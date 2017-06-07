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Главная Лента новостей «А предметы там уголовные»: барнаульскую школьницу отправят в колонию за «расфасовку» наркотиков

«А предметы там уголовные»: барнаульскую школьницу отправят в колонию за «расфасовку» наркотиков

27.06.2017 11:51

17-летняя жительница Барнаула на 3,5 года отправится в воспитательную колонию за активное участие в сбыте наркотиков. Информация об этом опубликована на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что в марте текущего года школьница познакомилась в Сети с неизвестным человеком, который предложил ей участие в наркобизнесе. Девушка узнала от него о месте расположения оптовой «закладки» синтетических наркотиков, которые 20 марта она оттуда забрала. После этого она отправилась в безлюдное место в Ленинском районе Барнаула и сформировала там тайник, куда положила часть полученного вещества. Сразу после этого ее задержали сотрудники полиции. Наркотик из тайника изъяли. Кроме того, в ходе личного досмотра при выпускнице нашли еще 4,4 грамма наркотических средств.

Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал несовершеннолетнюю виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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Комментарий

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Комментариев 4
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

27.06.2017 12:10

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
Жаль, что она не дочь федерального судьи Щербина Е В, а также и внучка экс федерального судьи Барнаула

http://www.bankfax.ru/news/100442/ Украинские СМИ нашли «перемогу» в барнаульской истории с гербом «незалежной» 10.03.2016 09:30 в т.ч. комментарий
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край 10.03.2016 16:21 Тому кто мне советует -что жим -жим , я заваулированно как Егер не пишу , я на вас открытым текстом в прокуратуру написала , что хапнули по миллиону , вот уже Кинцель В.А ,выкручивается , что подписал не глядя. А главе следовало бы и почитать и вникнуть , прежде чес ставить свою подпись. И если я не права пусть подают на меня в суд.Вот только Егер , что-то Щербину Е.В.-судью не упоминает , которая предполагаю как и её дочь наркоделец и муж в своё время , выгнаный но не посаженный за наркотики как и их дочь жалеет её Егер.А разбирательство то идёт и там не одна моя поппись.И моё мнение все получат по заслугам.

Согласно гегерал майора полиции Андрющенко А И от 22 12 2014г дочь судьи Щербина Е В – Щербина Анастасия Сергеевна 09 07 .......г.р. действительно получила на свой адрес посылку с наркотическим средством –метилендиоксипировалерон массой 500,91грамма в результате чего было возбуждено уголовное дело №60266 от 31,05,13г. - но полагаю дети, тем более Двойных судей - НЕ ПОДСУДНЫ,
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Анархист

27.06.2017 12:57

На малолетках зарабатывают себе звезды,должности,премии. Сегодня тысячи несовершеннолетних сидят по тюрьмам за 4-5 граммов, а настоящих торговцев этой смертью и их крыши, в том числе и в пагонах, полиция не может взять А эти наркобароны строят целые улицы магазинов , офисы покупают недвижимость за бугром и т. д.. В это время тысячи человеческих судеб мальчишек и девчонок сломаны В советское время поставили бы на учёт отвели к родителям, те бы им ремня врезали и посадили за уроки Это не борьба с наркоманией, а имитация борьбы. Ведь даже наркоотделы сократили.
Житель Славгорода

27.06.2017 13:47

Про федеральную судью г.Славгорода все знают , что её дочь получала из Москвы в посылках наркотики и в Славгороде тем же занималась , но судейских детей нельзя трогать.Вот мама Щербина снова разродилась и будет снова судить в Славгороде, после декретного отпуска или всё таки ВКС усмотрит что они и сами враги-убийцы наших детей в России, коль допускают к правосудию таких судей ?
.....

27.06.2017 15:33

Анархист все правильно написал, действительно ломают судьбы детям, которых обманывают легким заработком. Лучше бы в интернете пропаганду наркотиков запретили, ведь когда надо, блокируют же сайты. А как делают сейчас. это действительно имитация борьбы для отвода глаз и сами они это знают.