Шумно, как в Европе: жители алтайского села возмутились ночному ремонту «Чуйского тракта»

Жители села Барангол Майминского района Республики Алтай обратились в редакцию «Новостей Горного Алтая» с жалобой на бригаду, которая ведет ремонт «Чуйского тракта» по ночам. Создаваемый шум мешает спать туристам и местным жителям, среди которых много детей.

Дорожные работы сильно мешают местным и гостям, причем качество дорожного полотна не улучшается. «Была нормальная дорога, ну, 2-3 ямки максимум, и начали ремонтировать от начала деревни и на Чемальский район. Сделали такое безобразие — кочка на кочке. При этом работают они только ночью, шум ужасный, ни дети, ни взрослые спать не могут, а ведь у нас законодательством определено, что после 22:00 часов шуметь нельзя», — считает собеседник.

Он добавил, что обратился в полицию, приехал участковый, взял объяснительную с него и представителя дорожников. На этом дело и кончилось, шум не прекратился. «Дорожник сказал, что у них «все схвачено», все законно. Как это возможно, ведь закон говорит ровно обратное — нельзя шуметь по ночам. По-моему, полиция не сработала на должном уровне: объяснение взяли, а дальше-то ничего не изменилось», — сообщает издание.

Отметим, что согласно санитарным нормам и правилам среднестатистический россиянин способен без вреда для своего здоровья выносить постоянный шум ночью не более 40 децибел, днем не более 55 децибел. При этом шум дорожных работ (резка асфальтобетона фрезой, укладка асфальта катком с виброплитой) имеет громкость в 100-150 децибел. Однако издание не сообщало, проводились ли в данном случае замеры шума.

Более того, в федеральном законодательстве отсутствует административная ответственность за создание вредных шумовых воздействий в общественных и жилых зданиях, а также на придомовых территориях в ночное время. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в большинстве случаев решается на уровне регионального законодательства. Обнаружить такой закон, действующий в Республике Алтай, не удалось. В существующих административных нормах установлена ответственность за шум при дебоше.

Интересно, что в Республике Алтай действует региональная программа «увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в период 2015-2022 годов», которая предусматривает в том числе снижение уровня шумового воздействия автотранспорта.

Отметим, что петь громко песни после 23:00 и иным образом нарушать покой соседей, оказывается, в настоящее время можно совсем безнаказанно. Дело в том, что соответствующая статья прописана не в федеральном Кодексе об административных правонарушениях — КоАП, а, как уже упоминалось выше, в региональных. А местные законы, регламентирующие наказания за нарушения общественного порядка, как выяснилось, полиция исполнять попросту отказывается после реформы 2011 годa, когда стала исключительно федеральной структурой.