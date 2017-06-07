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Главная Лента новостей Разгорячен и очень опасен: барнаульцу грозит до пяти лет колонии за кражу мороженого во время жары

Разгорячен и очень опасен: барнаульцу грозит до пяти лет колонии за кражу мороженого во время жары

23.06.2017 12:57

Сотрудники полиции задержали жителя Барнаула, который во время аномально жаркой погоды вскрыл оставшийся без присмотра холодильник с мороженым и вытащил пару лотков — один он потом отдал знакомым. Возбуждено уголовное дело, предполагаемому преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы, следует из информации на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Одним из жарких июньских вечеров мужчина брел к себе домой и увидел по пути уличный холодильник с мороженым. Он огляделся, убедился, что за ним никто не наблюдает, и решил взломать хранилище, чтобы насладиться охлаждающим продуктом. Сорвав замок с холодильника, мужчина вытащил несколько вожделенных лотков. По дороге до дома он зашел к знакомым и подарил один лоток им, а остальное оставил себе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Максимальная санкция по статье — до пяти лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 8
Гость

23.06.2017 13:15

Мужик спасал себя и знакомых от жары - 5 лет!
Савинцев воровал по крупному - 4 года и условно!
Это -да!

23.06.2017 14:11

Опасный преступник! Куда опаснее ворующих миллионы и миллиарды, сбивающих машинами детей
Рома

23.06.2017 14:30

А ведь посадют парня, для отчета-палки, он же не из сердюков.ых
ефим

23.06.2017 14:35

дадут условно дурачку деревенскому
эльза

23.06.2017 14:42

Да действительно проще упрятать в тюрьму на пятилетку за какую то жрачку, чем копаться и разбираться с ворами, которые грабят Россию миллиардами.....Их проще отпустить,,,,
ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР

23.06.2017 14:57

Возбуждено уголовное дело, предполагаемому преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы, следует из информации на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.Не ну это вообще капец какой-то,миллиардами $ воруют и нихрена их ещё за это в должности повышают а здесь просто беспредел какой- то,ну отделался бы штрафом каким нибудь,вернул украденное,тогда понять можно было бы.А так народу от таких цен на всё включая жкх скоро жрать нечего будет и ведь будут сажать за ведро картошки на 10 лет.
Гость

23.06.2017 14:58

Бедолажка, на нём-то сейчас и "оторвутся" власти закона. Жаль его.
Гоша

23.06.2017 15:30

Мня разбудили в 8.00 типа пошлите вы будите сведетелем,вашим соседям подкинули ящик с мороженым,я гоаорю смысла нет,вот например у брата вскрыли машину выташили аппаратуры на 200 тыс,приехала группа быстрого реагирования через полтара часа))))))),какие туту горячее следы могут быть,по сей день ищут!!!
И таких случаев млион,а тут мароженое и до 5 лет,оперативно сработали)))).
Круто работатть так,хоть как то можно компенсировать провалы в раскрываемости,что делать такова реальность!