Барнаульцы чудом выжили, проскочив на иномарке под колесами грузовика

ДТП в районе барнаульского телецентра

26 июня вечером в Барнауле в районе телецентра произошло столкновение автомобиля Toyota Carina и грузовика Iveco. После этого легковое авто выбросило на трамвайные пути, рассказали очевидцы происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов знакомых участников аварии, водитель Toyota Carina с супругой ехали на скорости от 60 до 90 км/ч на зеленый сигнал светофора. На перекрестке им наперерез выехала другая машина, в связи с чем водителю Toyota пришлось уходить от возможного столкновения, и он вывернул на встречную полосу. Там иномарка оказалась под колесами многотонника и вылетела на трамвайные пути. Основной удар пришелся на сторону водителя легкового авто, его с многочисленными переломами и травмами увезли на машине «скорой помощи». Супруга, которая сидела рядом на переднем сидении, отделалась ушибами. В результате ДТП движение по проезжей части было перекрыто длительное время.