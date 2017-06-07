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Главная Лента новостей Страховщики на Алтае с трудом «простили» женщине кредит ее погибшего мужа

Страховщики на Алтае с трудом «простили» женщине кредит ее погибшего мужа

29.06.2017 11:28

Алтайский краевой суд обязал страховую компанию выплатить супруге мужчины, который умер от инсульта вскоре после заключения договора банковского займа, страховую сумму, равную непогашенной части кредита. Кроме того страховщиков обязали выплатить компенсацию морального вреда. При этом нигде не указано, что супруга была созаемщицей или поручителем.

Как установлено, житель Шипуновского района взял кредит в 64,6 тысяч рублей в «Совкомбанке», при этом по обычной схеме заключив договор добровольного группового страхования жизни от несчастных случае и болезней в АО «Метлайф». Вскоре после этого мужчина скончался. Супруга автоматически стала его наследником и выгодополучателем по договору страхования, как было указано в самом документе.

Однако страховщики отказались платить положенные 46,3 тысячи рублей (очевидно, сумма кредита, оставшаяся непогашенной), заявив, что смерть заемщика не является страховым случаем. Якобы мужчина болел и раньше, и именно его заболевание стало причиной смерти. Родственники не согласились с такой трактовкой и обратились в суд.

Краевому суду пришлось привлекать экспертов, которые выяснили, что на момент заключения договора у заемщика в анамнезе действительно был диагноз «ишемический инсульт». Однако из пояснений невролога и терапевта следует, что ставшее причиной смерти заболевание можно считать острым и внезапным, оно не является последствием ранее имевшегося заболевания. Более того, зафиксированный ранее «ишемический инсульт» был излечен.

В итоге суды первой и апелляционной инстанций постановили взыскать с АО «Метлайф» страховую выплату в размере 46,3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тысячи рублей, штраф в размере 24 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 4
гость

29.06.2017 11:34

забыли внести страховую компанию в реестр страховщиков которые никого не "застрахуют" - страховая неЗасТрах, а то развелось, даже в размере выплат за страховку компенсации не платят!
Гость

29.06.2017 12:34

Интересное кино! Страховщики берут деньги с каждого кредита просто так, без всякого суда. И, как выясняется, без всяких обязательств. А выплаты делают только по решению Краевого суда!
кость

29.06.2017 14:12

За моральный вред надо было двойную сумму страховой выплаты с этих жлобов сдёрнуть, чтоб впредь никому неповадно было.
Изжога не задавит ?

29.06.2017 15:34

Неплохо бы за моральный ущерб взымать к примеру и с нерадивых управляющих компаний . А то придумали систему ниппель , игра в одни ворота и по их правилам . Несправедливо ...вношу предложение в госдуру