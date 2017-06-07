«А предметы там уголовные»: барнаульскую школьницу отправят в колонию за «расфасовку» наркотиков

17-летняя жительница Барнаула на 3,5 года отправится в воспитательную колонию за активное участие в сбыте наркотиков. Информация об этом опубликована на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что в марте текущего года школьница познакомилась в Сети с неизвестным человеком, который предложил ей участие в наркобизнесе. Девушка узнала от него о месте расположения оптовой «закладки» синтетических наркотиков, которые 20 марта она оттуда забрала. После этого она отправилась в безлюдное место в Ленинском районе Барнаула и сформировала там тайник, куда положила часть полученного вещества. Сразу после этого ее задержали сотрудники полиции. Наркотик из тайника изъяли. Кроме того, в ходе личного досмотра при выпускнице нашли еще 4,4 грамма наркотических средств.

Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал несовершеннолетнюю виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.