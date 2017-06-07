Дыра без подкладки: Центробанк рассказал Генпрокуратуре о хищениях в «Тальменка-банке»

Временная администрация по управлению ООО «КБ «Тальменка-банк», назначенная Центробанком РФ после запуска процесса ликвидации, отчиталась о признаках вывода активов, растрат или присвоений на сумму в сотни млн рублей. Материалы проверки переданы в Генпрокуратуру МВД и Следственный комитет РФ, сказано на сайте регулятора.

Нарушения были выявлены в результате обследования финансового состояния финорганизации. В частности, по результатам анализа кредитного портфеля банка временная администрация выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка. По оценке временной администрации, стоимость активов ООО «КБ «Тальменка-банк» не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 1,2 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация установила в действиях руководства и собственников банка признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму порядка 780 млн рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО «КБ «Тальменка-банк», Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следком для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Отметим, что в конце мая неучтенные в реестре страховых выплат вкладчики «Тальменка-банка» подготовили обращение в Генпрокуратуру, администрацию президента Владимира Путина и Федеральное Собрание с претензиями в адрес Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По мнению клиентов, АСВ неправомерно отказывает им в выплате страховки, в ситуации они просят разобраться первых лиц государства. «АСВ, не предоставив нам доказательств, что наши документы фальшивые и что мы являемся мошенниками, желающими необоснованно получить страховку, тем не менее, уже более трех месяцев не производит нам выплату, незаконно удерживая положенные нам деньги, нарушая требования закона. Просим срочно принять действенные меры для выполнения агентством закона», — говорится в документе.

Напомним, что «Тальменка-банк» перестал обслуживать своих клиентов в начале января текущего года, хотя его проблемы выплыли на поверхность еще в конце 2016 года после проверки ЦБ. 23 января банк лишили лицензии, а уже 8 февраля ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Тальменка-банка».

Ряд сотрудников банка обратились к временной администрации с просьбой разобраться в неправомерных и недобросовестных, по их мнению, действиях руководства накануне отзыва лицензии. В частности, экс-руководителей обвиняли в выводе активов, сокрытии информации и действиях, ведущих к разрушению финорганизации. Временная администрация со своей стороны предположила, что банкротство банка, вероятно, было преднамеренным — сведения о многих вкладчиках действительно не фиксировались, а руководство за считанные дни до отзыва лицензии «выписало» себе кредиты на десятки тысяч долларов и евро.

2 февраля временной администрацией в следственный департамент МВД РФ направлено заявление о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).