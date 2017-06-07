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Главная Лента новостей Три человека погибли при столкновении грузовиков известных алтайских торговых сетей

Три человека погибли при столкновении грузовиков известных алтайских торговых сетей

30.06.2017 09:26

ДТП на трассе Алтай-Кузбасс
ДТП на трассе Алтай-Кузбасс

29 июня на трассе направлением Кузбасс – Алтай произошла смертельная авария. При столкновении грузовиков Hino Ranger и DAF погибли три человека. По информации свидетелей ДТП, на машинах имелись логотипы алтайских торговых компаний «Мария-Ра» и «Белый замок», сообщает Barnaul22.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, авария произошла неподалеку от села Подгорное в Ленинск-Кузнецком районе. Водитель одного из грузовых автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение. В ДТП погибли оба водителя грузовиков и пассажир автомобиля Hino.

Фото: Barnaul22

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