Юный алтайский «революционер» получил срок за попытку пойти против власти

18-летнего жителя Павловского района признали виновным в покушении на убийство участкового полиции. Юноша отправится в колонию, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 октября 2016 года в селе Рогозиха молодой человек решил похитить огнестрельное оружие и напал во дворе одного из домов на участкового. Известно, что полицейский приехал на вызов по бытовому конфликту. Юноша схватил вилы и ударил ими представителя власти в область грудной клетки. Полицейский смог перехватить у него инвентарь и, увернувшись от удара, избежал более тяжких последствий.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), ст. 30 ч. 3, п «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (покушение на хищение оружия и боеприпасов, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.