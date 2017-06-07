Сити-менеджер Барнаула накажет подчиненных за заросший городской проспект

27.06.2017 10:53
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин на еженедельном совещании руководителей городских служб решил объявить выговоры двоим чиновникам. Под «раздачу» попали ответственные за озеленение проспекта Космонавтов, информирует пресс-центр города.
Как отмечают в администрации, выговоры объявят руководителю муниципального унитарного предприятия «Городское зеленое хозяйство» Сергею Гончарову и главе администрации Ленинского района Александру Михалдыкину. Представители власти не исполнили поручение сити-менеджера организовать зеленую зону на проспекте Космонавтов, который до сих пор имеет неприглядный вид. «Срок для устранения недостатков – 10 июля. Моя принципиальная позиция - если что-то не сделано, руководитель должен быть готов нести ответственность. По результатам рассмотрения вопросов на заседании коллегии администрации города при выявлении недостатков виновных также будем наказывать», - предупредил Сергей Дугин.
27.06.2017 11:25
27.06.2017 11:25
27.06.2017 11:27
27.06.2017 11:28
27.06.2017 11:36
27.06.2017 11:36
27.06.2017 11:38
27.06.2017 11:39
27.06.2017 11:43
27.06.2017 11:43
27.06.2017 11:47
27.06.2017 12:07
27.06.2017 12:31
А он ведь в 30-х и в Рубцовке, и Барнауле был... Не забыли?
27.06.2017 13:04
27.06.2017 13:17
А другие, что хорошо работают?
А как же обстоят дела с улицей Попова, которую закрыли, потому что прошел дождь…
Или это нормально?
А после следующего дождя опять закроют несколько улиц?
Странное решение проблемы….
27.06.2017 13:21
С головы начинать надо. Сколько Гончаров делает для города и делает хорошо... но "искусство администрирования " в том и заключается "Наградить невиновных, наказать непричастных". Тупая, бессмысленная возня.
27.06.2017 14:29