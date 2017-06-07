×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Диалоги с ФСБ

16 |
Есть мнение
Алтайские эксперты о «кадровом голоде» на предстоящих муниципальных выборах: «Какая власть?»
13
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

58

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Соревнования добровольных пожарных дружин прошли на Бийском олеумном заводе
Сбербанк банкротит бывшего гендиректора алтайского «Завода алюминиевого литья»
Спортобзор от самого сильного человека Алтая Алексея Меркулова


Резонанс
Темы недели
«Не мое хобби»: Юрий Денисов рассказал, как «появилось на свет» его уголовное дело
77
Два депутата из Камня-на-Оби могут до конца месяца лишиться мандатов
27
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

20
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

50
Loading...
Главная Лента новостей Слишком откровенно: барнаульцы рассказали, что их «бесит» в сослуживцах

Слишком откровенно: барнаульцы рассказали, что их «бесит» в сослуживцах

28.06.2017 13:28

Большинство барнаульцев (64 %) утверждают, что в их компаниях нет строгих правил, касающихся летнего дресс-кода. У 18 % вообще нет никаких запретов относительно внешнего вида работников – каждый ходит в том, в чем хочет (шорты, сланцы, спортивные костюмы, мини-юбки). Однако откровенные наряды не слишком приветствуют их коллеги и начальство, указывает сайт по поиску работы «Зарплата.ру».

В исследовании, проведенном порталом, приняли участие 896 барнаульцев, анкетирование проходило с 20 по 26 июня. Особую актуальность вопрос офисного этикета приобретает в летнюю жару. Примерно две трети опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях нет строгих правил - сотрудники придерживаются повседневного стиля одежды или стиля casual. А вот 12 % барнаульцев вынуждены соблюдать строгий дресс-код, надевая только деловые костюмы, рубашки и классические юбки. «Работа есть работа, приходится терпеть», – сетуют горожане.

Любопытно, что каждый девятый опрошенный хотя бы раз слышал критику от руководства по поводу своего внешнего вида. Короткая юбка, глубокое декольте, слишком обтягивающая одежда и даже черный лак для ногтей – такие причины замечаний перечисляют жительницы Барнаула. Мужчины же вызывали недовольство работодателя шортами или сандалиями, а некоторые получали выговор из-за бороды или неподходящих носков.

Не только руководители, но и сами сотрудники компаний критикуют одежду своих коллег. 42 % горожан не любят, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенных неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц (глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье). А каждый пятый не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли. При этом 6 % барнаульцев признались, что им безразлично, как выглядят их коллеги.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
Учите русский язык!

28.06.2017 14:49

Не "трети опрошенным", а "трети опрошенных"!!! Слово "треть" в данном случае выступает в качестве подлежащего.
585

28.06.2017 15:24

меня в коллегах бесят две вещи: запах кошачьей мочи и беспрерывное пережевывание пищи