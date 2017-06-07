Сити-менеджер Барнаула накажет подчиненных за заросший городской проспект

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин на еженедельном совещании руководителей городских служб решил объявить выговоры двоим чиновникам. Под «раздачу» попали ответственные за озеленение проспекта Космонавтов, информирует пресс-центр города.

Как отмечают в администрации, выговоры объявят руководителю муниципального унитарного предприятия «Городское зеленое хозяйство» Сергею Гончарову и главе администрации Ленинского района Александру Михалдыкину. Представители власти не исполнили поручение сити-менеджера организовать зеленую зону на проспекте Космонавтов, который до сих пор имеет неприглядный вид. «Срок для устранения недостатков – 10 июля. Моя принципиальная позиция - если что-то не сделано, руководитель должен быть готов нести ответственность. По результатам рассмотрения вопросов на заседании коллегии администрации города при выявлении недостатков виновных также будем наказывать», - предупредил Сергей Дугин.