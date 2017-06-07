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Главная Лента новостей Сити-менеджер Барнаула накажет подчиненных за заросший городской проспект

Сити-менеджер Барнаула накажет подчиненных за заросший городской проспект

27.06.2017 10:53

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин на еженедельном совещании руководителей городских служб решил объявить выговоры двоим чиновникам. Под «раздачу» попали ответственные за озеленение проспекта Космонавтов, информирует пресс-центр города.

Как отмечают в администрации, выговоры объявят руководителю муниципального унитарного предприятия «Городское зеленое хозяйство» Сергею Гончарову и главе администрации Ленинского района Александру Михалдыкину. Представители власти не исполнили поручение сити-менеджера  организовать зеленую зону на проспекте Космонавтов, который до сих пор имеет неприглядный вид. «Срок для устранения недостатков – 10 июля. Моя принципиальная позиция - если что-то не сделано, руководитель должен быть готов нести ответственность. По результатам рассмотрения вопросов на заседании коллегии администрации города при выявлении недостатков виновных также будем наказывать», - предупредил Сергей Дугин.

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Комментарий

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Комментариев 17
Гость

27.06.2017 11:25

Себя пусть накажет балабол . Перед выборами выехал из кабинета ...
Орел

27.06.2017 11:25

Наказать надо, вполне справедливое решение, все правильно Дугин делает.
Гость

27.06.2017 11:27

Ну и пусть не расслабляются. понятно, что не исполнение его поручений, в итоге, по большей части, бьет не по авторитету главы администрации Ленинского района или руководителю городского зеленого хозяйства, а по репутации самого Дугину. Все правильно, нельзя чтобы эти достаточно простые задачи не исполнялись во время, иначе может возникнуть отрицательная тенденция к подобному
Тори

27.06.2017 11:28

Уважаемый, «Банфакс», в слове «Космонавтов», одна «О»=)А по Дугину, да ничегоон не выехал, не согласна я с вами, гость,он и на трамваях ездил, и более менее стал за порядком в городе следить, если не нравится, вспомните предыдущего,так,что Дугин норм сити-менеджер.
Гость

27.06.2017 11:36

Вспоминаю , он намного лучше справлялся пока его заказ не переехал
Илья

27.06.2017 11:36

Выговоры эти как нельзя уместны! Потому что проспект космонавтов почти единственный в городе, который выглядит неподобающе. Дугин верно видит развитие города, и отдаёт полезные распоряжения!
Милана

27.06.2017 11:38

Это обычный рабочий момент наверное, зачем из этого лишний пафос раздувать, итак видно, что работают по мере возможностей, мне кажется за это лето сделают больше, чем за несколько лет до этого. Без всяких проволочек, как правило делают все, что тут было анонсировано. Но блин, эта новость не о чем, делать выговоры за невыполнение это его обязанности, он их исполняет и я не понимаю зачем делать из этого шум
Гость

27.06.2017 11:39

Троли ЕРовские конечно такие жалкие . Идите тетерятнику в коленки упадите , мож еще копеечку перекинет
Строитель

27.06.2017 11:43

Осталось подождать, когда ВРЗ, Поток и Восточный станут более опрятными, я уверен что Дугин обязательно предпримет какие то снов, чтобы город стал наконец современным, а не постсоветским образованием!
Антон

27.06.2017 11:43

Раз накосячили пусть накажет, «ибо нефиг косячить»
Семен Арзамасцев

27.06.2017 11:47

Гость, с чего вообще такие выводы, что здесь одни ЕР тролли-то?Не убедили вы меня+ при Дугине город получше стал, покрасивше или вы не заметили и окна шторками занавесили и на улицу не выходит? Не бывает у нас в стране все и сразу и все стали богатыми и знаменитыми, на все нужно время и опыт, чтобы научиться. Пока он сносно справляется со своей работой.
Тоже ЗА

27.06.2017 12:07

ударить по карману - оклада на 2 - 3 . Пусть у них тоже одно место мохом зарастет
А какой СТАЛИН бы дал прказ?

27.06.2017 12:31

Орел писал(а):
Наказать надо, вполне справедливое решение, все правильно Дугин делает.


А он ведь в 30-х и в Рубцовке, и Барнауле был... Не забыли?
Точнее, ещё в 1928 году...

27.06.2017 13:04

А какой СТАЛИН бы дал прказ? писал(а):
ведь в 30-х
Переживающий

27.06.2017 13:17

Странно, совещание руководителей городских служб, а наказание только двоим…
А другие, что хорошо работают?
А как же обстоят дела с улицей Попова, которую закрыли, потому что прошел дождь…
Или это нормально?
А после следующего дождя опять закроют несколько улиц?
Странное решение проблемы….
Дугина

27.06.2017 13:21

"... выговоры объявят руководителю муниципального унитарного предприятия «Городское зеленое хозяйство» Сергею Гончарову и главе администрации Ленинского района Александру Михалдыкину..."
С головы начинать надо. Сколько Гончаров делает для города и делает хорошо... но "искусство администрирования " в том и заключается "Наградить невиновных, наказать непричастных". Тупая, бессмысленная возня.
Спортсмен

27.06.2017 14:29

Когда кого-то накажут за разбитую улицу Тимуровскую?