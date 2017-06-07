Поклонник онлайн-отношений отправится в колонию за связь с 10-летней визави из Алтайского края

К длительному сроку лишения свободы осужден 29-летний житель Удмуртии. Он признан виновным в совершении «иных действий сексуального характера» в отношении несовершеннолетней из Алтайского края. «Разврат» с 10-летней происходил только виртуально, посредством Интернета, указывает региональный следком.

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 29-летнему мужчине из Удмуртии. Установлено, что в 2015 году он через соцсеть под вымышленным именем познакомился с 10-летней жительницей Алтайского края, которая в ходе переписки сообщила ему о своем малолетнем возрасте. В период с февраля по июль 2015 года девочка, не понимая значение совершаемых в отношении нее преступных действий (в силу небольшого жизненного опыта и уровня психического развития), пересылала мужчине по его просьбам фотографии и видеозаписи порнографического характера со своим участием.

Следствие осложнялось предпринятыми обвиняемым мерами конспирации, в том числе он удалил страницу, с которой велась переписка. Несмотря на это, спустя 1,5 года после получения заявления о совершенном преступлении, удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Также стало известно, что в этот же период мужчина совершил развратные действия на территории Удмуртии в отношении другой несовершеннолетней девочки (ч. 1 ст. 135 УК РФ), за что был осужден к обязательным работам.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.