Слишком откровенно: барнаульцы рассказали, что их «бесит» в сослуживцах

Большинство барнаульцев (64 %) утверждают, что в их компаниях нет строгих правил, касающихся летнего дресс-кода. У 18 % вообще нет никаких запретов относительно внешнего вида работников – каждый ходит в том, в чем хочет (шорты, сланцы, спортивные костюмы, мини-юбки). Однако откровенные наряды не слишком приветствуют их коллеги и начальство, указывает сайт по поиску работы «Зарплата.ру».

В исследовании, проведенном порталом, приняли участие 896 барнаульцев, анкетирование проходило с 20 по 26 июня. Особую актуальность вопрос офисного этикета приобретает в летнюю жару. Примерно две трети опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях нет строгих правил - сотрудники придерживаются повседневного стиля одежды или стиля casual. А вот 12 % барнаульцев вынуждены соблюдать строгий дресс-код, надевая только деловые костюмы, рубашки и классические юбки. «Работа есть работа, приходится терпеть», – сетуют горожане.

Любопытно, что каждый девятый опрошенный хотя бы раз слышал критику от руководства по поводу своего внешнего вида. Короткая юбка, глубокое декольте, слишком обтягивающая одежда и даже черный лак для ногтей – такие причины замечаний перечисляют жительницы Барнаула. Мужчины же вызывали недовольство работодателя шортами или сандалиями, а некоторые получали выговор из-за бороды или неподходящих носков.

Не только руководители, но и сами сотрудники компаний критикуют одежду своих коллег. 42 % горожан не любят, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенных неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц (глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье). А каждый пятый не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли. При этом 6 % барнаульцев признались, что им безразлично, как выглядят их коллеги.