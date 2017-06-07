Алтайские «жириновцы» хотят трудоустроить по одному депутату от каждой фракции краевого Заксобрания

На ближайшей сессии депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят законопроект фракции ЛДПР, который позволит дополнительно «трудоустроить» — перевести на работу на освобожденной основе за зарплату — дополнительно по одному депутату от каждой фракции. Закон и действующие краевые нормы позволяют реализовать эту идею: сейчас пять «зарплатных» мест для депутатов в АКЗС пустуют. Об этом говорится в пояснительной записке на сайте Заксобрания.

В пояснительной записке к законопроекту, который внес лидер фракции Владимир Семенов, указано, что федеральное законодательство предусматривает работу за зарплату как минимум одного депутата из каждого списка кандидатов, получивших право на распределение мандатов по итогам выборов. То есть во всех четырех парламентских фракциях должен быть хоть один «профессиональный» депутат.

Сейчас АКЗС работает как раз по минимально возможному лимиту для оппозиционеров: из девяти существующих «зарплатных» мест единороссы занимают сразу шесть, по одному — депутат от «Справедливой России» (Людмила Суслова), ЛДПР (Ирина Шудра) и КПРФ (Юрий Астанчик). Все перечисленные занимают посты зампредов в комитетах, которые и назначили им зарплату. Владимир Семенов предлагает изменить такой подход.

Его законопроект предполагает, что не только комитеты, но и сами фракции смогут принимать участие в распределении «зарплатных» мест. Депутат сможет подать заявление на имя спикера АКЗС, который передаст его во фракцию для принятия, как уже понятно, чисто формального решения. Это не повлечет дополнительных расходов для бюджета, поскольку текущее финансирование АКЗС предполагает существование 14-и освобожденных депутатов. Подобный подход используется в парламентах многих регионов России, приводит дополнительный аргумент г-н Семенов. Законопроект будет рассмотрен на сессии 29 июня. Причем г-н Семенов предлагает принять его сразу в двух чтениях.

Не исключено, что инициатива Владимира Семенова, которая, по выражению в пояснительной записке «позволит повысить организационный уровень работы депутатов», направлена на то, чтобы лидеры фракций получали официальную зарплату в Заксобрании. Сейчас они, по некоторой информации, получают за это деньги только от своих партий. Предположение косвенно подтверждает озвученное ранее желание лидера фракции СР Александра Молотова также получать деньги за эту работу. Впрочем, возможно, г-н Семенов будет готов передать гипотетический «зарплатный» мандат Евгении Боровиковой, которая весной ушла с поста координатора реготделения ЛДПР и, вероятно, из-за этого потеряла в доходах. Впрочем, существует риск, что зарплата депутатов на основе решений фракций позволит единороссам лишить зарплаты уже работающих оппозиционных зампредов комитетов, поскольку норма федерального закона в любом случае будет исполнена.

В любом случае, рассмотрение законопроекта и дискуссия на грядущей сессии обещают быть интересными, поскольку оппозиционные фракции явно готовы будут подержать инициативу. Кроме того, по сведениям «Банкфакса», и в рядах единороссов есть депутаты, которые хотели бы работать на освобожденной основе — так что голосование может получиться неожиданным.