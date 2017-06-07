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Главная Лента новостей Юный алтайский «революционер» получил срок за попытку пойти против власти

Юный алтайский «революционер» получил срок за попытку пойти против власти

28.06.2017 17:52

18-летнего жителя Павловского района признали виновным в покушении на убийство участкового полиции. Юноша отправится в колонию, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 октября 2016 года в селе Рогозиха молодой человек решил похитить огнестрельное оружие и напал во дворе одного из домов на участкового. Известно, что полицейский приехал на вызов по бытовому конфликту. Юноша схватил вилы и ударил ими представителя власти в область грудной клетки. Полицейский смог перехватить у него инвентарь и, увернувшись от удара, избежал более тяжких последствий.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), ст. 30 ч. 3, п «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (покушение на хищение оружия и боеприпасов, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарий

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Комментариев 4
Завсегдатай

28.06.2017 17:59

Интересно, а как определили, что он намеревался завладеть оружием?
СУД

28.06.2017 19:00

Этому КОЗЛУ нужно было впаять 14 лет!
суду

28.06.2017 22:54

а что нужно было дать тем садистам в чёрной робе , которые за ночь отбили первому попавшему
им в лапы датому мужику все внутренние органы ? всего то просили подпись . отчётность хромала .
бедняга три дня прохрипел в реанимации и всё . виновных естественно нет . так повсюду .
А чего хотелось бы

28.06.2017 22:56

Законы у нас, конечно, дубовые, зато исполнение их липовое.