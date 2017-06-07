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Главная Лента новостей «Билайн» проанализировал поведение пользователей мобильного Интернета в социальных сетях

«Билайн» проанализировал поведение пользователей мобильного Интернета в социальных сетях

23.06.2017 11:56

ПАО «ВымпелКом» проанализировало поведение пользователей мобильного Интернета в самых популярных социальных сетях Рунета «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и Twitter в 2016 году.

• По количеству пользователей и переданного трафика лидировала социальная сеть «ВКонтакте», на нее же пришлась самая большая средняя длительность сессии.

• При этом наибольший прирост по количеству пользователей и по трафику в декабре по сравнению с июлем показала Instagram.

• За полгода количество трафика по всем анализируемым социальным сетям выросло на 45 %, а количество трафика на одного пользователя – на 38 %.

Среди абонентов, выходящих в социальные сети с мобильных устройств, в 2016 году лидирует «ВКонтакте» – как по количеству месячных и среднесуточных пользователей, так и по количеству переданного трафика. Второе место после «ВКонтакте» по размеру месячной и среднесуточной аудитории занимает Facebook, затем в указанном порядке идут Instagram, «Одноклассники» и Twitter. Что касается количества сгенерированного трафика, то после «ВКонтакте» в следующем порядке идут Instagram, Facebook, «Одноклассники» и Twitter.

Стремительными темпами развивается социальная сеть Instagram. Именно она показала самый большой прирост пользователей с июля по декабрь за полгода – 27 %. У «Одноклассники» этот показатель увеличился на 11 %, «ВКонтакте» – 7 %, Facebook – 6 %. Самый маленький прирост отмечен у Twitter – 5 %. Также высокий рост за полгода Instagram показала и по среднесуточной аудитории – 16 %, уступив лишь социальной сети Одноклассники, показавшей 19 % прироста. Прирост у Facebook составил 14 %, «ВКонтакте» – 13 %, Twitter – 9 %.

Большими темпами растет в Instagram и потребление трафика – прирост в декабре по сравнению с июлем составил 80 % и оставил далеко позади остальные анализируемые социальные сети. Существенный рост может быть связан с запуском раздела Stories и видеотрансляций. Прирост по трафику у Facebook составил 43 %, у «ВКонтакте» – 41 %, Twitter – 24 %. Наименьший рост по трафику показала социальная сеть «Одноклассники» – 3 %.

Самая большая средняя длительность сессии в 2016 году пришлась на «ВКонтакте». В среднем в декабре одно посещение социальной сети длилось 3,6 минуты. Наименьшее среднее время сессии пришлось на Twitter – в декабре оно составило 1,8 минуты. У «Одноклассники» оно было равно 3,4 минуты, Instagram – 2,6 минуты, Facebook – 2 минуты.

Владельцы IPhone – наиболее активные пользователи Instagram

В целом по количеству генерируемого трафика и месячному количеству пользователей соцсетей в 2016 году лидировала операционная система Android. В декабре на нее приходилось 49 % трафика, на iOS – 35 %. На другие операционные системы пришлось 26 % трафика. Что касается пользователей, то в декабре Android пользовалось 58 % месячной аудитории анализируемых социальных сетей, iOS – 21 %. Оставшийся 21 % пользователей пришелся на другие операционные системы.

В разбивке по отдельным социальным сетям Android также лидировал как по количеству трафика, так и по количеству пользователей. Единственным исключением стала Instagram, где больше всего трафика производили владельцы iPhone. При этом наибольшее количество пользователей выходило в Instagram все же со смартфонов на операционной системе Android.

Смартфоны у пользователей социальных сетей среди абонентов «Билайн» значительно популярнее планшетов

В декабре 2016 года доля абонентов «Билайн», выходящих в анализируемые социальные сети со смартфонов, составила 91 %, с планшетов – 9 %.

Доля уникальных месячных пользователей на планшетах сократилась по всем анализируемым социальным сетям с июля по декабрь, доля пользователей на смартфонах – увеличилась. Причиной может служить рост популярности смартфонов с большим экраном, которые становятся заменой планшетов.

Самая маленькая доля по планшетам пришлась на Instagram – в ней больше всего пользователей на смартфонах по сравнению с другими анализируемыми социальными сетями.

Активность абонентов «Билайн» в социальных сетях в зависимости от времени суток и дней недели

Больше всего трафика на конец 2016 года в социальных сетях абоненты «Билайн» производили с 17 до 19 часов. Меньше всего трафика было передано в промежуток с 0 часов до 2 часов ночи. При этом наибольшее количество пользователей приходилось на промежуток с 10 до 12 часов дня, а наименьшее – с полуночи до часу ночи.

Что касается дней недели, то больше всего трафика в социальных сетях в декабре 2016 было передано абонентами «Билайн» по пятницам, а меньше всего – по субботам. Наибольшее количество пользователей при этом пришлось также на пятницы, а наименьшее – на воскресенья.  

Больше всего трафика в Instagram передают женщины, при этом по количеству уникальных пользователей в социальной сети лидируют мужчины

Среди пользователей рассматриваемых социальных сетей на конец 2016 года было больше всего мужчин – 56 %, а женщин – 44 %. Также мужчины генерировали больше трафика – 57 %, когда 43 % пришлось на женщин.

В разбивке по отдельным социальным сетям везде как по количеству потребляемого трафика, так и по количеству пользователей в декабре 2016 лидировали мужчины – кроме Instagram. В Instagram доля передаваемого женщинами трафика была больше, при этом мужчины все равно лидировали по количеству пользователей.

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Комментарий

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Комментариев 2
Профессиональный драчун

23.06.2017 13:01

А еще операторы сотовой связи анализируют все ваши походы по порносайтам и могут даже составить профиль ваших сексуальных извращений. Кто по малолеткам педофилит, кто прикалывается по карликам, кто по старушкам , кто по мамочкам с большими сисяндрами, ну а самые отъявленные любители голубики и ампути , хотя это можно и совмещать. Вот никакой тайны серфинга.
гость

23.06.2017 23:33

Важным делом заняты- следят за своими клиентами, причем не таясь. На это деньги есть. Тарифы-то конские.