«Где земля, и кто мы такие»: Алтайское Заксобрание на «частном примере» разобралось с льготами для многодетных семей

Василий Железовский

За 2016 год в Барнауле был выделен только один бесплатный земельный участок для многодетной семьи. В других муниципалитетах Алтайского края ситуация выглядит похожим образом. Дискуссия об эффективности подобной меры соцподдержки состоялась в рамках очередной сессии Заксобрания, прошедшей 29 июня.

Изменения в закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков в Алтайском крае» депутатам представила министр имущественных отношений региона Людмила Сорокина. Чиновница уведомила, что корректировки подготовлены с учетом предложений органов местного самоуправления, а также практики других субъектов РФ по предоставлению в собственность бесплатной недвижимости многодетным семьям. Так, органы местного самоуправления обязали, например, быстрее реагировать на заявления граждан по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

После короткого выступления г-жи Сорокиной, слово взял справоросс Василий Железовский. Надо сказать, что на сегодняшней сессии г-н Железовский участвовал в дискуссии практически по каждому вопросу, обозначенному в повестке. Причем делал он это очень эмоционально и в не слишком приятной форме для выступающих, подвергая их слова сомнению, а тезисы — критике. Так вышло и на этот раз.

Для начала эсер заявил, что он, как никто другой, может выступить экспертом по данному вопросу, поскольку сам является многодетным отцом. «Я вот уже восемь лет пытаюсь получить землю у себя в Камне-на-Оби, и, честно говоря, не очень-то верю, что это произойдет когда-нибудь. Проблема, на мой взгляд, заключается в следующем. Те, кто в муниципалитетах отвечает за выделение участков, почему-то считают ее своей собственностью и попросту ее продают. Поэтому все те изменения, что сейчас были озвучены, ровным счетом ничего не поменяют. Здесь нужно подходить гораздо жестче к данному вопросу, а также менять саму концепцию выделения земли многодетным семьям. Ее нужно нарезать, выделять под это деньги, а уже подключение к сетям оплатит сама семья, опять же это поможет оживить нашу экономику. Нынешняя же ситуация у меня вызывает только два вопроса: «Где земля, и кто мы такие?» - афоризмом закончил свою речь депутат.

При этом Василий Железовский отверг предположение части собравшихся о том, что он решил «попиариться» на этом законопроекте. Кстати, по данным эсеров, за весь 2016 год в Барнауле многодетным семьям достался всего один земельный участок. «И это город, где проживает около трети населения края», - добавил справоросс Владислав Вакаев. Свою ложку дегтя в обсуждение добавили и представители ЛДПР. Так, Евгения Боровикова заявила, что идея законопроекта была «отобрана» у них краевым правительством, а сделано это якобы с подачи председателя и зампреда комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберта Лунева и Игоря Панарина.

Итог прениям подвел председатель АКЗС Александр Романенко. «Хороший или нет этот закон, но многодетным семьям нужно помогать», - глубокомысленно изрек спикер Заксобрания. В итоге 63 депутата выступили «за», двое избранников воздержались, еще один предпочел не голосовать.