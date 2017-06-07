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Главная Лента новостей Протест Молодых: барнаульский депутат пытается «прижучить» чиновников за скрытность

Протест Молодых: барнаульский депутат пытается «прижучить» чиновников за скрытность

23.06.2017 15:30

23 июня администрация Барнаула неожиданно для СМИ лишила журналистов аккредитации на запланированное на тот же день заседание градостроительного совета, объяснив это «особенностями повестки». Ситуация вызвала возмущение общественности, которая расценила этот шаг чиновников как акт цензуры и ограничение прав журналистов. Первой политические дивиденды из резонансного случая извлекла депутат Барнаульской Гордумы от «Справедливой России» Оксана Молодых, которая написала запрос на имя сити-менеджера Сергея Дугина.

Как указано в документе, копия которого опубликована на сайте реготделения СР, г-жа Молодых посчитала такое поведение чиновников недопустимым. «Полагаю, что такая позиция органа муниципальной власти не только некорректна по отношению к СМИ, но и дискредитирует должностных лиц местного самоуправления перед горожанами. Подобная закрытость уже являлась поводом для серьезной критики как со стороны общественности, так и со стороны губернатора нашего региона Александра Карлина на отчетном заседании Барнаульской городской думы в марте текущего года», — указала г-жа Молодых. В связи с ситуацией она просит оперативно проинформировать ее о причинах отказа в аккредитации СМИ.

Интересно, что Оксана Молодых, которая на пресс-конференциях и в Сети не раз сетовала на свою неопытность в публичной политике и открыто признавала свои недоработки, оказалась первой, кто воспользовался столь благодатной для оппозиции темой.

Тем не менее пока причины сокрытия информации с градсовета от общественности остаются неясными. Примерная повестка, по информации ИА «Банкфакс», не предполагает сенсационных решений. Общественники, чиновники, архитекторы и застройщики должны были обсудить проекты реконструкции и строительства нескольких зданий и сооружений. Журналистам «Банкфакса» ответственные лица не дают устных комментариев о причинах «секретности» заседания. В то же время в Интернете уже начали распространяться сатирические интерпретации ситуации.

Напомним, что на градостроительных советах его члены рассматривают проекты, по которым должен застраиваться и перестраиваться Барнаул и дают экспертные оценки предложениям в строительной сфере. Некоторое время назад принцип формирования совещательного органа подвергся серьезной критике после того, как из него вывели ряд архитекторов и ввели застройщиков.


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Комментарий

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Комментариев 11
Павел

23.06.2017 16:10

Странно,тогда почему пресса все-таки была на совете?
Завсегдатай

23.06.2017 16:15

Только честный человек может действовать открыто. Жулики же скрывают награбленное и предпочитают делать свои дела так чтобы о них никто не знал.
И что же

23.06.2017 16:17

Алтапрессу показалось?
Знаю-знаю

23.06.2017 16:41

Оксанки - они такие!!
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

23.06.2017 17:03

Считаю правильным и своевременным заявление и возмущение депутата Оксаны Молодых о скрытности власти. Давно такую власть надо положить на лопатки или поставить на ней крест, как Бог на черепахе. Вот такое моё мнение . Молодец Оксана !
гость

23.06.2017 17:52

Что они там затевают на Градостроительном совете, эти советские деятели?
Тетя

23.06.2017 17:57

Из жизни семьи
Трехлетний племянник говорил своей матери: "Ты в ту комнату не заходи!"
-Почему?-изумлялась она?
-Так просто. -отвечал он, пряча за спину вымазанные в чем-то черном ручки.
Илья

23.06.2017 18:14

Что раньше ничего слышно не было от этой Светланы, вся оппозиция почему то только и умеет что на таких ежеминутных моментов пиарятся, свою важность показывают, а на деле вообще ничем полезным не занимаются!
Илье

23.06.2017 18:20

А зачем, - всем полезным уже давно занимаются единороссы))))
Переживающий

23.06.2017 19:25

Не делами, ни поступками, а страхом и своей глупостью решил отличиться Дугин…

Предлагаю Дугину надеть паранджу на всех сотрудников администрации города Барнаула, как на женщин, так и на мужчин….
И рты своим сотрудникам залепить клейкой лентой, чтобы не дай бог, лишнее не сказали….
Нам, кидалам и жуликам, иначе нельзя.

23.06.2017 20:28

Да, собственно, что тут скрывать - я красив, умен и богат. С первого взгляда. Очень даже убедительная, аккуратно подстриженная бородка. Обаятельный взгляд карих, с поволокой, глаз. Добродушно-насмешливое выражение лица. Хорошо сшитый костюм. И здесь, и сзади. Действительно, хорошо. Ботинки начищены, блестят этаким благородным блеском. Модные очки. И, главное, походка - представительная, солидная. Хорошо выгляжу.