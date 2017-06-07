На Алтае пьяный сельчанин угнал автомобиль «скорой помощи», пока врачи осматривали больного

Прокуратура Усть-Канского района Республики Алтай утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля. Примечательно, что позарился мужчина на микроавтобус «скорой помощи», следует из сообщения надзорного ведомства.

Предварительное расследование установило, что мужчина был сильно пьян и бродил по улицам Усть-Кана. Околачиваясь у одного из домов, он увидел припаркованный автомобиль «скорой помощи». В нем никого не было, потому что водитель зашел в дом помочь фельдшеру перенести больного. По версии следствия, обвиняемый проник в микроавтобус и угнал его. Зачем ему был нужен автомобиль «скорой» и как далеко смог уехать пьяный водитель, не поясняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). За совершение преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.