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Главная Лента новостей В Новоалтайске спешащую на вызов пожарную машину снес с дороги кроссовер

В Новоалтайске спешащую на вызов пожарную машину снес с дороги кроссовер

29.06.2017 10:28

Авария с машиной спецслужбы в Новоалтайске
Авария с машиной спецслужбы в Новоалтайске

28 июня вечером в Новоалтайске образовалась серьезная автомобильная «пробка» из-за столкновения автомобиля аварийно-спасательной пожарной службы и кроссовера. Авария обошлась без жертв, однако пожарные так и не успели на вызов, следует из сообщений свидетелей происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточняют жители Новоалтайска, авария случилась на улице Чернышевского около 19:00. Спецмашина МЧС двигалась с включенным сигнальным маячком на запрещающий сигнал светофора. В это же время на зеленый свет начал движение водитель кроссовера китайского производства, который не стал уступать дорогу спецслужбе. В результате произошло столкновение.

От удара машину аварийно-спасательной службы выбросило с проезжей части, она получила серьезные повреждения. Иномарке также сильно смяло переднюю часть кузова, однако происшествие обошлось без пострадавших. Горожане утверждают, что в указанное время в Новоалтайске действительно был пожар, на который, по всей видимости, и спешили спасатели.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 4
гость

29.06.2017 11:22

вот помимо своей трахомы, обязать еще и пожарную машину починить и штраф выплатить! Купил машину а "ездить" к ней не купил.
гость

29.06.2017 11:27

К ответственности водителя кроссовера !!!
ГАИ

29.06.2017 12:18

Гости учите ПДД
Завсегдатай

29.06.2017 17:54

А о какой пожарной машине идет речь? На пожар обычно всякие уралы, камазы, да зилы приезжают с рукавами, цистернами и лестницами. Что и правильно. А вот на фото газель какая-то, это интересно для каких целей? Доставки пива в пожарную часть или высокого начальника домой?