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Главная Лента новостей «Где земля, и кто мы такие»: Алтайское Заксобрание на «частном примере» разобралось с льготами для многодетных семей

«Где земля, и кто мы такие»: Алтайское Заксобрание на «частном примере» разобралось с льготами для многодетных семей

29.06.2017 12:34

Василий Железовский
Василий Железовский

За 2016 год в Барнауле был выделен только один бесплатный земельный участок для многодетной семьи. В других муниципалитетах Алтайского края ситуация выглядит похожим образом. Дискуссия об эффективности подобной меры соцподдержки состоялась в рамках очередной сессии Заксобрания, прошедшей 29 июня.

Изменения в закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков в Алтайском крае» депутатам представила министр имущественных отношений региона Людмила Сорокина. Чиновница уведомила, что корректировки подготовлены с учетом предложений органов местного самоуправления, а также практики других субъектов РФ по предоставлению в собственность бесплатной недвижимости многодетным семьям. Так, органы местного самоуправления обязали, например, быстрее реагировать на заявления граждан по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

После короткого выступления г-жи Сорокиной, слово взял справоросс Василий Железовский. Надо сказать, что на сегодняшней сессии г-н Железовский участвовал в дискуссии практически по каждому вопросу, обозначенному в повестке. Причем делал он это очень эмоционально и в не слишком приятной форме для выступающих, подвергая их слова сомнению, а тезисы — критике. Так вышло и на этот раз.

Для начала эсер заявил, что он, как никто другой, может выступить экспертом по данному вопросу, поскольку сам является многодетным отцом. «Я вот уже восемь лет пытаюсь получить землю у себя в Камне-на-Оби, и, честно говоря, не очень-то верю, что это произойдет когда-нибудь. Проблема, на мой взгляд, заключается в следующем. Те, кто в муниципалитетах отвечает за выделение участков, почему-то считают ее своей собственностью и попросту ее продают. Поэтому все те изменения, что сейчас были озвучены, ровным счетом ничего не поменяют. Здесь нужно подходить гораздо жестче к данному вопросу, а также менять саму концепцию выделения земли многодетным семьям. Ее нужно нарезать, выделять под это деньги, а уже подключение к сетям оплатит сама семья, опять же это поможет оживить нашу экономику. Нынешняя же ситуация у меня вызывает только два вопроса: «Где земля, и кто мы такие?» - афоризмом закончил свою речь депутат.

При этом Василий Железовский отверг предположение части собравшихся о том, что он решил «попиариться» на этом законопроекте. Кстати, по данным эсеров, за весь 2016 год в Барнауле многодетным семьям достался всего один земельный участок. «И это город, где проживает около трети населения края», - добавил справоросс Владислав Вакаев. Свою ложку дегтя в обсуждение добавили и представители ЛДПР. Так, Евгения Боровикова заявила, что идея законопроекта была «отобрана» у них краевым правительством, а сделано это якобы с подачи председателя и зампреда комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберта Лунева и Игоря Панарина.

Итог прениям подвел председатель АКЗС Александр Романенко. «Хороший или нет этот закон, но многодетным семьям нужно помогать», - глубокомысленно изрек спикер Заксобрания. В итоге 63 депутата выступили «за», двое избранников воздержались, еще один предпочел не голосовать.

Фото: Илья Климентьев

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Комментарий

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Комментариев 20
дед

29.06.2017 13:04

Романенко реальный ган...он .
Илья

29.06.2017 13:05

Может кто нибудь научит Железовского как себя вести нужно? Его поведение вообще-то допустимо органам государственной власти. Пока в них будут вот такие вот находится, никакой продуктивной работы не будет! Таких людей непременно следует исключать из заксобрания!
ИКС

29.06.2017 13:05


С Романенко согласен- надо помогать, ждем, а ЛДПР и желтые опять скажет,что у них стянули=) к выборам готовятся. Железовский опять нос сунул, туда где дверь захлопнулась, к выборам готовьтесь, а АКЗС и без вас справятся, Романенко хороший политик и управленец- разберется.
Илья

29.06.2017 13:08

Просто своим поведением он мешает другим людям работать!?"
Прадед

29.06.2017 13:08

Простите за деда, он выпил, неадекватного к компу пустил,плохо воспитал, каюсь, ЛДПР и Эсеры явно опять не своими делами занимаются, это функции АКЗС, а не партий.
Илья

29.06.2017 13:11

Примеры на личной жизни вообще выглядят просто смешно!
бгг

29.06.2017 13:37

и это депутаты, которые придумывают нам законы...
у одних идею слямзили, другие сказать толком не могу ничего, только изрыгают эмоции, третьи- пока в карман не положат - не успокоятся...

