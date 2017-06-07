Протест Молодых: барнаульский депутат пытается «прижучить» чиновников за скрытность

23 июня администрация Барнаула неожиданно для СМИ лишила журналистов аккредитации на запланированное на тот же день заседание градостроительного совета, объяснив это «особенностями повестки». Ситуация вызвала возмущение общественности, которая расценила этот шаг чиновников как акт цензуры и ограничение прав журналистов. Первой политические дивиденды из резонансного случая извлекла депутат Барнаульской Гордумы от «Справедливой России» Оксана Молодых, которая написала запрос на имя сити-менеджера Сергея Дугина.

Как указано в документе, копия которого опубликована на сайте реготделения СР, г-жа Молодых посчитала такое поведение чиновников недопустимым. «Полагаю, что такая позиция органа муниципальной власти не только некорректна по отношению к СМИ, но и дискредитирует должностных лиц местного самоуправления перед горожанами. Подобная закрытость уже являлась поводом для серьезной критики как со стороны общественности, так и со стороны губернатора нашего региона Александра Карлина на отчетном заседании Барнаульской городской думы в марте текущего года», — указала г-жа Молодых. В связи с ситуацией она просит оперативно проинформировать ее о причинах отказа в аккредитации СМИ.

Интересно, что Оксана Молодых, которая на пресс-конференциях и в Сети не раз сетовала на свою неопытность в публичной политике и открыто признавала свои недоработки, оказалась первой, кто воспользовался столь благодатной для оппозиции темой.

Тем не менее пока причины сокрытия информации с градсовета от общественности остаются неясными. Примерная повестка, по информации ИА «Банкфакс», не предполагает сенсационных решений. Общественники, чиновники, архитекторы и застройщики должны были обсудить проекты реконструкции и строительства нескольких зданий и сооружений. Журналистам «Банкфакса» ответственные лица не дают устных комментариев о причинах «секретности» заседания. В то же время в Интернете уже начали распространяться сатирические интерпретации ситуации.

Напомним, что на градостроительных советах его члены рассматривают проекты, по которым должен застраиваться и перестраиваться Барнаул и дают экспертные оценки предложениям в строительной сфере. Некоторое время назад принцип формирования совещательного органа подвергся серьезной критике после того, как из него вывели ряд архитекторов и ввели застройщиков.