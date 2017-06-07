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Главная Лента новостей На берегу алтайской реки обнаружили тело семилетней девочки

На берегу алтайской реки обнаружили тело семилетней девочки

30.06.2017 12:29

29 июня днем в реке Чумыш утонула семилетняя жительница Барнаула. Родители не смогли самостоятельно спасти ребенка, информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данному факту Заринский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Как удалось выяснить, девочка с семьей отдыхала на неорганизованном пляже, расположенном в Залесовском районе. Во время купания она резко ушла под воду. Родители пытались самостоятельно найти ее в воде, однако сделать это им не удалось. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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