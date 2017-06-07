Семь востребованных в Барнауле автобусных маршрутов изменят схему движения

1 июля с 8:00 до 8:00 3 июля в Барнауле перекроют улицу Эмилии Алексеевой на отрезке от улицы Малахова до улицы Глушкова. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети по улице Малахова, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Источник уточняет, что на указанный период движение семи автобусов организуют по другим схемам. Так, автобусы №№ 35 и 57 с улицы Малахова пойдут по улицам Петра Сухова, 40 лет Октября, Эмилии Алексеевой, а далее – по маршрутам, в обратном направлении их движение останется прежним. В свою очередь автобусы №№ 32, 41, 51, 76 и 120 будут курсировать от улицы Эмилии Алесксеевой по улице Малахова, малой проезжей части проспекта Космонавтов, улицам 40 лет Октября и Эмилии Алесксеевой, после чего вернутся на привычный маршрут.

В связи с этим городская администрация обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными при проезде данного участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.