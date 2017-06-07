Страховщики на Алтае с трудом «простили» женщине кредит ее погибшего мужа

Алтайский краевой суд обязал страховую компанию выплатить супруге мужчины, который умер от инсульта вскоре после заключения договора банковского займа, страховую сумму, равную непогашенной части кредита. Кроме того страховщиков обязали выплатить компенсацию морального вреда. При этом нигде не указано, что супруга была созаемщицей или поручителем.

Как установлено, житель Шипуновского района взял кредит в 64,6 тысяч рублей в «Совкомбанке», при этом по обычной схеме заключив договор добровольного группового страхования жизни от несчастных случае и болезней в АО «Метлайф». Вскоре после этого мужчина скончался. Супруга автоматически стала его наследником и выгодополучателем по договору страхования, как было указано в самом документе.

Однако страховщики отказались платить положенные 46,3 тысячи рублей (очевидно, сумма кредита, оставшаяся непогашенной), заявив, что смерть заемщика не является страховым случаем. Якобы мужчина болел и раньше, и именно его заболевание стало причиной смерти. Родственники не согласились с такой трактовкой и обратились в суд.

Краевому суду пришлось привлекать экспертов, которые выяснили, что на момент заключения договора у заемщика в анамнезе действительно был диагноз «ишемический инсульт». Однако из пояснений невролога и терапевта следует, что ставшее причиной смерти заболевание можно считать острым и внезапным, оно не является последствием ранее имевшегося заболевания. Более того, зафиксированный ранее «ишемический инсульт» был излечен.

В итоге суды первой и апелляционной инстанций постановили взыскать с АО «Метлайф» страховую выплату в размере 46,3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тысячи рублей, штраф в размере 24 тысяч рублей.