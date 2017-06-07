Разгорячен и очень опасен: барнаульцу грозит до пяти лет колонии за кражу мороженого во время жары

Сотрудники полиции задержали жителя Барнаула, который во время аномально жаркой погоды вскрыл оставшийся без присмотра холодильник с мороженым и вытащил пару лотков — один он потом отдал знакомым. Возбуждено уголовное дело, предполагаемому преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы, следует из информации на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Одним из жарких июньских вечеров мужчина брел к себе домой и увидел по пути уличный холодильник с мороженым. Он огляделся, убедился, что за ним никто не наблюдает, и решил взломать хранилище, чтобы насладиться охлаждающим продуктом. Сорвав замок с холодильника, мужчина вытащил несколько вожделенных лотков. По дороге до дома он зашел к знакомым и подарил один лоток им, а остальное оставил себе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Максимальная санкция по статье — до пяти лет лишения свободы.