«А предметы там уголовные»: барнаульскую школьницу отправят в колонию за «расфасовку» наркотиков

27.06.2017 11:51
17-летняя жительница Барнаула на 3,5 года отправится в воспитательную колонию за активное участие в сбыте наркотиков. Информация об этом опубликована на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.
Суд установил, что в марте текущего года школьница познакомилась в Сети с неизвестным человеком, который предложил ей участие в наркобизнесе. Девушка узнала от него о месте расположения оптовой «закладки» синтетических наркотиков, которые 20 марта она оттуда забрала. После этого она отправилась в безлюдное место в Ленинском районе Барнаула и сформировала там тайник, куда положила часть полученного вещества. Сразу после этого ее задержали сотрудники полиции. Наркотик из тайника изъяли. Кроме того, в ходе личного досмотра при выпускнице нашли еще 4,4 грамма наркотических средств.
Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал несовершеннолетнюю виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
27.06.2017 12:10
Жаль, что она не дочь федерального судьи Щербина Е В, а также и внучка экс федерального судьи Барнаула
http://www.bankfax.ru/news/100442/ Украинские СМИ нашли «перемогу» в барнаульской истории с гербом «незалежной» 10.03.2016 09:30 в т.ч. комментарий
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край 10.03.2016 16:21 Тому кто мне советует -что жим -жим , я заваулированно как Егер не пишу , я на вас открытым текстом в прокуратуру написала , что хапнули по миллиону , вот уже Кинцель В.А ,выкручивается , что подписал не глядя. А главе следовало бы и почитать и вникнуть , прежде чес ставить свою подпись. И если я не права пусть подают на меня в суд.Вот только Егер , что-то Щербину Е.В.-судью не упоминает , которая предполагаю как и её дочь наркоделец и муж в своё время , выгнаный но не посаженный за наркотики как и их дочь жалеет её Егер.А разбирательство то идёт и там не одна моя поппись.И моё мнение все получат по заслугам.
Согласно гегерал майора полиции Андрющенко А И от 22 12 2014г дочь судьи Щербина Е В – Щербина Анастасия Сергеевна 09 07 .......г.р. действительно получила на свой адрес посылку с наркотическим средством –метилендиоксипировалерон массой 500,91грамма в результате чего было возбуждено уголовное дело №60266 от 31,05,13г. - но полагаю дети, тем более Двойных судей - НЕ ПОДСУДНЫ,
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
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