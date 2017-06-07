В Барнауле скончался писатель и член Союза журналистов России

Союз журналистов Алтайского края на своем официальном сайте сообщил о кончине автора нескольких книг в прозе и стихах Анатолия Егорова. Коллеги выразили искреннее соболезнование родным и близким писателя.

По данным источника, 12 августа текущего года ему исполнилось бы 63 года. В последнее время он активно сотрудничал с Союзом журналистов и продолжал свою творческую деятельность. Ранее же Анатолий Егоров трудился в газетах «Звезда Алтая», «Молодежь Алтая», «Вечерний Барнаул», а также редактировал газету «Деловой курьер Алтая». Коллеги по цеху отзываются о нем как о талантливом, разностороннем журналисте, прозаике и поэте. Известно, что прощание с журналистом состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Барнаульском крематории по адресу проспект Космонавтов, 64.