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Главная Лента новостей Поезд из Бийска с несколькими сотнями пассажиров сошел с рельсов у Речного вокзала Новосибирска

Поезд из Бийска с несколькими сотнями пассажиров сошел с рельсов у Речного вокзала Новосибирска

03.07.2017 09:55

Сошедшие с рельсов вагоны
Сошедшие с рельсов вагоны

2 июля на 4 км перегона Новосибирск-Южный – Новосибирск-Главный произошло серьезное происшествие с поездом, который двигался из Бийска. Из-за сильного ливня в «столице Сибири» размыло железнодорожное полотно, локомотив сошел с рельсов, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Последствия грязевого потока
Последствия грязевого потока

Инцидент имел место около 5:30 по местному времени. Из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося на железнодорожное полотно потока грязи произошел сход локомотива в пассажирском поезде № 602 движением Бийск – Новосибирск. На момент происшествия в вагонах состава находились более 400 пассажиров, к счастью никто не пострадал. В связи с инцидентом был задержан один пригородный поезд, еще два пригородных поезда пущены другими маршрутами.

По данным регионального ГУ МЧС, через несколько минут после схода локомотива с рельсов, на место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Инская. Затем резервным локомотивом состав был отбуксирован на станцию Новосибирск-Главный. К 9:00 с рельсов был убран и сошедший с них локомотив.

Фото: сообщество Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска «ВКонтакте»

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 6
Ирина

03.07.2017 12:19

часто ездила в новосиб, если б такое случилось в моем поезде обосралась бы от страха...самолетом боюсь, автобусом боюсь, все теперь и поездов боюсь
федор

03.07.2017 12:34

Давайте додумайтесь еще вы усиритесь и все благодать.
Андрей

03.07.2017 12:51

А я все думал, почему у нас все дороги так загажены. Оказывается это из-за Ирины...
Ирине

03.07.2017 13:09

А Вы чопик забейте, и не парьтесь .
Чопнику

03.07.2017 13:11

отыскал применеие своему чопику ?
Гонец из Пензы

03.07.2017 22:02

Ируська,когда насосёжь на долг Нафтогаза Газпрому на Ленинградке?