а людям-то что? да ничего, людишки для них мелочь
"считают ее своей собственностью и попросту ее продают"
Илье

29.06.2017 13:39

Послушай, недоумок, тебе самому-то не стыдно за ту ахинею, что несёшь в комментариях? Хоть бы грамматику для начала выучил, прежде чем выступать жалким тролликом! Неужели у партии власти так плохи дела с кадрами, если таким необразованным тупицам доверили роль своих адвокатов?
Гость

29.06.2017 13:53

Вот это да! Вспомнили о многодетных, а вы спросите, захочет ли человек, пятилетку проходивший по кабинетам администраций, клянча по закону полагающийся участок, снова возвращаться к этому вопросу? Москва далеко, а в местной администрациии плевать хотели на майские указы президента! Как быть с теми людьми, кого выбросили из очередей, кому незаконно отказали, а у кого-то уже и дети выросли, а, господа парламентарии?
Землемер

29.06.2017 13:53

Вопрос для многих, действительно, больной. Малоимущие многодетные искренне верят, что им дадут хороший участок и бесплатно обеспечат коммуникациями. Минимущество выделяет участок и умывает руки. Муниципалитет ничего не делает, да и не сможет, чтобы построить инфраструктуру. Никто не думает о том, что будет с теми, кто реально построит здесь дом. Даже при наличии коммуникаций их невозможно содержать пока не будет хотя бы 30-40% жилых домов. Закон чисто популистский и неработающий. Честнее дать многодетным ссуду на покупку готового жилья, хотя бы в части.
Пиар ЕР

29.06.2017 13:59

Всё это предвыборный чёс. Доходы многодетных семей не позволяют самостоятельно строить трубопроводы и дороги. Те кто это обсуждает болваны.
гость

29.06.2017 13:59

слов нет, поддержку от государства ощущаю на все 100 %% начиная от доступного жилья молодой семье, до нарезанного участка в овраге в бельмесево.
Ночь

29.06.2017 14:02


А Все-таки Железовский «пиарится» на идее законопроекта, и всегда проще сказать, тыкнув пальцем в небо,что, мол, это была наша идея, а пруфы корова на поле сжевала=)
ГОСТЬ

29.06.2017 14:06

Ну давайте сядем и умрем, ничего не будем делать, ко всему прям вот неужели все такие плохие вокруг? Я в это не верю, поддержка, да пусть небольшая, да пусть сложно у нас в крае, но она есть. Поэтому сразу минусовать по всем ситуациям это неправильно и не соответствует действительности.
Русс

29.06.2017 14:11


Железовского бы полечиться отправить, видел ряд его выступлений, тактичности и воспитанности человеку не хватает, не место ему в политике.
Гость

29.06.2017 14:12

Редко когда хочется выслушивать речь, состоящую из каких то грубых эмоциональных слов, не идет это приличному человеку, как какой то больной орет, выпучив глаза. Больше позабавило заявление Боровиковой. Вот уж действительно весело, казак борец за права многодетных семей у которых опять своровали все идеи самые классные. Мда, я даже собственно не особо понимаю, уж кому кому а Железовскому жаловаться глупо. Вообще хоть камнями закидайте. Но блин, зачем рожать, если не можешь прокормить?
Блокнот

29.06.2017 14:17

Мне одному Железовский, напоминает, ту сумасшедшую губку квадратные штаны?=)
гостю 14:12

29.06.2017 18:24

так дитачку ахота....бог дал зайку даст и на лужайку......злые тетки и дядьки не дают денег, а ведь мы так мило пукаем и отрыгиваем))) вот из-за такого мышления и рожают, а потом либо ненавидят благополучные семьи, либо выкидывают детей с окон
гость

29.06.2017 20:25

Все это пиар с выделением участков. вся суть этого государства по наобещать людям а потом собрать с них денег. а вы рожайте власти воины и рабы нужны
ССГ

29.06.2017 23:44

Многодетным семьям, желающим построить свой дом, необходимо не только предоставить участок земли с подведенными коммуникациями, но и выделить беспроцентный, долгосрочный кредит на строительство. При этом, должен существовать контроль, за исполнением взятых на себя гражданами обязательств. Это будет не разбазаривание государственных денег, а долгосрочные инвестиции в будущее страны. По мере решения проблемы жилья многодетных семей, включать в эту сферу по той же схеме и семьи, имеющие одного ребенка. Будущее России должно базироваться на малоэтажном строительстве, а не на мегаполисах, с их небоскребами, которые разрушают психику человека. Сейчас, так или иначе, все живут под крышей, но большая часть под чужой, платя аренду за проживание. Тем самым, деньги одной части населения, перетекают в карманы «предприимчивым» гражданам, имеющим несколько квартир и сдающих их в аренду. Государство остается в стороне. В предлагаемом мной варианте, деньги, заработанные гражданами, вернутся в бюджет государства, которое сможет направить их на решение других проблем общества.