Ряд улиц Центрального и Железнодорожного районов Барнаула перекроют по просьбе энергетиков

В июле и августе текущего года из-за перекладки тепловых сетей закроют и ограничат движение на нескольких улицах Барнаула. Такие меры необходимо принять в связи с подготовкой к будущему отопительному сезону, информирует городской пресс-центр.

Как сообщили в комитете по энергоресурсам и газификации Барнаула, в связи с перекладкой участков тепловой сети до 21:00 13 июля перекроют движение по улице Пушкина: от улицы Максима Горького до проспекта Комсомольского. На улице Гоголя в этих же границах движение транспорта не будет в период с 8 по 21 августа. Также с 8:00 14 июля до 21:00 7 августа ограничат проезд по нечетной стороне проспекта Комсомольского от улицы Гоголя до улицы Пушкина. Кроме того, энергетики напоминают, что работы уже ведутся на улице Северо-Западной (перекресток с проспектом Ленина), там движение решили перекрыть 8 июля с 8:00 по всей проезжей части проспекта.