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Главная Лента новостей Барнаульцы чудом выжили, проскочив на иномарке под колесами грузовика

Барнаульцы чудом выжили, проскочив на иномарке под колесами грузовика

27.06.2017 10:28

ДТП в районе барнаульского телецентра
ДТП в районе барнаульского телецентра

26 июня вечером в Барнауле в районе телецентра произошло столкновение автомобиля Toyota Carina и грузовика Iveco. После этого легковое авто выбросило на трамвайные пути, рассказали очевидцы происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов знакомых участников аварии, водитель Toyota Carina с супругой ехали на скорости от 60 до 90 км/ч на зеленый сигнал светофора. На перекрестке им наперерез выехала другая машина, в связи с чем водителю Toyota пришлось уходить от возможного столкновения, и он вывернул на встречную полосу. Там иномарка оказалась под колесами многотонника и вылетела на трамвайные пути. Основной удар пришелся на сторону водителя легкового авто, его с многочисленными переломами и травмами увезли на машине «скорой помощи». Супруга, которая сидела рядом на переднем сидении, отделалась ушибами. В результате ДТП движение по проезжей части было перекрыто длительное время.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
Завсегдатай

27.06.2017 10:49

Сначала гоняют, а потом истории про внезапно появившиеся препятствия придумывают. По заслугам получили.
Хорошо что

27.06.2017 12:05

обделалась только испугом и ушибом . Голова стало быть не пострадала . В другой раз пригодится