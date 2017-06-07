Госдума «апгрейдила» алтайский закон о наказании за мат в семье

Комитет Госдумы по законодательству поддержал предложения депутатов от «Единой России» об аресте вплоть до 15 суток за нецензурную брань в семье. Разработчики отметили, что они взяли за основу успешные региональные законы с похожим смыслом — в том числе, действующую в Республике Алтай норму, благодаря которой уровень семейно-бытового дебоширства в республике снижается, сообщает РИА «Новости».

Законопроект был внесен группой депутатов-единороссов во главе с космонавтом Валентиной Терешковой еще в 2014 году. Парламентарии предложили изменить ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), убрав оттуда норму, что таковым считается исключительно «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью» исключительно «в общественных местах».

По смыслу, наказывать предлагается за «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан», если оно происходит прямо в квартире. Такое хулиганство может быть сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества. Кроме того, депутаты предлагают ввести новый штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.

Нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, «имеющие многообразные формы проявления», снижают качество жизни «законопослушных граждан», отрицательно «влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также «создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности», говорится в пояснительной записке.

Как отмечают разработчики, поправки нацелены на устранение правового пробела, который затрудняет привлечение к ответственности за нарушение общественного порядка и спокойствия граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе на почве семейно-бытовых конфликтов.

Впрочем, в самой Госдуме сомневаются, что норма сможет работать. «Это абсолютно нерабочие поправки. Как они собираются всех, кто матерится в семье, на 15 суток сажать?» — сказал РБК один из депутатов, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что «раз поправки в КоАП были рекомендованы комитетом к принятию, то за них проголосуют».

Как отмечают разработчики, в настоящее время законы об административных правонарушениях некоторых субъектов РФ предусматривают административную ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере, в том числе за совершение «семейно-бытового дебоширства», «бытового дебоширства» или «нарушение прав членов семьи». Так, сотрудниками органов внутренних дел в Республике Алтай и других регионах ежегодно пресекается в среднем порядка 5 тысяч административных правонарушений данной категории. Привлечение лиц к административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство позволило снизить в данных субъектах Российской Федерации количество преступлений против личности, совершенных в семейно-бытовой сфере, утверждают единороссы.

Напомним, в начале года был принят закон, декриминализирующий побои в семье, не повлекшие серьезных последствий. В феврале его подписал президент. Изменения были внесены в ст.116 Уголовного кодекса России. Под побоями в законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и за них грозит только штраф, либо административный арест, либо обязательные работы.

При рассмотрении поправок Госдумой они вызвали критику правозащитников и ряда оппозиционных депутатов. Декриминализацию семейных побоев активно поддерживала сенатор Елена Мизулина. Она заявляла, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».