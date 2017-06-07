В Барнауле раскрыли резонансное убийство известного юриста

22-летнего жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве 46-летнего барнаульского адвоката Анатолия Астахова, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю. Тело известного в городе юриста с признаками насильственной смерти обнаружили в его собственной квартире зимой текущего года.

По данным следствия, обвиняемый и потерпевший познакомились незадолго до трагедии. Днем 3 февраля молодой человек находился в гостях у адвоката. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил принесенный им молоток и несколько раз ударил мужчину по голове, после чего брючным ремнем задушил его. В результате полученных телесных повреждений 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Тогда молодой мужчина решил похитить дорогостоящее имущество убитого – компьютерную технику, телефоны, ювелирные изделия, наручные часы и деньги. Прихватив все выше перечисленное, он скрылся с места происшествия.

Через короткое время полицейские задержали преступника. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.