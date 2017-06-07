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Главная Лента новостей На Алтае пьяный сельчанин угнал автомобиль «скорой помощи», пока врачи осматривали больного

На Алтае пьяный сельчанин угнал автомобиль «скорой помощи», пока врачи осматривали больного

30.06.2017 11:29

Прокуратура Усть-Канского района Республики Алтай утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля. Примечательно, что позарился мужчина на микроавтобус «скорой помощи», следует из сообщения надзорного ведомства.

Предварительное расследование установило, что мужчина был сильно пьян и бродил по улицам Усть-Кана. Околачиваясь у одного из домов, он увидел припаркованный автомобиль «скорой помощи». В нем никого не было, потому что водитель зашел в дом помочь фельдшеру перенести больного. По версии следствия, обвиняемый проник в микроавтобус и угнал его. Зачем ему был нужен автомобиль «скорой» и как далеко смог уехать пьяный водитель, не поясняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). За совершение преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарий

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Комментариев 6
Вот так

30.06.2017 12:10

Шумахер прямо-таки
Гость

30.06.2017 12:19

так все-таки прав был Бердников?!
йогурт

30.06.2017 12:40

алтайцы вы че такие дикошарые, поступки уровня первобытных людей, идите в пещеры, освободите живописный край
Дикошарые

30.06.2017 12:57

Окраина России , чего еще ждать ? Пока до них цивилизация дойдет пройдет еще лет сто пятьдесят
Людмила

30.06.2017 13:22

Господа, а ведь это разжигание национальной розни! Это во-первых, во-вторых, не они к нам прошли, а мы к ним, на их земли. И, наконец, в-третьих, хотела бы напомнить, как недавно над нами, русскими, насмехались украинцы за употребление аптечных "напитков". Так что, подумайте, есть ли у вас право на такую критику, сами недалеко ушли...
людочке

30.06.2017 18:52

я не слышала чтоб над нами хохлы насмехались, людк, а людк, ты откуда?????!!!!!а отравление суррогатом присуще любому народу, даже великим украинцам, кстати которые лучше б суррогат пили, чем покрышки, людей и города сжигать. А угон скорой по пьяни, это вообще шедеврально