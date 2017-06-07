Поезд из Бийска с несколькими сотнями пассажиров сошел с рельсов у Речного вокзала Новосибирска

Сошедшие с рельсов вагоны

2 июля на 4 км перегона Новосибирск-Южный – Новосибирск-Главный произошло серьезное происшествие с поездом, который двигался из Бийска. Из-за сильного ливня в «столице Сибири» размыло железнодорожное полотно, локомотив сошел с рельсов, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Последствия грязевого потока

Инцидент имел место около 5:30 по местному времени. Из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося на железнодорожное полотно потока грязи произошел сход локомотива в пассажирском поезде № 602 движением Бийск – Новосибирск. На момент происшествия в вагонах состава находились более 400 пассажиров, к счастью никто не пострадал. В связи с инцидентом был задержан один пригородный поезд, еще два пригородных поезда пущены другими маршрутами.

По данным регионального ГУ МЧС, через несколько минут после схода локомотива с рельсов, на место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Инская. Затем резервным локомотивом состав был отбуксирован на станцию Новосибирск-Главный. К 9:00 с рельсов был убран и сошедший с них локомотив.