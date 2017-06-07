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Главная Лента новостей Устрой дестрой: в Барнауле осудили дебошира, который разнес автосалон KIA в ночь перед открытием

Устрой дестрой: в Барнауле осудили дебошира, который разнес автосалон KIA в ночь перед открытием

23.06.2017 12:22

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор мужчине, который в июле 2016 года сорвал открытие салона KIA компании «Барнаул-Моторс» по проспект Калинина, 31. Осужденный напился и начал крушить имущество дилера, из-за чего открытие салона пришлось перенести на несколько дней. О приговоре сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

В 3:00 15 июля пьяный мужчина железным ломом взломал стеклянную дверь, ударил охранника и разбил два тестовых автомобиля KIA. У преступника был подельник, который наблюдал за происходящим с улицы. Прокуратура указывает, что основной фигурант действовал из хулиганских побуждений.

В пресс-службе «Барнаул-Моторс» ИА «Банкфакс» ранее сообщали, что ущерб от действий злоумышленников составил сотни тысяч рублей. По окончательным подсчетам экспертов, мужчина за несколько минут «нахулиганил» на 600 тысяч рублей. Всю сумму его обязали выплатить дилеру.

В рамках судебного разбирательства фигурант вину признал в полном объеме, судом ему назначено наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, с причинением значительного ущерба). Дебошира приговорили к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года.

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Комментарий

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Комментариев 1
Алексей

23.06.2017 13:55

Настоящий любитель российского автопрома!!