:54

Пролетарий писал(а):
Имел честь" общаться в переписке с Жилищной инспекцией Алтайского края. Если совсем коротко, то это - сборище идиотов, во главе с таким же "главнюком",


За такие слова дерзкие можно и по наепальнику своему твоему схлопотать лопатой и ломом. Ты на кого голос повысил, анонимтвоюмать
горожанин

23.06.2017 12:55

Прокуратура защитила интересы застройщиков!!! О безопасности граждан и слова нет. Сразу понятно что лоббируют интересы застройщиков а не граждан как написано в законе о прокуратуре. Они уже об этом и не помнят однако. Как обычно все хорошие начинания губят те кому они вредны.
А чё орал:- Мне летать охота?

23.06.2017 13:00

Евгений минуточке писал(а):
я летать устала.
Пролетарий

23.06.2017 14:24

Главный инспектор по делам блюдей писал(а):
За такие слова дерзкие можно и по наепальнику своему твоему схлопотать лопатой и ломом. Ты на кого голос повысил, анонимтвоюмать


Я не ошибся. Идиот на идиоте.
гость

23.06.2017 17:45

Симпатичная женщина в жилищной инспекции: "Ну мы же работаем только с документами. А настоящие они или нет - как мы определим? Мы же не эксперты!"
Кто тогда там работает, в этой инспекции? Какого профиля специалисты?Для чего тогда Госинспекция, если у них нет экспертов?
Пролетарий прав!

23.06.2017 17:51

У нас аналогичный опыт общения с госинспекцией. Большинство её ответов на наши обращения - ни о чём. По существу - ноль. Похоже, в суть обращения они даже не вникают, а просто переписывают куски текста из законов. Получается, что формальности соблюдены, а по сути - издевательство над людьми. И на налоги тех самых граждан, которые обращаются в ГЖИ. Т.е.она работает за наши деньги против нас.
Спросить бы губернатора и тех, кто по его поручению подбирал кадры для госинспекции (жилнадзора): "Вы специально тратите бюджетные деньги на отписки, а не на решение проблем?"