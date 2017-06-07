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Главная Лента новостей Водитель Toyota снес барнаульскую остановку вместе с находившимся там мужчиной

Водитель Toyota снес барнаульскую остановку вместе с находившимся там мужчиной

23.06.2017 17:27

Барнаульская остановка после ДТП
Барнаульская остановка после ДТП

23 июня днем в Барнауле на улице Эмилии Алексеевой пострадал 57-летний пешеход. Мужчина находился в остановочном павильоне, когда в него въехал автомобилист, сообщают участники группы Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, инцидент случился в 13:30 на улице Эмилии Алексеевой. Предварительно установлено, что 20-летний водитель без прав ехал на автомобиле Toyota Corona в сторону улицы Попова. В районе дома № 107 он не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадал 57-летний мужчина, который находился на остановке. Его доставили в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
Средь бела дня водитель 20 лет без прав

23.06.2017 17:52

на одной из оживленных улиц города . Ну что за прелесть эти сказки . Ах , да , не сказки , а суровая каждодневная реальность .
Читатель

23.06.2017 20:07

Нигде нельзя быть в безопасности. Даже в павильоне. И этому придурку без прав ведь ничего не будет. Не умеешь водить, не садись. Молодежь на машинах разъезжает без опыта. Видела как одна дамочка в одной руке кружку держала, а другой рулем управляла. Во как бывает! Это надо с какими мозгами за машину садиться?