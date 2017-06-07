В Новоалтайске спешащую на вызов пожарную машину снес с дороги кроссовер

Авария с машиной спецслужбы в Новоалтайске

28 июня вечером в Новоалтайске образовалась серьезная автомобильная «пробка» из-за столкновения автомобиля аварийно-спасательной пожарной службы и кроссовера. Авария обошлась без жертв, однако пожарные так и не успели на вызов, следует из сообщений свидетелей происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточняют жители Новоалтайска, авария случилась на улице Чернышевского около 19:00. Спецмашина МЧС двигалась с включенным сигнальным маячком на запрещающий сигнал светофора. В это же время на зеленый свет начал движение водитель кроссовера китайского производства, который не стал уступать дорогу спецслужбе. В результате произошло столкновение.

От удара машину аварийно-спасательной службы выбросило с проезжей части, она получила серьезные повреждения. Иномарке также сильно смяло переднюю часть кузова, однако происшествие обошлось без пострадавших. Горожане утверждают, что в указанное время в Новоалтайске действительно был пожар, на который, по всей видимости, и спешили спасатели.