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Главная Лента новостей В Барнауле скончался писатель и член Союза журналистов России

В Барнауле скончался писатель и член Союза журналистов России

28.06.2017 08:34

Союз журналистов Алтайского края на своем официальном сайте сообщил о кончине автора нескольких книг в прозе и стихах Анатолия Егорова. Коллеги выразили искреннее соболезнование родным и близким писателя.

По данным источника, 12 августа текущего года ему исполнилось бы 63 года. В последнее время он активно сотрудничал с Союзом журналистов и продолжал свою творческую деятельность. Ранее же Анатолий Егоров трудился в газетах «Звезда Алтая», «Молодежь Алтая», «Вечерний Барнаул», а также редактировал газету «Деловой курьер Алтая». Коллеги по цеху отзываются о нем как о талантливом, разностороннем журналисте, прозаике и поэте. Известно, что прощание с журналистом состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Барнаульском крематории по адресу проспект Космонавтов, 64.

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Комментарий

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Комментариев 7
да это я

28.06.2017 10:22

Тебята из БФ, хватит допускать ляпы. В Барнауле нет крематория, а есть Похоронный дом Барнаула, в котором или при котором есть ритуальный зал, трапезная и крематорий
Предыдущему

28.06.2017 10:59

Однако по данным справочника 2 ГИС, он продолжает именоваться как Барнаульский крематорий.
Обоим "следопытам"!

28.06.2017 11:06

... расселись тут, как бабки на завалинке! Нет бы, попрощаться его же стихами:

«Все вместе - жизнь, любовь и память,

И даже смерть – в одном лице

Века парят под небесами,

Не помышляя о конце».
первому

28.06.2017 12:42

в барнауле есть похоронный дом, в котором есть крематорий. то есть в барнауле есть крематорий. учись логическому мышлению, афоня)))
барнаулец

28.06.2017 13:42

царствие небесное....
Гонец из Пензы

28.06.2017 19:57

Туда ему гаду и дорога!
Сергей

28.06.2017 22:47

Предыдущему.

О мертвых или хорошо, или ничего кроме правды. Проясните правду о усопшем, чего мы не знаем.