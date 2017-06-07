Водитель Toyota снес барнаульскую остановку вместе с находившимся там мужчиной

Барнаульская остановка после ДТП

23 июня днем в Барнауле на улице Эмилии Алексеевой пострадал 57-летний пешеход. Мужчина находился в остановочном павильоне, когда в него въехал автомобилист, сообщают участники группы Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, инцидент случился в 13:30 на улице Эмилии Алексеевой. Предварительно установлено, что 20-летний водитель без прав ехал на автомобиле Toyota Corona в сторону улицы Попова. В районе дома № 107 он не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадал 57-летний мужчина, который находился на остановке. Его доставили в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.