×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Диалоги с ФСБ

11 |
Есть мнение
Алтайские эксперты о «кадровом голоде» на предстоящих муниципальных выборах: «Какая власть?»
11
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

42

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В краевом тубдиспансере пройдет проверка после критики в СМИ
Лев Коршунов возглавил Общественную палату Алтайского края
Со следующего года за отдых на Алтае придется платить дополнительно


Резонанс
Темы недели
«Не мое хобби»: Юрий Денисов рассказал, как «появилось на свет» его уголовное дело
72
Два депутата из Камня-на-Оби могут до конца месяца лишиться мандатов
27
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

20
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

50
Loading...
Главная Лента новостей В Барнауле раскрыли резонансное убийство известного юриста

В Барнауле раскрыли резонансное убийство известного юриста

27.06.2017 09:59

22-летнего жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве 46-летнего барнаульского адвоката Анатолия Астахова, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю. Тело известного в городе юриста с признаками насильственной смерти обнаружили в его собственной квартире зимой текущего года.

По данным следствия, обвиняемый и потерпевший познакомились незадолго до трагедии. Днем 3 февраля молодой человек находился в гостях у адвоката. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил принесенный им молоток и несколько раз ударил мужчину по голове, после чего брючным ремнем задушил его. В результате полученных телесных повреждений 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Тогда молодой мужчина решил похитить дорогостоящее имущество убитого – компьютерную технику, телефоны, ювелирные изделия, наручные часы и деньги. Прихватив все выше перечисленное, он скрылся с места происшествия.

Через короткое время полицейские задержали преступника. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ  (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Des

27.06.2017 10:20

...."обвиняемый схватил принесенный им молоток" - он всегда с молотком ходит?
Обвиняемый

27.06.2017 11:22

... освобожусь - к тебе приду )))))
неизвестный

27.06.2017 11:39

А в чем известность убиенного? Я более 25 лет работаю в сфере юруслуг, но про такого юриста не слышал и в судах не встречал. Человека жалко, но про известность погорячились...
анна

27.06.2017 12:13

Известный у узком кругу неправильно ориентированных парней :) Лябовь там была лябовь !
гость

27.06.2017 12:17

анна писал(а):
Лябовь там была лябовь !

Плохо, что постигла участь Дездемоны...
глинтвейн

27.06.2017 13:22

он адвокатом не был НИКОГДА. херню пишите
неизвестному

27.06.2017 13:30

Плохо работаете 25 лет, Астахов был одним из самых известных юристов в Арбитражном суде АК. Большие серьезные дела, богатая клиентура
Об известности

27.06.2017 13:37

Анатолий Астахов известен, к примеру, тем, что представлял интересы главного барнаульского «земельного тролля», предпринимателя Павла Бадажкова...